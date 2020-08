Těžký start pro nového šéfa Škodovky. Musí na kobereček k Babišovi

Prohlásil to v reakci na vyjádření ředitele Volkswagenu Herberta Diesse v rozhovoru pro německý list Frankfurter Allgemeine Zeitung, v němž uvedl, že pro koncern nemá smysl, aby se Škoda dostala do pozice jeho třetí prémiové značky. Naopak by měla posílit v segmentu levnějších aut, kde se Volkswagenu proti konkurenci jako Dacia, Citröen nebo Kia nedaří tak prosadit (podrobnosti čtěte zde). Ministr Havlíček MF DNES potvrdil, že setkání se již připravuje.