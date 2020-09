Octavia za 3 500 korun: boj s krizí, chaos a riskantní sázka na superslevy

Covid i emisní limity uvedly automobilový trh do nejistoty. Od začátku roku do srpna bylo v ČR registrováno celkem 131 410 nových osobních automobilů. To bylo meziročně o 25 procent méně než za stejné období loni. V samotném srpnu se propad ještě prohloubil, když proti loňskému srpnu činil 33,63 procent.

Je pravdou, že loňské srpnové registrace byly ovlivněny tím, že značky registrovaly na poslední chvíli stovky vozů ještě podle starších emisních norem.

Propad, i když o něco menší, zažívá třeba i Německo, kde se v srpnu registrovalo 251 tisíc nových osobních aut, což je o 20 % méně než loni. Za období od ledna do srpna je pak celkový propad zatím 28,8 %. Srpnový výsledek ale může být částečně vylepšený tím, že Německo dočasně přistoupilo ke snížení DPH, což pomohlo stimulovat poptávku. Bez toho by byl pokles prodejů pravděpodobně ještě větší.

Na trhu se střetává mnoho často protichůdných tendencí. Zatímco na jaře se u většiny značek hromadily vozy, které nešly prodat, teď je to přesně naopak. Když si půjdete objednat nové auto, tak u řady modelů budete čekat i půl roku. Pokud si budete chtít vybrat okamžitě z nabídky tzv. skladových vozů, nemusíte uspět nebo se vám bude vybírat mnohem hůř než na jaře.

Například Renault měl v květnu na svých stránkách v nabídce 640 takových aut, ve druhém zářijovém týdnu jen polovinu. U Dacie jich bylo 880, nyní 640. A třeba Volkswagen před dvěma lety nabízel běžně kolem tisícovky „skladovek“, v době psaní tohoto článku jich měl 330.

Důvodem je jarní uzavření výroby v podstatě ve všech evropských závodech a postupný náběh výroby, který se nedaří dohnat. Určitý pokles je vidět u flotilových prodejů, protože řada firem odložila nákup nových aut a raději volí prodloužení stávajících leasingových smluv, což jim přinese snížení splátek. Ale ani to automobilkám příliš nepomohlo, paradoxně se tak dostaly z jedné pro ně špatné situace, kdy měly přetlak aut, do ještě horší, kdy jich mají naopak nedostatek. S přebytkem totiž můžou nějak pracovat, snižovat ceny, nabízet různé akce apod.

Superlevný leasing

Přesto se i v této době začaly objevovat nabídky na operativní leasing, které jsou tak výhodné, že na nich firma, která je nabízí, nemůže na první pohled vůbec vydělat, spíš naopak. Našli jsme například nabídku dealera Škodovky, který nabízel operativní leasing nové Octavie 1.0 TSI 81 kW Style na dva roky a 20 tisíc kilometrů s tolerancí +5 000 km za 3 500 Kč. Na náš dotaz, co za touto nabídkou stojí, sice firma nereagovala, ale hned druhý den zvýšila splátku na 4 399 Kč včetně DPH. Úplně stejnou splátku nabízela v době uzávěrky tohoto článku i na Scalu. Model Karoq 1.0 TSI 85 kW inzerovala cenu 4 899 Kč. Podobně u jiného dealera, který prodává vozy hned osmi značek, se daly najít nabídky leasingu VW Touareg V6 za 11 854 Kč bez DPH nebo VW Passat 1.5 TSI Business 110 kW za 5 255 Kč měsíčně, rovněž bez DPH.

Když si spočítáme, že 1 500 až 2 000 Kč každý měsíc z této splátky připadá na pojištění, které je v ceně operativního leasingu, vychází z toho, že auto máte doslova za hubičku. Neodpovídá to ani zákonné amortizaci (vyplácené náhrady za používání soukromého vozidla pro soukromé účely), která je 4,20 Kč / km. Důvody, proč tyto ceny dealeři nabízejí, můžou být v zásadě tři.

„Může za tím být nějaká velká neuskutečněná fleetová zakázka,“ komentuje Zbyněk Janeček, majitel firmy Azisfin, který dříve působil na vysokých firemních pozicích v několika českých zastoupeních automobilových značek. „V insolvenci například skončilo několik autopůjčoven, které odebíraly až několik tisíc vozů každý rok. Dealer má tato auta nasmlouvaná a najednou pro ně nemá odbyt, tak se jich potřebuje rychle zbavit,“ dodává.

