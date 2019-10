Felicia vyjela před 25 lety, vyráběli ji v Polsku i Bosně, taky jako VW

Felicia byla důležitým milníkem v historii značky, který dal konstruktérům po začlenění Škody do koncernu VW v roce 1991 čas na vývoj nových moderních modelů v koncernovém stylu a kvalitě (octavia, fabia) v souladu se strategií sdílených společných platforem.



Felicia vycházela z předchozího úspěšného modelu Škoda Favorit, automobilka však za podpory koncernu VW provedla změny designu a techniky, zlepšila kvalitu zpracování a optimalizovala výrobní metody. Velkou bolestí felicií včetně těch z konce výroby ovšem zůstala koroze.

Vývoj vozu, který dostal jméno shodné s populárním kabrioletem vyráběným v letech 1959 až 1964, začal v roce 1991, výroba ověřovací série byla zahájena v roce 1993. První sériová Škoda Felicia sjela z výrobní linky v Mladé Boleslavi 17. října 1994 v 10:20 hodin. Trojici felicií při představení veřejnosti 26. října 1994 slavnostně pokřtil vodou z Vltavy tehdejší pražský primátor Jan Koukal. Před zahájením sériové výroby nové řady firma vyprodukovala pět desítek prototypů, které začaly z linky ve Vrchlabí sjíždět 5. září 1994.

Felicie se vyráběly v závodech v Mladé Boleslavi, Vrchlabí a Kvasinách, a to ve verzích hatchback, kombi, pick-up, Van plus a Fun. Montovaly se i v bosenském Sarajevu a v polské Poznani. Model kombi vstoupil na trh v červnu 1995, v srpnu téhož roku zahájila automobilka výrobu varianty pick-up (a uzavřeného užitkového provedení Van plus).

Škoda Felicia sjížděla z výrobní linky nejčastěji ve variantě hatchback, s touto karoserií jich automobilka vyrobila skoro 916 000. Následovalo kombi, kterých Škoda Auto vyrobila asi 352 000 kusů.

Na bázi vozu Škoda Felicia pick-up byla představena i Felicia Fun, koncipovaná pro využití ve volném čase.

Nejvzácnější karosářskou variantou Felicie je Van plus a právě Fun, kterých bylo vyrobeno pouze 9 176. Užitkových Pick-upů se vyrobilo skoro 125 000. Nad rámec celkových čísel také vzniklo v období let 1996 až 2000 18 500 kusů provedení pick-up prodaných pod označením Volkswagen Caddy.

Základní pohonnou jednotkou felicií byl benzinový motor o objemu 1 289 cm³ ve výkonových variantách 40 kW a 50 kW (od roku 1996 s vícebodovým vstřikováním). Od roku 1995 byl v nabídce benzinový motor 1,6 MPI (55 kW) a naftový 1,9 D s výkonem 47 kW, oba z produkce koncernu VW.

Varianty byly podle vybavení a motorizace označovány zkratkami LX, LXi, GLX a GLXi. Luxusní verze vyráběná na oslavu stého výročí automobilky měla označení Laurin & Klement, existovala celá řada dalších akčních výbav (např. Atlanta, Magic, Sport Line). V roce 1996 prošly felicie modernizací, v roce 1998 automobilka představila facelift, který se týkal hlavně přední části vozu – masky, nárazníku a kapoty, změny se ale dotkly také interiéru.

Felicii si mohl zákazník objednat s různým stupněm výbavy, řada felicií je ale vybavena například pouze rádiem nebo předními mlhovkami. Nejvybavenější vozy však nabízely i ABS, postupně až čtyři airbagy, klimatizaci, posilovač řízení, výškově nastavitelná a vyhřívaná přední sedadla, čalounění kůží nebo palubní počítač.

Felicia se stala jedním z nejoblíbenějších automobilů v Česku, mimo jiné získala titul Auto roku 1994 v ČR. Výroba byla ukončena 20. června 2001, celkem vzniklo 1 420 441 felicií. Ty byly ještě v roce 2012 třetím nejrozšířenějším vozem v Česku.

Během výrobního cyklu modelu Felicia se objevila větší Škoda Octavia a v roce 1999 Škoda Fabia. Ta nakonec felicii nahradila, dva roky ale ještě oba modely vznikaly současně (octavia i fabia jsou ve výrobě doposud, nyní ve třetí generaci).

Při svém uvedení na trh stál základní model felicie 209 000 korun (tehdy asi 30 průměrných měsíčních platů v Česku; základní verze nástupnické fabie se nyní prodává za 269 900 Kč, což je asi osm průměrných platů). Podle průzkumu skupiny AAA Auto patří ojetá Škoda Felicia k vozům, které při prodeji čekají nejkratší dobu na nového majitele. Průměrná čekací doba vozu prodávaného přes inzerát nebo v autobazaru je v Česku 56,6 dne, ojeté felicie si svého majitele najdou již za 27 dní. „Ceny ojetých Felicií se většinou pohybují mezi 15 000 až 25 000 korunami, najdou se ale i výjimky, které se prodávají za násobky této částky,“ shodují se ředitel strategického rozvoje společnosti Auto ESA Pavel Foltýn a Martin Houška z autobazaru AAA Auto.

„Škoda Felicia patří ve své kategorii stále mezi žádané ojetiny. Průběžně máme k prodeji do deseti kusů tohoto modelu, který málokdy zůstane v nabídce déle než jeden měsíc. Nabídka zachovalých kusů v dobrém stavu není vysoká, čemuž odpovídají i prodejní ceny,“ popisuje Foltýn. Podle něj se v případě skutečně kvalitního kusu mohou vyšplhat ceny i nad 50 000 korun. Firma AAA Auto letos například prodala sběratelsky cenný model Felicia Fun za 160 000 korun.

Pravděpodobně nejdražší felicií v současné nabídce je speciálně upravený kus, který má zrepasovaný motor i převodovku. Auto je určené na výstavy, ne do běžného provozu. Majitel si ho cení na 520 000 korun.

Felicia se prosadila i v motoristickém sportu. V rallyovém mistrovství světa působila tři sezony, od roku 1995 do roku 1997. V celkovém hodnocení získala ve své třídě jedno druhé a jedno třetí místo, v roce 1996 se umístil pilot Stig Blomqvist s felicií při britské RAC Rally na senzačním třetím místě v celkovém hodnocení.