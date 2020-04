Nová Octavia v akci. Nejlepší a nejdůležitější škodovka má Superb na dosah

V aktuální virové mizérii se může spolehnout na to, že firmy – její zásadní kupci – ji budou kupovat pořád, i potom, co nás pustí z karantény. Je to nejdůležitější auto Škodovky, které tvoří třicet procent prodejů a polovinu profitu značky.



Octavia čtvrté generace pandemii koronaviru přežije, ale její obětí se dost pravděpodobně může stát o třídu větší model Superb. Virus ho dorazí. Nemůže za to sám, stejně jako nezavinil obrovskou krizi automobilového průmyslu. Na obojí se sbíralo už hodně dlouho. Se superbem je to jednoduché – prodeje celé této kategorie nejsou nic moc, autu zbývají dva roky životního cyklu, a nová octavia je tak dobrá, že ho dokáže nahradit. Ta nová teď nabídne věci, které vlajkový Superb jen závidí. Octavia ho snad ve všem překonává, pokud tedy nehoníte milimetry v kabině a litry v kufru. Nová Octavia se stejným motorem je navíc o víc než sto tisíc levnější.

Pro vlajkovou loď značky to budou krušné dva roky (i když zcela subjektivně je stále z pohledu vnějšího designu hezčí a osobitější), za ně měl nový Superb dorazit. Prý se na něm pracuje a koncern řešil, kde ho vlastně vyrábět. Čínský virus ale dost možná všechno změní.

Nejlepší škodovka

Nová octavia – už déle než dvacet let nejdůležitější Škodovácký model – není určitě nejlepší auto ze všech, ale v mnoha ohledech je to aktuálně asi nejlepší škodovka. Protože všechno dělá nejhůř na jedna minus. Je to prostě octavia, jakou čekáte. Nepřekvapí, nezklame, funguje.

Zkrátka nepřináší nic dramaticky převratného, ale pořád to je poctivé auto s velkým vnitřním prostorem, spoustou techniky a pár chytrými nápady. Octavia nemá být jednoúčelový stroj na emoce nebo houpavá limuzína, má být všechno mezi tím. A přesně taková je.

Oproti předchůdkyni narostla jen o milimetry, ale chová se a působí na řidiče i na diváky jako větší, dospělejší auto. Technicky navazuje na předchůdkyni. Ne, není to žádný facelift, z té aktuální zbyly akorát základní kóty a rozměry – třeba rozvor nebo pozice kotevních úchytů předních sedadel. Je to dáno modulární platformou MQB, na které stojí kromě citiga a fabie vlastně celá modelová řada Škody. To „lego“ koncernu Volkswagen, které usnadňuje a unifikuje stavbu modelů napříč značkami, se stále vyvíjí a doplňuje, jednotlivé moduly tak procházejí postupnou evolucí. Nejvýrazněji se to pozná na infotainmentu.

Už jen malé krůčky Každé třetí auto, které v normální době opouští výrobní linky Škodovky, se jmenuje Octavia. Bez přerušení se vyrábí už 24 let (jinak úplně první vůz s tímto jménem měl premiéru v roce 1959) a většina hlavně zahraničních zákazníků má se značkou Škoda spojený v první řadě právě tento model. Na fascinaci první Octavií vzpomíná třeba i šéf zastoupení celého koncernu Volkswagen v Indii Gurpratap Boparai, tolik ho zaujala ještě v dobách, kdy pracoval na vysokých manažerských pozicích pro Fiat. Octavia je bez přehánění geniální auto, které si bere pokrokovou techniku koncernu VW a zároveň umí být vždy mezi nejprostornějšími vozy své třídy. Tento zdánlivě jednoduchý recept ale neumí v praxi aplikovat mnoho jiných značek. Škodovka dokáže s Octavií oslovit velmi rozdílné trhy i zákazníky. A funguje tak dobře, že už se většinou nedá moc vylepšovat. Jsou to postupné malé krůčky, a ty bývají nejtěžší. Čtvrtá generace Octavie sice nepřináší nic převratného, z čeho by nám spadla brada, ale ani nic nepokazila. Až se zase budou auta normálně kupovat, bude Octavia zas výbornou volbou pro firmy i pro rodiny. Tradicí Octavie je působit festovně, až na pár výjimek se nejdůležitější Škodovka při běžné údržbě a nehulvátském používání osvědčila jako nezničitelná. I odjíždějící třetí generace už patří do éry aut, která umí být superkomplikovaná, ukazuje se však jako bezproblémový, odolný stroj. Minimálně svým chováním a dojmem, jaký dělá, by tomu čtvrtá generace měla dostát. Působí robustně a pevně.

