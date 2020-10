Škoda kvůli koronaviru zpomalila vývoj. Nová Fabia ale příští rok dorazí

Hledání v regálech Strategie platforem Vývojář koncernu VW pracuje se skládačkami modulárních platforem. Ukázat si to můžeme třeba na příkladu zavěšení předního kola Škody Kamiq. Plechový výlisek ramene konstruktér navrhne podle daných rozměrů a vypočtených hodnot, pokud už existuje, zvolí komponent z katalogu dílů příslušejícího k dané platformě (u Kamiqu MQB A0), k tomu má spočítané parametry gumového uložení, přes které je rameno chycené do skeletu. Z příslušné tabulky (nebo si to představte jako regál se stejnými komponenty různých charakteristik) vybere to, které s příslušnou tolerancí (spočítaná hodnota plus rezerva) odpovídá požadavkům. Tak se sestaví první prototyp a postupně se ladí, cizeluje, vyměňuje, přepočítává, upravuje (to trvá nejdéle). Tak dostal třeba kamiq i scala hydraulická lůžka zadní nápravy z octavie a kamiq oproti sestře scale tužší stabilizátor (větší průměr). Tento způsob práce rozhodně není ojedinělý. Na strategii sdílených architektur přešla většina světových automobilek. Volkswagen dokonce svou elektrickou platformu MEB půjčí Fordu a rád by jí protlačil i ostatním. Totální integraci vývojových prací už dávno zavedl francouzský koncern PSA. Ten má jedno vývojové centrum, které dělá všechny modely všech svých značek (Peugeot, Citroën, DS a v budoucnu pravděpodobně i Opel). „Konstruktér dveří tak pracuje třeba na citroënu a pak přejde na druhou značku,“ popsal pro iDNES.cz jeden z vývojářů značky. „Kvalita výroby je stejná pro Citroën, Peugeot i DS. Rozdíly jsou v objemu a možnostech výbavy a různých pokročilých prvcích a technologiích,“ vysvětlil.