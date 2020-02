Zdroj života. Elektrické SUV Škoda Enyaq si vypůjčilo jméno z irštiny

„Enyaq v sobě spojuje písmeno E, symbolizující elektromobilitu, s písmenem Q, charakteristickým pro rodinu SUV značky Škoda,“ připomíná Štěpán Řehák, mluvčí značky pro elektrifikované modely. Čistě elektrické SUV zakládá i novou rodinu jmen škodovek, které bude spojovat písmeno E, odkazující na elektromobilitu.



Samotné slovo enya (v překladu „zdroj života“) pochází z původního irského výrazu eithne a lze je volně přeložit jako esence, duch, princip.

Po elektrickém Citigu, které vzniklo modifikací modelu se spalovacím motorem, bude Enyaq prvním modelem Škody, který je od začátku vyvíjený výhradně jako elektromobil. Je jedním z více než deseti elektrifikovaných modelů, které budou do konce roku 2022 uvedeny na trh v rámci značky Škoda iV určené pro modely s plně bateriovým nebo hybridním pohonem

„Škoda očekává, že do roku 2025 budou čistě elektrické modely a plug-in-hybridy představovat 25 procent prodejů. Do roku 2021 bude automobilka investovat do vývoje elektrifikovaných modelů a do rozšiřování systému ekologické mobility dvě miliardy eur,“ uvádí Hermann Prax, vedoucí komunikace produktu české značky.