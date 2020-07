Potvrzeno: Šéf Škody Auto Maier končí

Maier působí v koncernu VW 19 let. Do mladoboleslavské automobilky přišel 1. listopadu 2015 z pozice člena představenstva Porsche.



V autoprůmyslu začínal jako mechanik, odkud se vypracoval na pozici šéfa prodeje a marketingu této slavné značky sportovních vozů. Se Škodovkou tak prakticky nepřišel do styku, což nebylo v rámci koncernu VW zvykem. Ze svého působení v Porsche si do Boleslavi přinesl sousloví „produktová ofenziva“.

Jeden z posledních rozhovorů, které Bernhard Maier poskytl pro český tisk, dal úspěšný kapitán značky pro iDNES.cz v průběhu koronavirové uzávěry (rozhovor čtěte zde).

Další osud Maiera je nejistý. Zatím se nespekuluje ani o jménu jeho nástupce. Před měsícem psal o možných změnách v koncernu německý automagazín Auto Motor und Sport. Ten uváděl, že současný šéf Škody by se vrátil do Porsche, jehož vedení by převzal (čtěte zde). Blume se měl přesunout na místo šéfa značky Volkswagen, nakonec se jím stal Ralf Brandstätter.

Tehdy se mezi možnými kandidáty na post šéfa Škody objevilo jméno Martina Jahna, bývalého člena představenstva Škody Auto.

Zjišťujeme podrobnosti.