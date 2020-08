Škoda dostane šéfa s úkolem zabránit, aby značka dotírala na VW a Audi

Nový Šéf Škody Thomas Schäfer Narodil se 1. dubna 1970 ve městě Marburg v Hesensku. V roce 1994 vystudoval technologii výroby na Berufsakademie v Mannheimu. Již během studií v roce 1991 začal pracovat u automobilové společnosti Daimler v Mannheimu. V letech 1994 až 1998 působil v různých funkcích v závodě v Rastattu a necelý rok působil i v USA. Poté pracoval do roku 2002 na vysokých manažerských postech v pobočce automobilky DaimlerChrysler v Jihoafrické republice. V roce 2002 spoluzakládal pobočku automobilky DaimlerChrysler v Malajsii a ujal se funkce viceprezidenta pro výrobu. V letech 2005 až 2012 pracoval ve vysokých manažerských funkcích společnosti Daimler v Německu a v této funkci se podílel i na expanzi vozů Mercedes-Benz do Číny. V roce 2012 nastoupil do vrcholového managementu koncernu Volkswagen. Od roku 2015 je generálním ředitelem jihoafrického zastoupení koncernu Volkswagen s působností i pro celý subsaharský africký region. Je rovněž prezidentem Africké asociace výrobců automobilů (AAAM).