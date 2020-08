Zaměstnanci Škody si stěžují na problémy se softwarem nové octavie

Vysoká rozpracovanost nesouvisí podle zaměstnanců s dodavatelskými firmami, ale s problémy se softwarem a hardwarem vozů. „Připravenost vozu do výroby je ve velmi žalostném stavu. Nová octavia i nový elektromobil Enyaq se dovyvíjí až v sériové výrobě, na tom to stojí i padá zároveň,“ napsal Škodovácký odborář, který cituje dopis zaměstnanců.



U předchozí generace octavie bylo podle zaměstnanců mazání chybových pamětí otázkou dvou až pěti minut, ale u nové octavie se to samé dělá 30 minut. „A to způsobuje zacpávání testovacích válců a výpravny, která nemá infrastrukturní podmínky pro tento typ vozu s takovou architekturou,“ uvedl týdeník.

„Stále přetrvává nedostatek příslušné motorizace a navíc se k tomu přidaly velké problémy se softwarem. Nedostatek motorizace jsme se snažili v minulosti řešit zpětně výrobou A7 combi (předchozí model octavie třetí generace), ta však již byla ukončena,“ napsal týdeník.

Zaměstnanci jsou nervózní a naštvaní, u jednoho vozu se podle Škodováckého odboráře chybová paměť mazala i 3,5 hodiny. „Nikdy jsme se na hale s tímto nesetkali a je to tady pro lidi psychicky velmi ubíjející s nejistotou, co bude dál,“ uvedl Škodovácký odborář.

Problémy podle zaměstnanců nejsou jen s novou octavií, ale také s připravovaným čistě elektrickým SUV Enyaq. „Nový elektromobil Enyaq například ani teď, v nulté sérii, není schopen pokračovat z montážní linky v přímém toku, ale musí se odstavit a až průměrně po třech hodinách věnování se problematice softwaru může pokračovat v toku na další funkční zkoušky,“ píše týdeník.

Softwarová výbava je dnes jedním ze stěžejních prvků moderních aut. Studie poradenské firmy Deloitte před nedávnem uvedla, že nejrůznější elektronické systémy tvoří až čtyřicet procent z výrobní ceny vozu. V roce 2007 to byla asi pětina. Deloitte odhaduje, že do roku 2030 by podíl mohl vzrůst až na čtyřicet pět procent.



Škoda Auto v polovině května přerušila dodávky nové octavie kvůli problémům se softwarem přenášejícím data asistenta tísňového volání eCall. Dodávky opět obnovila v červnu. V srpnu automobilka zanesla do evropské databáze nebezpečných výrobků RAPEX oznámení o svolávací akci na octavie vyrobené mezi 21. 11. 2019 – 11. 5. 2020 právě kvůli stávkujícímu ecallu.

V červenci Škodovácký odborář odhalil, že kvůli potížím s koronavirovou odstávkou chybí některé díly pro octavie od externích dodavatelů (čtěte zde).