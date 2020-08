Babiš řeší Škodovku. Nový šéf značky k němu jde v pátek vysvětlovat

ANALÝZA

Mazánky mají spolužáci rádi jen do chvíle, kdy jim nechávají opsat úkoly. V odpolední družině jim pak klidně nabančí a snědí svačinu. Nějak tak se to teď bude mlít v koncernu VW. Škoda prospívá, úkoly plní na jedničku. A teď se dovídá, že to je vlastně špatně. Že se má chovat jinak. Ale jak? Čtěte více