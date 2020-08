Nový Passat vyrobí za dva roky v Bratislavě. Vyvinou ho v Mladé Boleslavi

Autocar napsal, že vedení značky víc než rok spekulovalo, zda se do projektu nového Passatu pustit. Nakonec dostal projekt zelenou a nová generace s kódovým označením B9 má dorazit v roce 2023. Přijet má společně se čtvrtou novodobou generací Škody Superb. To potvrdil také dnes už bývalý předseda představenstva Škody Bernhard Maier, který v poděkování zaměstnancům publikovaném ve firemním magazínu Škoda Mobil letos v červenci uvedl: „Kromě toho nám koncern Volkswagen svěřil velkou míru dodatečné zodpovědnosti – například za vývoj nové generace vozů Superb a Passat....“



Protože se trh passatovské třídy smrskává v Evropě i Americe, mají si být Passat se Superbem bližší, dokonce se nabízí hypotéza, že půjde o stejná auta rozlišená jen značkami, čemuž by nahrávalo i to, že by obě auta byla liftbacky/fastbacky.



Nově se teď totiž spekuluje, že namísto sedanu by Passat mohl dostat záď typu fastback, měl by tedy víko kufru otvírané i s plynule klesajícím zadním oknem, jako to měly kdysi první dvě generace modelu (první měl premiéru v roce 1973). Potvrzený je i kombík. Nová generace má být o něco delší a hlavně má mít delší rozvor. Za technický základ poslouží opět modulární platforma MQB koncernu VW pro auta s motorem vpředu napříč a pohonem předních (nebo všech) kol, která postupně prochází evolucí. V USA se navíc aktuálně prodává Passat, který je technicky výrazně odlišný od toho evropského. Stojí totiž na jiné, starší platformě PQ46. S tím má být konec, v Boleslavi teď tedy vyvíjejí Passat pro celý svět. Hlavním úkolem konstruktérů je implementovat do nové generace vozu nejmodernější technologie konektivity a prvky autonomního řízení.



I přes setrvalý pokles se v Evropě stále prodá přes sto tisíc passatů ročně, populární je v Číně a i Amerika je stále zemí, kde patří sedany k nejpopulárnějším typům aut. Hlavně poptávka ve velké Číně byla podle Autocaru rozhodujícím faktorem pro definitivní „ano“ pro devátou generaci modelu, kterého do dneška vyrobili přes třicet milionů.

Tradičnímu Passatu navíc přímo v nabídce značky konkuruje ladný, sportovněji laděný Arteon, který teď nově dorazil i jako stylový kombík typu shooting brake. Před nedávnem dokonce šéf koncernu VW, a tehdy i značky Volkswagen, Herbert Diess naznačoval, že by se Passat nemusel dočkat pokračovatele. Nakonec tedy nový Passat bude a má cílit na konzervativnější klientelu.



Příští generace má být také o něco luxusnější. Vzhledem ke struktuře prodejů a také situaci na trhu, kdy Passat v prodejích předbíhají prémiové mercedesy a BMW, automobilka zhodnotila, že zákazníkům peníze nechybí, takže je z nich honosnějším autem mohou vytáhnout víc než dnes. Zachována má zůstat i trekkingově laděná varianta Alltrack.



Už je jisté, že s koncem osmé generace opustí Passat po 36 letech fabriku v Emdenu. Původně se mluvilo o výrobě v Kvasinách, kde dnes vzniká Superb. Po tanečcích kolem kompetencí a výběru lokality pro stavbu nové továrny se koncern rozhodl pro Turecko, politická situace ovšem vše změnila a nakonec se nová fabrika stavět nebude (čtěte zde). Podle nejposlednějších informací se mají oba modely vyrábět společně v bratislavské fabrice koncernu VW, kde se nyní montují Touaregy nebo Škody Citigo.



Kromě benzinových a naftových verzí s lehkou hybridizací se chystá i plug-in hybridní provedení. Nejasnosti jsou kolem e-Passatu. O plně elektrické variantě se mluví, ovšem postavit takové auto na platformě MQB určené pro vozy se spalovacím motorem a částečnou elektrifikací by vzhledem k tomu, že koncern VW razí strategii speciálních platforem pro elektromobily, nedávalo smysl. Volkswagen navíc chystá elektrický sedan i kombík vycházejícího z konceptu ID Vizzion, které mají být bateriovým protějškem Passatu.