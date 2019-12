Náhrada za TDI pro manažerský superb. První kilometry s hybridní škodou

Každý pátý superb prodaný v Evropě má být podle plánů Škody do zásuvky. Plug-in hybridní provedení vlajkové lodi české značky je alternativou k oblíbeným dieselům.



Osmdesát dva procent vyrobených superbů koupí firmy, takže vám možná brzy jeho klíčky půjčí. Je to klasické flotilové auto, a tam se hledí na spotřebu. S nabíjecím superbem (plug-in hybrid, zkráceně PHEV) se dá jezdit za nulu, chce to ale přemýšlet a plánovat. Musíte mít totiž nabito od zásuvky. Vzhledem k tomu, že superb dokáže svištět jen na elektřinu až stočtyřicítkou, dá se do práce dojet pouze na baterky. Když se pak přidá spalovací motor, vystačí s třemi až třemi a půl litru při slušné předpisové jízdě po městě a okreskách.

Má to háček, na baterky se dá ujet nějakých 50 kilometrů. Pak je třeba zas k zásuvce, anebo nechat akumulátor dobíjet spalovací motor. Můžete to nechat všechno na mozku auta, anebo si s tím trochu „pohrát“, v menu ovládání hybridního pohonu si třeba můžete nastavit, kolik elektřiny chcete nechat „na potom“, až sjedete z dálnice, na překonání posledních kilometrů městem domů. Anebo naopak zmáčknout tlačítko a nařídit tak systému, aby pořád využíval co nejvíc elektřinu, to když víte, že nejedete daleko.

Ukazatel toku energií, statistika spotřeby a další menu obsluhy elektropohonu hybridního superbu je přehledné a intuitivní, ale trochu zanořené v infotainmentu. Rychle si na to zvyknete, ale běžně se elektrická auta svým neobvyklým pohonem ráda pochlubí na první pohled.

Superb má stejně jako citigo režim B, který navolíte pákou automatu a nařídíte tak elektromotoru integrovanému v převodovce, aby místo roztáčení kol začal fungovat jako generátor a dobíjel baterii. Intenzita zpomalování na „Béčko“ je nastavena tak akorát, auto zbržďuje s dostatečnou intenzitou, aby předvídavý řidič dokázal jezdit bez brzd. Neumí ale úplně zastavit, to musíte dobrzdit levým pedálem. Brzdící mód krátkodobě zvýší spotřebu o dva až tři litry, z toho se dá taky odvodit, že spotřeba bude hodně závislá na zacházení. Když je převodovka v klasickém jízdním režimu D a řidič uvolní plynový pedál, začne superb plachtit, a pokud jede z kopce, mírně rekuperuje.

Odvzdušňovací tlačítko Zajímavost pro techniky Vzhledem ke specifickému provozu hybridního modelu dochází při delším využívání ryze elektrického pohonu v palivové nádrži k přetlaku. Aby bylo možné před tankováním bezpečně otevřít víčko palivové nádrže, je potřeba v palivové nádrži nejprve snížit tlak odvzdušněním. K tomu slouží tlačítko nádrže, které se nachází vedle voliče převodovky.

Technika pro Octavii

Škoda Superb iV PHEV je první hybridní model značky, příští rok dorazí stejně elektrifikovaná nová generace Octavie. Stejný hybridní pohon dostává Volkswagen Passat nebo Seat Tarraco. To znamená 115kilowattovou benzinovou přeplňovanou čtrnáctistovku, a k tomu elektromotor v šestistupňové automatické převodovce. Dohromady dávají 160 kilowattů výkonu, tedy postaru 218 koní. Nově se dvanáctivoltová baterie přestěhovala dozadu, pod kapotou její místo zabral nabíjecí modul a elektronika řízení nabíjení. Plnit 13kWh trakční akumulátor se může maximálně 3,6 kilowatty, to trvá dobití 3,5 hodiny, z domácí 2,3kW zásuvky je to o hodinu a půl delší.

Škoda podle oficiálního měření udává dojezd na elektřinu 62 kilometrů a celkový přes devět set, to znamená hodně upejpavou jízdu „na holandský způsob“ (to znamená hlavně po rovině, pořád ve střehu před radary a pomalu kvůli zašmodrchanému dopravnímu značení na nepřehledných cestách).

Díky maximálnímu točivému momentu 400 Nm zvládá sprint na stovku pod osm sekund, s maximálkou přes 220 je ze superbu klasický manažerský atlet.