Druhou hlavní motivací pro tyto nabídky může být snaha prodejce vydělat na velkém objemu aut dodaných na trh. To je sice běžná strategie nejen v automobilovém průmyslu, auta jsou ale jiná v tom, že nápoje, telefony a další spotřební zboží, které může prodejce vrhnout na trh se slevou, se mu pak nevrací zpátky.

Sázka na nejistotu

Po skončení operativního leasingu se ale auta dealerovi vrací, a ten je pak musí prodat jako ojetá. I když dealer získá na nové auto od importéra výraznou slevu, při nízké nabídnuté leasingové splátce se mu nakonec může vrátit ojeté auto, jehož aktuální cena na trhu bude tak nízká, že na jeho prodeji prodělá. „Nikdo nedokáže odhadnout, jaká situace na trhu bude za dva roky, takže takhle sázka nemusí vyjít. Proměnných ovlivňujících cenu ojetin je více, mj. i kurz koruny k euru,“ komentuje Zbyněk Janeček.

Na tom například prodělalo desítky až stovky milionů před pár lety několik leasingových společností, které kvůli špatnému odhadu nabídly roční leasingy s nízkými splátkami, zahltily trh a pak se nemohly zbavit ojetých aut. Ta pak stála na odstavných parkovištích po celé republice a mateřské firmy daných leasingovek pak musely odepsat obří účetní ztrátu. To stálo místo několik vysoce postavených manažerů jak leasingovek, tak automobilek, které se do toho honu na zákazníka zapojily (více čtěte zde).

Za nízkými splátkami může být také nadstandardní podpora od automobilky, což je údajně i námi citovány příklad octavie za 4 399 korun. To svým způsobem naznačuje i oficiální reakce automobilky: „Škoda Auto Česká republika nabízí prostřednictvím autorizovaných partnerů na českém trhu stále širokou nabídku skladových vozů, jejichž počet v současnosti přesahuje 5 000. K dispozici jsou stále mimořádná zvýhodnění v rámci programu Restart, jímž se snažíme dát do rukou našich dealerů pádné argumenty pro přilákání zákazníků. Akce pokrývá nejen nové a skladové vozy, ale týká se i ojetých aut v certifikovaném programu Škoda Plus,“ říká Pavel Jína, tiskový mluvčí českého zastoupení mladoboleslavské automobilky.

Na trhu je zmatek

Ať platí kterýkoli z uvedených důvodů, zákazníkovi to může být jedno. Na automobilovém trhu panuje obrovský zmatek. Automobilky a dealeři nevědí, co dělat dřív. Vždy bylo tak trochu dilema, zda držet či zvyšovat tržní podíl, a prodávat tedy hodně aut s nízkou marží, nebo se naopak zaměřit na co nejvyšší zisk. Teď k tomu navíc přibyl cíl plnění emisních limitů.

Ty nejziskovější modely mají většinou nejvyšší emise. Jejich prodej by se dal kompenzovat prodejem elektromobilů, na ty ale zákazníci fronty rozhodně nestojí. A kvůli tomu se občas objeví pro zákazníka neuvěřitelně výhodná nabídka, jako právě teď v oblasti operativního leasingu.

A ceny půjdou spíš nahoru. „Pokud bychom vzali vstupní ceny k nám do operativního leasingu (což je ceníková cena po slevě), tak vstupní ceny rostly cca někdy do června,“ říká Pavel Doležel z ALD Automotive. „Např. mezi lednem a květnem je rozdíl na průměrné vstupní ceně (cena po slevě bez DPH) +18 %. V červnu jsme zaznamenali pokles. Zde bych asi nejvíce viděl apetit dealerů a značek umístit na trh, to co neprodali v dubnu a květnu, a splnit tak druhý kvartál. Takže ano, zde bych určitou snahu o větší podporu ze strany značek viděl. To pokračovalo lehce i v červenci. Ale za srpen se vstupní ceny zase vracejí zpátky, a dokonce jsme za srpen zaznamenali nejvyšší vstupní cenu v tomto roce. Pro dlouhodobější snižování cen rozhodně prodejci aut nemají prostor a není možné to očekávat. Může se tu a tam objevit výprodej starého modelu, dlouhodobě však ceny spíše porostou.“