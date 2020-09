ANALÝZA: Enyaq už se dá objednat za 1,2 milionu. V Česku to trhák nebude

„Představení elektromobilu Škoda Enyaq iV proběhlo 1. září v Praze a krátce poté přichází tuzemské zastoupení mladoboleslavské automobilky s oficiálním oznámením o zahájení příjmu objednávek,“ uvádí mluvčí českého zastoupení značky Pavel Jína. V Mladé Boleslavi aktuálně ladí výrobní linku a sestavují auta ve zkušebním režimu, sériová výroba se má rozběhnout ke konci roku, první kusy dorazí za nejrychlejšími zákazníky pravděpodobně v březnu.



Ceník je ovšem zatím nekompletní. Prozatím je k mání Enyaq iV 80 s největší baterií o kapacitě 82 kWh a elektromotorem v prostřední výkonové verzi 150 kW za 1 189 900 Kč včetně DPH. Základní verze s 62kWh baterku za 1 059 900 Kč půjde předobjednávat od podzimu.

„Pro nejnáročnější zákazníky je určena exkluzivní limitovaná série, takzvaná Founders Edition, která nabídne to nejlepší z modelové řady Enyaq. Tato vrcholná edice, která odkazuje na zakladatele firmy, je k dispozici za 1 379 900 Kč,“ dodává Pavel Jína. Ve standardní výbavě má mimo jiné Matrix-LED světlomety, osvětlenou masku, 21palcová litá kola nebo kožený interiér.

Pavel Jína připomíná, že enyaq už je dostupný i v konfigurátoru na webu značky. V dosud dostupných verzích pohání vzadu umístěný elektromotor zadní kola. Verze s pohonem obou náprav také dorazí až následně. Ceník enyaqa je jednodušší než u konvenčních modelů, je založený na stupních výbavy a k nim dokupovaných paketech. Minimum výbavy se bude doobjednávat po jednotlivých položkách.

Vše o nové elektrické škodovce Enyaq se představil 1. září 2020 v Praze Enyaq iV je symbolem nové éry Škody, aspoň tak to vidí v Mladé Boleslavi. Čtěte více zde.

Na český trh mají v počáteční fázi jít provedení s většími variantami akumulátorů, kvůli tomu má model Enyaq přesmilionovou cenovku. Na některých dalších trzích se cena vejde pod milion (35 tisíc eur), protože tam jsou k mání i verze s menším akumulátorem s 55kWh kapacitou.

Toto provedení se často trefuje do limitu pro poskytnutí dotace na nákup elektromobilu, ty ovšem v České republice nejsou. „Pokud by vláda takový program vytvořila a viděli jsme zájem ze strany zákazníků, uvažovali bychom o nasazení verze s menším akumulátorem i na českém trhu,“ uvádí pro iDNES.cz jeden z manažerů českého zastoupení automobilky.

Dá se ovšem čekat, že tyto vozy na český trh stejně dorazí jako ojetiny. Program německých příspěvků (až 9 tisíc eur – 235 tisíc korun) je nastavený tak, že zadotovaný elektromobil mohou majitelé po půl roce od pořízení prodat. Dá se tedy čekat, že tato auta budou prodejci ve spolupráci s poskytovateli finančních služeb rychle „točit“ (to se bude hodit i automobilce, protože bude mít odbyt bezemisních aut, která potřebuje umisťovat na trh, aby snížila flotilový průměr emisí). Lehce ojeté vozy pak poputují do dalších zemí, pravděpodobně nejprve tam, kde jsou dotace poskytovány i na lehce ojetá ekologická vozidla. Následně pak auta dorazí na český trh.

„Předpokládáme, že příští rok celá rodina modelů Škoda iV dosáhne na českém trhu prodejů ve výši jednotek tisíc vozů. Škoda Enyaq iV bude hrát významnou roli. V příštím roce očekáváme přes tisíc zákazníků,“ říká Jiří Maláček, nový vedoucí českého zastoupení mladoboleslavské automobilky. Nejoptimističtější odhady mluví o dvou tisícovkách enyaqů prodaných v Česku v příštím roce. Ovšem ještě letos chce české zastoupení shromáždit několik stovek objednávek, nejoptimističtější scénáře mluví o šesti stovkách aut. Do elektrické rodiny modelu iV patří i bateriový model Citigo, jehož prodej ovšem automobilka musí limitovat z důvodu nedostatku akumulátorů.

Pro bohaté pionýry

Zaměření i cenové nastavení modelu potvrzuje, že elektromobilita bude teď v počáteční fází opravdu pro bohaté (tak to ostatně bylo i se spalovacími auty prvních padesát let). Bez dotací jako v Německu, Itálii, Francii nebo Norsku se elektromobilita nerozeběhne. A obzvlášť v Česku v masovém měřítku ne. Aut nad milion se v tuzemsku prodává střízlivým odhadem do deseti procent (v roce 2019 se v ČR prodalo čtvrt milionu nových osobních aut). Bez dotací to nejde, vysvětlil Volkswagen německé vládě, premiérka Angela Merkelová je nyní v prosazování elektromobilů a dotací na ně spojencem šéfa koncernu Herberta Diesse. V Česku to bude muset být podobné, automobilky tuší, že je to jejich jediná šance. Odpuštěná dálniční známka a parkování v centru Prahy zdarma jsou čistě symbolickými kroky.

