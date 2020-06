Založení boleslavské automobilky stvrdili rukoudáním, popisuje archivářka

Jejíma rukama prošlo 125 let historie boleslavské Škodovky hned několikrát. Archivářka Irena Hozáková sype z hlavy letopočty, šplhá jako veverka po vysokých regálech v archivu a bezpečně ví, kde je dokumentace k embéčku a kde filmové pásy z expedice do Indie. Na stole má obrovský červený model prototypu stodvacítky. „K autům jsem se dostala už jako malá, protože můj táta stavěl a předělával auta v garáži a pořád něco ladil. Často jsem mu tam pomáhala. Když třeba potřeboval odvzdušnit brzdy, byla jsem to já, kdo na ně šlapal,“ popisuje archivářka v rozhovoru mezi regály s kilometrem dokumentů.