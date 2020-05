VIDEO: Roušky, dezinfekce a odstup. Podívejte se, jak běží výroba škodovek

Škoda obnovila výrobu automobilů a komponentů 39 dní po jejím zastavení dne 18. března. „Součástí rozsáhlých hygienických a bezpečnostních opatření je mimo jiné vybavení zaměstnanců rouškami nebo respirátory. Škoda Auto poskytne i dostatek dezinfekčních prostředků a pomocí plakátů informuje o preventivních opatřeních, jako je dodržování dostatečného odstupu od ostatních lidí, upuštění od podávání rukou, pravidelné mytí rukou a jejich desinfekce a bezpečné kašlání a kýchání. Kromě toho se při vstupu do areálu závodů namátkově měří tělesná teplota,“ popisuje vedoucí komunikace podniku Tomáš Kotera.



Pátá největší fabrika světa Škoda v Mladé Boleslavi Hlavní fabrika značky je v Mladé Boleslavi. Věděli jste, že je to druhá největší autotovárna v Evropě a pátá největší na světě? Podívejte se, jak to vypadá nejen v Boleslavi, ale také v provozech Škody v Kvasinách a Vrchlabí ZDE.

Škoda svůj personál ve všech závodech v České republice o preventivních opatřeních informuje pomocí letáků a plakátů i prostřednictvím různých digitálních kanálů. Vedoucí pracovníci a mistři současně informují své týmy o specifických bezpečnostních opatřeních, která platí pro konkrétní oddělení.

„V úzké součinnosti s naším sociálním partnerem, Odbory KOVO, jsme vypracovali rozsáhlý koncept nazvaný Safe Production a Safe Office. V celém areálu závodu a ve všech kancelářských objektech zrealizujeme celkem více než 80 konkrétních ochranných opatření a zaručíme tak po obnovení výroby nejlepší možnou ochranu zdraví všech našich zaměstnanců,“ popsal před znovuobnovením výroby Bohdan Wojnar, člen představenstva společnosti za oblast lidských zdrojů, který byl sám virem covid-19 nakažen (čtěte zde).

Osmdesát opatření

Katalog opatření tak mimo jiné předepisuje i povinnost nasadit si nejpozději při vstupu do areálu závodu roušku a během pracovní doby ji nesundávat. Každé směně bude přidělen čas navíc na čištění nářadí, telefonů, klávesnic, materiálů a povrchů.

„I při obnovení výroby společnost Škoda Auto v zájmu ochrany zaměstnanců přeorganizovala věci jako například dopravu zaměstnanců, provoz na branách a recepcích, provoz závodních jídelen nebo evidenci docházky,“ popisuje Kotera

Pro zaměstnance ve výrobě se mimo jiné naplánovalo vytvoření menších týmů, které by měly pracovat ve stálém složení. Briefingy při střídání směn mají být stručné. Zaměstnanci také nečerpají přestávky současně, nýbrž postupně, aby se minimalizoval přímý kontakt a tím i riziko nákazy.

Počet současně přítomných lidí se snížil i v kancelářích, aby bylo zajištěno dodržování potřebného odstupu. „Také zde platí, že doby přestávek se nebudou čerpat souběžně, aby bylo zdraví zaměstnanců co nejlépe ochráněno,“ dodává Kotera.

„Spolu s těmito pravidly platí všeobecně platná bezpečnostní opatření a hygienická doporučení, jako například upuštění od podávání rukou, pravidelné mytí či dezinfikování rukou, nebo pravidlo nedotýkat se rukama obličeje.“

Maximální opatrnost trvá

Škoda dopředu oznámila, že rozběh výroby doprovázený speciálními opatřeními kvůli epidemii koronaviru bude rozdělen na tři fáze.

„Během první fáze proběhne zahájení výroby s úplným zavedením všech schválených opatření. V druhé fázi budou určitá bezpečnostní opatření uvolněna, jakmile to bude možné. V třetí fázi budou bezpečnostní předpisy v delším časovém horizontu postupně uvolňovány v té míře, v jaké to bude s ohledem na co nejlepší ochranu zdraví obhajitelné. Na konci této třetí fáze pak, ve vhodném okamžiku, budou obnoveny obvyklé postupy. Pak budou zrušena i dočasná omezení vstupu do závodu, platná na základě aktuální situace, a schůzky týmů se budou opět konat tak, jak je obvyklé,“ popisuje Kotera.

Škoda už v hlavním závodě v Mladé Boleslavi i v Kvasinách vyrábí ve třísměnném provozu, ovšem stále je ve „fázi jedna“ s nejpřísnějšími ochrannými opatřeními, kdy by mohlo dojít k uvolnění do „fáze dva“, zatím neuvádí.