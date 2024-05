Tajemství od Toyen či nejvzácnější Zrzavý. Aukce na Žofíně láká na české unikáty

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Aukci pořádá společnost Galerie Kodl, která s centrem Paraple, jež poskytuje rehabilitace pro tělesně hendikepované, spolupracuje již několik let.

„Spolupracujeme s Centrem Paraple dlouhodobě. Proto bude možné i v rámci 91. aukce přispět zakoupením díla některého z předních současných autorů na činnost tohoto v České republice unikátního sociálně-rehabilitačního zařízení. Obdivovatelé soudobé tvorby mají jedinečnou možnost spojit vlastní potěšení s dobrým skutkem,“ prohlásila mluvčí aukční společnosti Terezie Kaslová.

Kromě toho Kaslová i vyjmenovala autory, kterých se to týká. V nabídce je například skleněná plastika Ronyho Plesla (Corset I.), dále třeba plátno od Šárky Koudelové (Old Stories 1) nebo další současný autor Jakub Špaňhel (Zátiší s malovaným džbánem a polním kvítím).

„Upřímně a z celého srdce děkujeme autorům děl. Všichni společně vrací naše klienty, lidi s poraněním míchy, zpátky do života,“ řekl k chystané aukci David Lukeš, ředitel Centra Paraple.

Aukce oficiálně začíná ve 12. hodin, přičemž pořadatelé uvádějí, že po předchozí domluvě je možné dražit i online či po telefonu.

Výstava je otevřená od konce dubna a potrvá do 25. května, kdy jí zakončí zmíněná aukce. Výstava nechává návštěvníky nahlédnout na luxusní a vysoce raritní díla českých autorů jakým je třeba Jan Zrzavý, Toyen či Emil Filla.

Právě od Emila Filly se na výstavě představí rovnou tři typicky kubistická díla (Zátiší s dýmkou a podnosem, Zátiší s gramofonovými deskami a Zátiší s holubem). Pořadatelé nicméně lákají hlavně na jeho akt Dvojice z roku 1934. Tento velkoformátový surrealistický olej pochází ze sbírky Jaroslava Borovičky. Podle odborníků se právě v tomto obrazu snoubí Fillova zvláštní obliba ženského aktu s prvky jinak obvyklými pro zátiší.

Představen bude i obraz od Toyen, který je zatím pro českou veřejnost tajemstvím. Plátno Odchází a přichází je z let, kdy Toyen žila v Paříži a úzce spolupracovala s vrcholným surrealistou Andrém Bretonem. Dílo se do Prahy dostalo z francouzské rodinné sbírky, do níž bylo zakoupeno hned po dokončení přímo od autorky. „Jedná se o komorní, ale působivý obraz, jenž dosud zůstával veřejnosti utajen,“ uvádí Kaslová.

Za nejvzácnější dílo pořadatelé považují Noli me tangere od Jana Zrzavého z let 1915–1918, jehož osud byl dosud neznámý. „Za autorova života bylo dílo sice dvakrát uvedeno na samostatných výstavách, ale nebylo nikdy reprodukováno, což z něj činí skutečně významný objev a zároveň bylo složité ho i do aukce získat,“ dodává Kaslová.

Je to nedávno, co padl rekord v nejdražším prodaném obrazu v ČR. Na dubnové aukci se v tomto roce podařilo vydražit abstraktní obraz Františka Kupky Conception/Danae (Početí). Na aukci v Letenských sadech za ní nový majitel zaplatil 126,5 milionu korun včetně aukční přirážky.

Početí je tak nejen nejdražší Kupkův obraz vydražený v Česku, ale vůbec nejdražší obraz prodaný na aukci v dějinách České republiky. Rekord českých aukčních síní do té doby držel Bohumil Kubišta se svým Staropražským motivem, který se předloni prodal za 123,6 milionu korun včetně aukční přirážky.