Už jste asi vydedukovali největší zádrhel celého systému: když o zásobu elektřiny nepečujete, nesnažíte se a nepřemýšlíte dopředu, může se při dlouhých štrekách lehce stát, že si energii v baterkách vyčerpáte, takže není čím živit elektromotor. Ten se pak jen veze a celé auto táhne akorát 156 benzinových koní. Vzhledem k tomu, že superb s instalací hybridního pohonu přibral čtvrt tuny (150 kilogramů je z toho lithium-iontová baterie), bude s tím mít docela práci a bude na to chtít benzin.

Kvůli instalaci trakční baterie pod zadní sedadla přišel superb o možnost mít rezervu, o 16 litrů se také zmenšila nádrž na benzin (nově má 50 litrů), o něco menší je taky objem kufru.

Pro všechny verze

Dnes se obvykle hybridní pohon pojí s určitým modelem nebo jeho verzí. U Superbu to má být standardní nabídka pohonu, stejně jako si vybírá zákazník druh karoserie a stupeň výbavy, zvolí benzin, naftu nebo hybrid. Takže bude superb v plug-in hybridním provedení k mání jako liftback i kombík a ve výbavách Ambition, Style, ale i Laurin&Klement a Sportline. Nepořídíte akorát hybridní čtyřkolku.

Plug-in hybrid má specifický přední nárazník a masku chladiče, která je téměř celá zakrytovaná a je v ní schovaný za dvířky nabíjecí konektor. Oproti obyčejnému superbu má taky o centimetr snížený podvozek. Ten musel být nově naladěný, protože se zcela změnilo vyvážení auta. Na zadní nápravě teď spočívá mnohem vyšší hmotnost, auto tak působí harmoničtěji, než když má „všechno“ vpředu jako standardní verze.

Z řízení hybridního superbu si odnesete hlavně pocit „normality“. Když nechcete, nemusíte ani moc vnímat, na co jedete. Líbí se srozumitelné zobrazení v kapličce budíků, jaký motor vás pohání a jak sílu využíváte. Otáčkoměr rozdělili: levá polovina ukazuje, zda dobíjíte, nebo vybíjíte, pravá je pak otáčkoměr. Při normálním sešlápnutí plynu se auto nejprve rozjede na elektřinu, i podle dynamiky sešlápnutí a také podle rychlosti se pak mozek auta rozhodne, kdy přidá písty k dílu spalovací motor. Vše je plynulé, bez rázů. To samé při brzdění.

Kvůli hybridnímu pohonu a brzdění rekuperací dostal superb elektromechanický posilovač brzd, jako má nově chystaná octavie. Ten tedy dostane celá modelová řada Superb. Jeho výhodou je, že pedál plynu má stále stejnou progresi; nestává se tak to co u starších elektrifikovaných aut, kdy auto první třetinu dráhy pedálu téměř nebrzdí, a pak, když začnou rekuperujícímu motoru pomáhat klasické hydraulické brzdy, skokově prudce zpomaluje. Účinnost rekuperativního brzdění je podle Škody 30 procent, když se tedy akumulátor vybije, musí zbylých 70 procent do plného nabití přidat spalovací motor, prý na to stačí nějakých 60 kilometrů jízdy.

Plug-in hybrid také přináší nejnovější multimediální systém s online službami a navigací, který už dostává Scala s Kamiqem. Příští rok ho dostanou i ostatní superby. Specialitou nabíjecího provedení je zvukový generátor, který funguje jako plašička na chodce a cyklisty, když superb sviští jen na elektrony.

Ceny dotahují diesel

V Česku je aktuálně objednáno 230 plug-in hybridních superbů. Nejdůležitějšími trhy budou Německo, Velká Británie, Švédsko a Česká republika. V Česku dosáhne aspoň na speciální registrační značky pro elektrifikovaná auta, takže má jednodušší parkování v Praze.

Nejlevnější Superb PHEV stojí 881 900 korun. Oproti 140kilowattovým TSI a TDI to tedy znamená příplatek 77 respektive 27 tisíc, ovšem máte za to 20 kilowatt výkonu navíc a k tomu ještě adaptivní podvozek a navigaci, kterou má PHEV v základní výbavě. Čím výš v ceníku stoupáte, tím víc se rozdíly zmenšují. Když se dopracujete k dvoulitrovému TDI se 140 kW a automatem, je hybrid dražší jen o šest tisíc.

Jen na doplnění, nejprodávanější superb v Česku má pod kapotou slabší 110kilowattové TDI, automat, pohon předních kol a stojí 850 až 900 tisíc.