Změny vnějších rozměrů jsou dány jen úpravami karoserie. Vepředu je o dva centimetry delší kvůli bezpečnostním požadavkům crashtestů, je také o fous vyšší a 15 mm širší. Rozvor je stejný jako dosud, ale kola mají o 20 mm větší průměr. Oproti aktuální octavii je o 25 kilo těžší, ovšem je třeba dodat, že vývojáři přidali 75 kilogramů nových bezpečnostních prvků. Takže vlastně by byla ve srovnatelné konfiguraci o půl metráku lehčí. Nejmenší kola mají 16 palců, největší jsou dvacítky. A k tomu speciálně odladěné gumy, jak je dnes standard. Mimochodem, jejich vývoj trvá 2,5 roku.

Designéři šli cestou evoluce v revoluci. To znamená, že ostré, strohé linky doplnili o prolisy, ozdoby a více rafinovanosti. Hlavně ale chtěli auto co nejvíc opticky roztáhnout, vyvolat dojem robustnosti, velikosti, proto ty horizontální protáhlé lampy na obou koncích, a k tomu spousta vodorovných linek.

Místo pro všechny

Uvnitř se prostorová revoluce nekoná, to ani nebyl záměr. Tři dětské sedačky dozadu vedle sebe nenarvete, všechno ostatní ale zvládne bez ústrků pro posádku. Je tam spousta místa, hlavně v podélném směru nikdo problémy mít nebude. Dozadu přidává octavia rozmazlovací prvky právě z limuzín vyšších kategorií, třeba roletky do oken nebo speciální spací set s opěrkou hlavy s výklopnými bočnicemi, aby vám nepadala, až budete klimbat, a k tomu deku.

Jako první Škoda uvedla na trh kombíkové provedení. Má to důvod, téměř dvě třetiny prodaných octavií mají karoserii kombi; je také nejprodávanějším kombíkem v Evropě.

Zavazadlový prostor je podle očekávání nadprůměrný. Jeho objem v případě kombíku narostl o 30 l na 640 l. To je totéž jako u Mercedesu třídy E, který patří o jeden a půl až dvě automobilové třídy výš a navíc platí za vyhlášený stěhovák. Abyste v octavii po sklopení zadních sedadel dostali rovnou plochu, budete muset tento hangár zmenšit použitím výškově nastavitelné podlahy. Prostor má pravidelný tvar, je hodně dlouhý a opěradla zadních sedadel jdou jednoduše sklápět páčkami z kufru.

Interiér i v tomto případě působí minimálně tak jako v tom větším a dražším superbu, spíš líp. Šťouralové možná budou frflat nad hodně plastovými madly dveří, jako kompenzaci jim octavia může nabídnout třeba plynové vzpěry kapoty namísto ručně vyklápěné vzpěry, které má octavia poprvé v historii. To se hodí třeba když půjdete dolít modrou vodu do ostřikovačů, nádržka dostala šikovné gumové hrdlo, takže nebudete bryndat kolem.

Nové ovládání

Palubní deska je úplně nově tvarovaná. Dominuje jí samostatně stojící desetipalcový dotykový centrální displej (ve druhém stupni výbavy, který znamená příplatek 51 000 Kč).

Místo klasických budíků je za volantem už v základu digitální virtuální displej. Je vidět, že s infotainmentem si vývojáři dali opravdu hodně práce. Všechno vypadá moderně, je to funkční, zobrazení je perfektní a i reakční doba je slušná až na trošku pomalejší start centrální obrazovky.

Novinkou je už pouze dvouramenný multifunkční volant, přes který jde ovládat celkem 14 funkcí. Ze středového tunelu zmizel u verzí s automatickou převodovkou klasický velký volič, který nahradila malinká pulzně ovládaná páčka. Řazení „shift-by-wire“ (řazení po drátě) je přípravou na systémy automatizovaného řízení, třeba automatické parkování.

Víc místa tak vzniklo pro schránku na mobil (příplatek 6 100 Kč, je tam bezdrátová nabíječka). Konektory na připojení USB jsou vepředu dva, ale oba modernějšího typu USB-C. Další najdete vzadu a jeden nahoře ve stropě, aby šla jednoduše napájet kamera. Malé USB vyhlížejí škodováci jako trend budoucnosti. Zatím budete asi často shánět redukci a brblat, protože USB-C není tak robustní jako klasické velké a kabely se v něm časem viklají.