První elektroškodovka (když pomineme) je velký crossover proto, že se do milionové částky lépe schová cena baterie, která tvoří asi 40 procent sumy za vůz. U menšího auta za polovic by to bylo pro zákazníky neakceptovatelné. Automobilky to ostatně přiznávají: elektromobily jsou vždy nabušené výbavou, aby se aspoň trochu schovalo, že cenou jsou úplně jinde než srovnatelné normální auto. Pro srovnání: minimálně srovnatelná základní Škoda Kodiaq stojí 720 tisíc. Automobilky samy přiznávají, že elektromobily budou nyní kupovat hlavně bohatí průkopníci, kteří si auto za milion dopřejí. Kdo si jde kupovat auto za 400 tisíc, na podobné kratochvíle pomyšlení ani peníze nemá.

Enyaq zamíří pravděpodobně hlavně do firemních flotil. „Stále více vidíme, že elektromobily pomalu získávají své místo i ve firemních flotilách. Pro klienty vybírající elektroauta do svého vozového parku je většinou důležitá společenská odpovědnost a snaha být eco-friendly společností,“ komentuje pozici nové škodovky Jan Pařízek, ředitel fleetového oddělení Volkswagen Financial Services. Firmy si často snižování emisního průměru své flotily nařizují, leasingová splátka za enyaq, superb nebo kodiaq v obvyklých výbavách bude navíc podobná.

Reálný stav na českém trhu komentuje Petr Vaněček, provozní ředitel sítě AAA Auto. „O revoluci slýcháme téměř pokaždé, kdy je na trh uváděn nový elektromobil, ale dosud stále nepřišla. Zatím tento segment, jemuž doteď dominuje americká Tesla, spotřebitelsky zajímavý příliš není.“

„Trh s ojetými elektromobily je podle našich zkušeností tvořen především zánovními vozy s prodejní cenou do tři čtvrtě milionu korun. I když prodeje každoročně rostou, stále se v AAA Auto a Mototechně jedná jen o desítky vozů ročně. Na situaci, která nastane, jakmile se na trh začnou dostávat ojeté luxusní vozy jako Audi e-tron nebo Mercedes EQC a nebo právě zánovní enyaqy, jsme zvědavi.“

Petr Vaněček navíc přidává příklad ztráty hodnoty elektrického vozu v porovnání s konvenčním. Právě zůstatková hodnota vozu totiž promlouvá do výběru vozu stále výrazněji (proto dnes trhu vévodí značky a modely, které si drží cenu). Nejlépe je to patrné na Volkswagenu Golf, který existuje v předchozí generaci kromě spalovací také v elektrické variantě.



„Čtyřleté e-Golfy stojí od 480 do 530 tisíc korun a dvouleté od 560 do 700 tisíc korun. Bez ohledu na stáří většinou nemají ani 10 tisíc kilometrů najeto. U dvouletých vozů s naprosto minimálním nájezdem je tak propad ceny proti novému až necelých 40 %. Spalovací golfy s těmito nájezdy stojí od 360 do 650 tisíc korun a propad jejich hodnoty je procentuálně přibližně poloviční oproti e-Golfu,“ vypočítává. „V korunách je pak rozdíl ve ztrátě hodnoty ještě znatelnější – zatímco u dvouletého e-Golfu s 10 tisíci km je propad hodnoty asi 200 až 400 tisíc, u spalovacího golfu to často není ani 100 tisíc korun.“ vysvětluje. „Kdybyste oněch 10 tisíc kilometrů ujeli taxíkem, vyšlo by vás to nejspíš levněji,“ shrnuje.

Vaněček dodává, že by trhem s elektroauty z druhé ruky mohlo zahýbat bateriové citigo, které je dnes ani ne rok po uvedení hodně úzkoprofilovým zbožím. „Jakmile budou na trhu k dispozici ojeté škodovky Citigoe iV s udávaným dojezdem až 252 km za cenu kolem 300 tisíc korun, nebo dokonce nižší, může tento segment trhu trochu ožít. Problém ovšem je, že se elektrická citiga na český trh prakticky nedostávají. Většina takových vozů končí velice rychle v zahraničí,“ připomíná Vaněček. U Citigoe iV eviduje tuzemské zastoupení značky za rok prodeje téměř 650 registrací.

Optimističtěji vidí blízkou budoucnost Martin Dundálek, majitel brněnského autorizovaného partnera Škodovky Auto-Spektrum-ACC: „Očekávám v tom velký servisní potenciál. Sama Škoda počítá s tím, že auta budou méně poruchová a servis bude zaměřený hlavně na baterie. Navíc pro nás jako prodejce přibude možnost prodávat další služby, například tarify na elektřinu,“ komentuje. Dundálek zainvestoval do vybavení servisu tak, aby mohl bateriové škodovky opravovat. Očekává, že investice v řádu milionů, ke které je třeba připočíst proškolený personál na elektromobilitu, bude mít zaplacenou za rok.