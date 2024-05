Mistry Evropy na horských kolech jsou Avondetto a znovu Pieterseová

Česká reprezentantka Jitka Čábelická skončila na rozblácené trati v dešti a mlze v rumunském lyžařském středisku Cheile Gradistei jednadvacátá. Sedmatřicetiletý Jan Škarnitzl obsadil 26. místo.

„Pro ‚Škarnu‘ je to 46. akce typu evropského a světového šampionátu nebo olympijských her za sebou. Ani jednou nevynechal, a to od juniorských let. Veliký respekt k této výkonnosti,“ uvedl reprezentační trenér Viktor Zapletal na webu cyklistického svazu.

Kvůli nemoci na šampionátu chyběl nejlepší český biker Ondřej Cink, který loni dojel desátý.

V závodě žen zvládla plný počet kol jen polovina ze 40 startujících. „Závodilo se na samé hranici regulérnosti. Řada zcela vyčerpaných a podchlazených jezdkyň závod předčasně ukončila. Déšť odpoledne ještě více zesílil a viditelnost byla tak 15 až 20 metrů,“ řekl Zapletal.

O nejlepší český výsledek na šampionátu se postaral v sobotu šestnáctiletý Kryštof Bažant druhým místem mezi juniory. Čábelická byla ve čtvrtek devátá v short tracku.