Nejmenší SUV Škody je nečekaně velké. Prozkoumali jsme nový Kamiq

Kamiq proti všem Kamiq bude nejmenší SUV značky, ale rozhodně nebude levnější než konkurence. A bude i podstatně dražší než sesterská Scala. Automobilky rychle reagují na explozi zájmu o třídu malých SUV. Opravdu rychle se naučily vyrábět malá s délkou lehce nad čtyři metry – tedy ve velikosti malých aut typu Škody Fabia nebo Fordu Fiesta. Není divu, vidí v nich příležitost k výdělku – hezká a „cool“ auta lákají hlavně mladé kupce atraktivním designem, seniory pak vyvýšeným sezením, a tedy vyšším rozhledem. Proto neodolala ani mladoboleslavská Škodovka a před deseti lety představila Yetiho – své vůbec první SUV. V té době nemělo konkurenci – na trhu byla jen dvě malá SUV (říkalo se jim často crossovery, tady kříženci) – dvojčata Fiat Sedici a Suzuki SX4. Yeti měřil na délku jen 4,2 metru – pár soupeřů sice mohl najít mezi kompaktními, a tedy o dvacet čísel většími SUV typu Nissanu Qashqai nebo Fordu Kuga, ale ty byly také o dost dražší. Dnes je situace na trhu mnohem nepřehlednější, malých i kompaktních SUV je spousta. Kamiq je v podstatě úplně stejně veliký jako Yeti – o pouhé dva centimetry delší (4 241 mm) a navlas stejně široký (1 793 mm). Má stejně objemný kufr – v základní verzi 400 litrů. Nemá však posuvné sedačky, které Yetimu dokázaly – na úkor místa na zadních sedadlech – přidat 110 litrů. Zato boduje právě místem na zadních sedadlech, kde je v podélném směru o 7,3 centimetru delší prostor. Jediné, v čem se Kamiq od Yetiho liší, je výška – novinka je o plných 16 čísel nižší. Přitom světlá výška, tedy vzdálenost mezi silnicí a nejnižším bodem auta, je prakticky stejná (Yeti 18 cm, Kamiq 18,6). Z toho vyplývá, že kabina nového baby SUV je „placatější“, než tomu bylo u Yetiho. A pozoruhodná je ještě jedna věc – Kamiq má o dva centimetry větší rozvor než o třídu výše posazený Karoq. Kamiq je vůbec překvapivě větší, než by měl podle všech předpokladů být. Jeho sesterský Seat Arona je o deset centimetrů kratší – má přitom stejný kufr, takže to „nadbytečné místo“ najdete v kabině. Škodovka tudíž uvařila svoji oblíbenou nastavovanou kaši – nabízí kus auta navíc oproti konkurenci. Proti komu A ta je opravdu velká. Ve třídě malých SUV najdeme momentálně 16 modelů v cenách od 310 do 611 tisíc korun. Přičemž spodní hranice je výjimka (výprodej končícího Renalutu Captur), horní také – Audi Q2 je prémiové auto s cenou, která se naprosto vymyká. Pokud ji nebudeme počítat, vychází průměrná cena malého SUV na téměř rovných 400 tisíc Kč. Pouze tři konkurenti nenabízejí přeplňovaný benzinový motor, 13 jich vyjíždí s turbobenzinem. Ani Kamiq atmosférický agregát nedostane. Co se týče ceny, počítáme s tím, že Kamiq bude zcela jistě začínat na částce těch dražších malých SUV. Náš odhad je 419 900 Kč – tedy stejně jako má úhlavní konkurent, Hyundai Kona. Stejně jako u Scaly tušíme, že škodováčtí účetní sedí a ladí ceníky zejména podle korejské konkurence. Takové cenové posazení by odpovídalo i pozici Yetiho – svou kariéru končil před dvěma lety s cenou 399 900 korun a 20 tisíc za modernější techniku Kamiqu určitě není přehnaný příplatek. V každém případě časy levných aut se už nevrátí, ani v akcích určitě neklesne cena Kamiqu k 350 tisícům, za něž se v roce 2012 dal pořídit pěkně vybavený Yeti Trumf. Novinka to celkově lehké mít nebude – přece jen, konkurence je pestrá a nabídne často také silnější motory. Velkou výzvou bude Opel Crossland X s výkonnějším motorem a (předpokládáme) o 30 tisíc korun nižší cenou, stejně jako třeba Suzuki Vitara. Škodovka bude vyšší cenu zřejmě kompenzovat bohatou výbavou, stejně jako je to u Scaly – je to její strategie; prodávat vybavená auta za vyšší ceny a nejít do dumpingového souboje s ostatními značkami. Třeba v Česku vůbec nenabízí skromnější základní výbavu, začíná rovnou s vyšší Ambition. Sami škodováci nejsou jednotní v tom, jestli bude prodávanější Kamiq, nebo Scala. Ta bude o něco levnější, začíná na 370 tisících, a zároveň i praktičtější – ke stejně velkému interiéru přidává o 67 litrů větší kufr. Jenže Kamiq bude kontrovat stylovostí. Ostatně, bude to nejlevnější SUV v nabídce Škody: o 14 centimetrů větší Karoq stojí – se silnějším motorem, ale slabší výbavou – 490 tisíc. Tedy o 70 navrch oproti námi očekávané ceně Kamiqu.