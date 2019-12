Éru SUV u Škody startoval výrazný Yeti. Dnes je to tip na dobrou ojetinu

Ve světě automobilismu to žádná revoluce nebyla, ale pro Škodovku ano. Nikdy se netajila faktem, že není „trendsetterem“, tedy tím, kdo určuje směr vývoje, ale „smart followerem“, tím, kdo uchopí myšlenku, rozvine ji a vyrobí dost dobrý produkt na to, aby se ujal. A to se yetimu, prvnímu SUV značky, povedlo výtečně.

Auto, které dostalo dva nepřímé zástupce v podobě Karoqa a Kamiqa, naučilo Čechy kupovat pseudoterénní škodovky.

První jízda nadchla

Yeti mě nadchnul už před deseti lety, když jsem se jako první Čech (kromě škodováckých techniků) svezl při posledních továrních zkouškách, které předcházely uvedení auta na trh (reportáž čtěte zde). Dřeli jsme ho v bývalém lomu břichem o zem, sjížděli svahy, které se nedaly sejít pěšky, drandili po zakroucených promoklých asfaltkách – s tím vším si první terénní škodovka moderní historie dost dobře poradila. Ale okouzlení trvá i dnes, po dekádě a předloňském konci výroby. Občas ho doporučíme jako výbornou koupi kamarádům z hor.

Za celou dobu výroby modelu se kromě problémů s rozvodovým mechanismem motoru 1.2 TSI neobjevily žádné větší závady. Pokud tedy toužíte po „yetině“ s nejmenším benzinovým agregátem, vybírejte mezi mladšími modely. Mimochodem, do té doby nejmenší turbomotor v historii dostal yeti jako první auto koncernu VW.

Několik let přitom vůbec nebylo jasné, jestli se yeti bude vyrábět a co z designové studie představené v březnu 2005 na autosalonu v Ženevě vyleze. Jestli rodinné auto jako ve stejné době připravovaný roomster, nebo novinka typu 4x4.

Kufr za tři auta

První sériový yeti se objevil až v roce 2009. Doba nebyla nejlepší, po začátku hospodářské krize nikdo nevěděl, jestli o pseudoterénní vozy s vyšší karoserií, a tedy i vyšší spotřebou, bude zájem. Byl – yetiho se do ukončení výroby v roce 2017 prodalo přes 630 tisíc kusů.

Škoda Yeti 2009–2017

1,2 TSI, 1,4 TSI, 1,8 TSI

1,6 TDI, 2,0 TDI

630 tisíc kusů

SUV, pohon 4x2, 4x4

Škoda se totiž trefila hned v několika ohledech: Yeti měl kompaktní rozměry (délka jen 4,2 metru), ale velký rozvor: stejně jako Octavia 2,58 metru, byť auto samo je o 34 cm kratší. Místem uvnitř se tak Yeti vyrovnal větším konkurentům jako Hyundai ix35 či Toyota RAV4. Skvělá je také příkladná variabilita v podobě posuvných a vyjímatelných zadních sedaček. Na nich se však pohodlně usadí jen dva lidé kvůli užšímu prostřednímu sedáku, z něhož se dá po sklopení udělat stoleček.

Kufr má v základu 416 litrů, při nejzazší poloze odsunutí zadních sedáků 500 a bez sedaček obřích 1 760 litrů. Ale co je hlavní – jako SUV sedí auto výše nad silnicí. Takzvaná světlá výška, tedy vzdálenost od silnice k nápravám, je 18 cm, o čtyři více než u Octavie.

I řidič sedí o 6,5 cm výše. To má své přednosti, pro něž lidé SUV chtějí: lepší výhled ven, snadnější nastupování, možnost projet polní cestou...

Ale také nevýhody, proč je nechtějí – SUV mají vyšší těžiště, a proto se v zatáčkách více naklánějí, o něco vyšší je i spotřeba.

Vydrží všechno

S žádnou jinou škodovkou jsem tolik nenajezdil – dvacetidenní expedice na Ukrajinu, několik výletů do Chorvatska, dlouhých cest po německých dálnicích, dobrodružství na ledu ve Finsku i v dunách u jezera Bajkal... Až na poslední vyjížďku, kde se auta v těžkém terénu na běžných silničních gumách zahrabávala do písku, to všechno yeti zvládl se ctí.

A s dobrými pneu by si poradil i s tím hlubokým pískem. Zkrátka: přestože devadesát procent kupců Yetiho s ním nikdy nevyjelo jinam než na polní cestu na chalupu, Škoda pojala terénní schopnosti vozu seriózně. Ukázalo se, že Yeti snese hodně drsné zacházení. Otázkou je samozřejmě dlouhodobá trvanlivost při takovém provozu. V mezních situacích autu pomáhá vyspělá elektronika. Jakmile zjistí, že některá kola nekladou odpor, přesměruje výkon na zbývající.

V roce 2013 dostal Yeti první a poslední facelift. Výraznou tvář s kulatými mlhovkami nahradila obyčejnější s ostře řezanými jednoduchými světly. Premiéru u značky měla i parkovací kamera, samočinný parkovací asistent, bezklíčkové odemykání, zamykání a startování. Vznikly i dvě verze vzhledu: městská a robustněji vyhlížející outdoor (více čtěte zde).

Yeti v základní výbavě přišel roku 2009 na 360 tisíc korun, končil v roce 2017 na 400 tisících. Výtečnou reklamu udělal Škodě Yeti britský motoristický pořad Top Gear. Jeremy Clarkson ji nechal závodit na okruhu se supersportovním ferrari přes vyfrézované díry.

Vyhrála. Pak donutil prolézt kabinou jednotku hasičů a na střeše vozu nechal přistát vrtulník. Auto obstálo, takže je označil za „čtrnáct stop české vznešenosti“. Více čtěte zde.