Nejvíc zvykání nakonec bude potřeba na novou koncepci ovládání. Po víc než dvaceti letech nahradila otočný spínač světel tlačítka. Víc času ovšem bude nový majitel muset strávit s infotainmentem, kromě konfigurace profilu si to chce osahat jednotlivá menu. Osm mechanických tlačítek pod tabletem je jen vstupenkou do digitálního světa. Moc se nám líbil takzvaný „slider“ – dotyková lišta pod displejem, kterou poslepu ovládáte hlasitost rádia nebo třeba regulujete teplotu klimatizace. Stačí po něm jen posunovat jedním nebo dvěma prsty.

Různá menu si můžete nastavit podle svého a vytvořit si vlastní domácí obrazovku, na kterou si navolíte třeba vypínání start-stop systému motoru. Na druhou stranu je nutno přiznat, že těch funkcí a informací je prostě moc, takže něco budete dlouho a komplikovaně hledat asi i po delší době.

Někdy je snaha o inovaci až úsměvná, což dokazuje i nové ovládací rozhraní klimatizace. Můžete si zvolit, jestli chcete „zahřát nohy“ nebo „ofoukat skla“... Že totéž jste mohli dělat vždy, jen za použití tlačítek se šipkami? Nu ano, jenže tady máte „dotek lidskosti“, který prohloubí váš emocionální vztah s autem... Blbinka, která se zcela jistě bude líbit. Pro nás „konzervy“ je důležitá informace, že se dá přepnout i na normální menu. Anebo nakázat Lauře, kybernetické asistentce, aby přitopila a dovedla mě k pumpě, na hlasové ovládání teď Škoda hodně vsází.

Základní infotainment Swing s 8,6palcovým displejem umožní zrcadlit navigaci z telefonu. Pak už přicházejí velké desetipalcové tablety. Bolero je bez navigace, ale půjde do něj dodatečně dokoupit (softwarově se za poplatek odemkne) a získat vlastně vyšší stupeň Amundsen. Nejvýš stojí Columbus, který má větší vnitřní paměť a pár funkcí navíc.

Smečka asistentů stále roste

Pokrok se nezastavil v nabídce různých hlídačů a pomocníků, takže v octavii nově najdete třeba asistent vyhýbání, který pomáhá řidiči mírným zásahem do řízení v případě hrozící srážky kontrolovaným vybočením vozidla předcházet nehodám. Při odbočování vlevo na křižovatce dokáže další hlídač rozpoznat protijedoucí vozidla, upozornit na to řidiče a také automaticky zastavit auto. Funkce varování při vystupování z vozu zobrazuje řidiči před otevřením dveří, když se zezadu blíží jiné vozidlo nebo cyklista. Poprvé je také v nabídce head-up displej nebo Matrix LED světlomety s vykrýváním segmentů dálkových světel, který zabraňuje oslňování ostatních účastníků silničního provozu.

Pomocí funkce „Detekce rukou“ kontroluje octavia, zda má řidič permanentně ruce na volantu, nebo umí zjistit v případě zdravotní indispozice, že vozidlo neovládá. V případě nouzové situace umí vůz sám zastavit. Důležitou inovací je klíček, který nevysílá signál, když se nehýbe; to znesnadní práci zlodějům se zesilovačem z čínského e-shopu. Parádní jsou přední sedačky, které mohou dostat také masážní funkci, odvětrávání, vyhřívání.

Plavnost i jistota

Pro čtvrtou generaci Octavie vývojáři přichystali tři varianty podvozku. Kromě toho standardního je v nabídce ještě o 15 mm snížený sportovní nebo naopak o 15 mm zvýšený v rámci paketu pro špatné cesty. Za příplatek pak adaptivní podvozek DCC. Pro verze do 110 kW včetně má podvozek vzadu vlečená ramena, víceprvková zadní náprava je pak standardem pro silnější verze. Novinkou jsou hydraulická lůžka, která právě kultivují chování zadní nápravy.

My jsme zkusili Octavie sice s jednoduchou zadní nápravou tvořenou torzní příčkou, ale adaptivním podvozkem, který automaticky upravuje tlumicí charakteristiku na jednotlivých tlumičích. Je možné volit jízdní režimy Normal, Comfort a Sport, ale nejlepší je asi jezdit na Normal, protože dramatický rozdíl mezi režimy není.

