Ojetá Škoda Yeti vydrží a nekazí se, největším strašákem je rez

Co šlo, to Yeti sdílel se zavedenými koncernovými modely, především však s oOctavií. Jde především o techniku pod kapotou. Přímého nástupce nedostal, i když model Karoq by šlo považovat za pokračovatele. Samozřejmě nesmíme zapomínat ani na velký Kodiaq. Na trhu ojetin je slušný výběr, nejlevnější yeti se dá koupit za nějakých 110 tisíc korun. Na velmi slušné auto by vám mělo stačit čtvrt milionu.