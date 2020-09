Tour de France bez brzd a přehazovačky. Do kopce mě tlačili, vzpomíná závodník

12:00

Pustit se do kopců, kde se jede slavný cyklistický závod Tour de France, na replice historického kola Slavia z roku 1896 bez brzd a přehazovačky, to už vyžaduje pořádnou dávku odvahy. Cyklistický konstruktér Vladimír Vidim tuhle cestu absolvoval a nesmazatelně se tak zapsal do dějin závodu.