Oproti předchůdkyni se jízda zdá plavnější, houpavější. Když chcete víc kontaktu s vozovkou a jet ostřeji, zvolíte režim Sport. Za všech podmínek je octavia jistá, suverénní. Oproti předchůdkyni, která byla „tak akorát“ je ta nová o píď komfortnější, do zatáček se ale skládá spíš jako superb, prostě cítíte, že je to velké, hmotné auto.

Na druhou stranu řízení je pevné a jisté. Přední náprava vede kola pevně, v zatáčce se octavia opře o vnější kola a s klidem ji vykrouží. Jen přenášení váhy na klikatící se okresce je víc superbovské než oktávkové.

Auto zvládá komfortně přejíždění jak velkých nerovností, tak sérii menších děr a rozbitého povrchu.

Nemohli jsme jízdní vlastnosti porovnat s verzí bez adaptivního podvozku, ale pokud vám jde o komfort, možná bychom raději ušetřili 25 000 Kč a další tisíce za 18palcová kola z lehkých slitin a zvolili standardní podvozek s menšími koly. Komfort bude pro většinu situací více než dostatečný.

Nafta je jistota

Opravdovou novinkou pod kapotou bude časem plug-in hybridní pohon, zatím ale v základní nabídce nic v zásadě nového nehledejte. Škodovka za to nemůže, v dnešní době, která se vzhlíží v elektromobilech, se převratně nové spalovací agregáty vyvíjejí jen sporadicky, spíš se škrtá.

Pro začátek Octavii pohánějí jen známý benzinový motor 1.5 TSI 110 kW a naftové 2.0 TDI s 85 nebo 110 kW. Postupně ale nabídka naroste o litrový i dvoulitrový zážehový agregát TSI a dvoulitrové TDI 147 kW, přibudou rovněž varianty 4x4. Chybět nebude ani pohon upravený pro stlačený zemní plyn CNG. Nově se ale objeví také motory 1.0 a 1.5 TSI s mild-hybridní technologií. A k tomu navrch plug-inhybridní verze RS (podrobnosti čtěte zde).

My vyzkoušeli oba aktuálně dostupné čtyřválce. Dvoulitrové TDI 110 kW spojené se 7stupňovým automatem DSG bude pravděpodobně mezi nejžádanějšími provedeními, vždyť diesely na některých trzích tvoří až šedesát procent prodejů. Jakkoli by se podle kolonky v ceníku mohlo zdát, že jde o stejný motor jako dřív, není to pravda. Je v mnoha ohledech vylepšený, aby byl tišší, úspornější a oproti dieselům z před pár let extrémně čistý. Motor má nové vnitřnosti, mimo jiné ocelové písty, které vylepšují tepelné chování motoru. Od NOXů se výfukové plyny čistí hned dvakrát. K vstřikování roztoku močoviny dochází přes dva katalyzátory, které jsou řazené za sebou, 12 litrů AdBlue vystačí na nějakých osm tisíc kilometrů).

Auto s testovaným motorem sice trochu vlažně reaguje na sešlápnutí plynového pedálu, 340 Nm točivého momentu se ale při správné práci s plynem a pádly pod volantem brzy projeví. Subjektivně mdlejší reakce se dá přikládat zčásti také nezajetému motoru.

Ovšem parádně se jeví spotřeba. Podle tabulek (měřených metodikou NEDC) by si měl agregát říct o neuvěřitelných 3,7 l/100 km, což by znamenalo 97 g CO 2 . Realita je samozřejmě trochu jiná, podle starší metody měření WLTP se spotřeba pohybuje mezi 4,3–5,4 litry, což už jsme dosáhli bez problémů a je to naprosto skvělá hodnota pro dlouhé přesuny.

Citelně se zapracovalo na odhlučnění, diesel většinu času téměř neslyšíte. Odhlučnění je vůbec parádní disciplína nové octavie, platí to o utlumení aerodynamického hluku, tak hluku odvalujících se pneu. I při dálničních rychlostech je tichý, vytáčení motoru proniká do kabiny jen vzdáleně. Tlumení zvuků vylepšuje speciální hmota v nosnících karoserie, která se při zahřátí při lakování roztáhne, vyplní dutinu a slouží jako zvuková izolace.

Pokud chcete v zatáčkách nebo při předjíždění automatu napovědět, musíte kvůli chybějícímu klasickému voliči převodovky používat pádla pod volantem. Zvyknete si rychle a je to ostatně i bezpečnější a pohotovější.

Patnáctistovka s šestistupňovým manuálem (takže nehybridizovaná) se nejlíp cítí na dálnici, na okresce to chce trochu víc práce a soustředění řidiče. Volkswagenovská jedna-pětka TSI má papírově 150 koní, dlouhodobě je ovšem terčem kritiky za jejich ospalost. Bryskní akceleraci a říz z ní nevydolujete ani v ostatních koncernových autech. V předsériovém ručně smontované octavii zaujala okamžitou reakcí na sešlápnutí plynu bez prodlevy dané emisní opatrností, v okreskových vlásenkách to ovšem žádná velká vášeň není. Pořád s nostalgií vzpomínáme na říznou 1,4 TSI, která táhla pocitově lépe a byla pružnější. I patnáctistovka ovšem dostane brzy mildhybridní systém, což by dynamice motoru mělo pomoci vykrýváním fází, než se motor pořádně nadechne.



Obavy z toho, co předvede octavia „s litrem“, který brzy také dorazí do nabídky, na místě nejsou. Tříválec 1,0 TSI je naopak známý svou živostí ve spodním a středním pásmu a městských a okreskových rychlostech, předvádí to i v končící octavii.

Takže to bude stejné: do devadesáti budete mít pocit, že rozdíl v dynamice téměř není, jedna-pětka začne kralovat, až když se „rozkutálí“. A to už je na dálnici, a tam si vede naopak skvěle. Vystačí se sedmi a půl litry benzinu, umí zrychlovat a nehlučí i přesto, že ve sto třiceti točí dnes vcelku nestandardně vysokých 2750 otáček. Pravda je, že jsme motor nijak nešetřili; při úsporné jízdě se určitě bude možné dostat i o litr níž.

Na upřesněnou: On to totiž až tak úplně starý známý motor není. Dostal novou řídicí jednotku, ladil se odpor filtru pevných částic (ani benziny se bez něj dnes už neobejdou, pokud jsou osazeny přímým vstřikováním paliva), úplně nová je pak s ním spojená šestistupňová manuální převodovka. Zaujalo nás, jak lehce a přesně se pohybuje po vymezených drahách, a vzhledem k tomu, že je i samotná páka kratší než ta současná, má řazení téměř sportovní švih.

Milion utratíte snadno

Už spoustu let platí, že Škodovky nejsou levná auta a u nové Octavie to platí dvojnásob. Samozřejmě se snaží (a úspěšně) bodovat poměrem cena / užitná hodnota. Cena nové generace Octavie bude začínat na 456 900 korunách u typu karoserie liftback. To je o šest tisíc víc než u končící předchozí generace. Toto provedení s litrovým benzinovým tříválcem ovšem zatím objednat nejde, základem je nyní čtyřválec 1.5 TSI se 110 kW ve výbavě Ambition. Ten ovšem stojí bez tří tisícovek 600 tisíc korun.

Za stejnou sumu – 596 900 Kč – dostanete i slabší dvoulitrové TDI s 85 kW, za silnější 110 kW verzi s automatem už je třeba přihodit skoro sto tisíc. Za kombiverzi se připlácí vždy 40 tisíc korun.



Novinka má pochopitelně lepší výbavu, hlavně v oblasti chytrých asistenčních systémů. Mnohokrát jsme už napsali, že doba levných aut definitivně skončila, a nová octavia to jen potvrzuje.

Když k momentálnímu základu přidáte lepší motor a pár příplatků, jako jsou třeba Matrix světlomety (28 000 Kč), adaptivní tempomat (10 800 Kč), infotainment Columbus s navigací (19 800 Kč), jste za chvíli u milionu, ani nevíte jak.

Co se týče konkurence, je to poměrně složitá věc. Většinu kompaktů typu Fordu Focus nebo Hyundai i30 s oktávií nemůžeme srovnávat co do místa v kabině i v kufru, protože proti nim stojí škodovácký model Scala – je to vlastně „krátká verze“ octavie. Takže férové srovnání je až mezi kombíky, a tady tahá škodovka za kratší konec – třeba takový Ford Focus kombi vyjde s podobně výkonným motorem o 70 tisíc levněji, rozměry je přitom s octavií srovnatelný; například Peugeot 308 SW je lacinější téměř o sto tisíc korun.