Octavie a golfy zůstávají ve skladech, dodávky zastavila chyba softwaru

Podle zdrojů agentury DPA bude muset automobilka svolat nejméně třicet tisíc vozů Golf nové generace, kterou začala vyrábět koncem loňského roku, do servisů. Vzhledem k výrazné technické provázanosti modelů napříč koncernem Volkswagen nyní hledají řešení problému se systémem eCall také v Mladé Boleslavi. Dá se čekat, že kromě Golfu a Octavie se budou se stejným problémem potýkat také nové generace Seatu Leon a Audi A3, které právě vstupují do prodeje.



„V průběhu interního šetření jsme zjistili, že některé vozy nového modelu Octavia mohou být postiženy nespolehlivým přenosem dat ze softwaru řídicí jednotky online konektivity (OCU3). Následkem toho nelze garantovat plnou funkcionalitu systému eCall / asistenta pro tísňové volání,” popsal Pavel Jína, mluvčí českého zastoupení Škody Auto.



„Značka Škoda pozastavila s okamžitou platností dodávky nových vozů Octavia. Vyhodnocujeme všechny detaily a pracujeme na řešení. Další kroky budou ohlášeny hned, jak to bude možné.“



Výroba golfů i octavií bude prozatím pokračovat, auta však budou zůstávat na skladě, než automobilky software opraví. To má podle odhadů trvat zhruba tři týdny, asi do poloviny června.

Mnohem obsáhlejší problém se softwarovou výbavou Volkswagen už několik měsíců řeší u svého nového elektromobilu ID.3 (čtěte více). Právě softwarová výbava je dnes jedním ze stěžejních prvků moderních aut. Studie poradenské firmy Deloitte před nedávnem uvedla, že nejrůznější elektronické systémy tvoří až čtyřicet procent z výrobní ceny vozu. V roce 2007 to byla asi pětina. Deloitte odhaduje, že do roku 2030 by podíl mohl vzrůst až na čtyřicet pět procent.

Systém eCall v případě dopravní nehody zahájí tísňové volání, prostřednictvím kterého dojde ke spojení s telefonním centrem linky 112. Spojení se uskuteční buď automaticky po aktivaci senzorů, nebo manuálně po stisku nouzového tlačítka ve vozidle. Podrobnosti o systému eCall čtěte zde. Systém je povinný od roku 2018 pro nově homologované modely.

Golf je považován za nejdůležitější produkt Volkswagenu, to samé platí také o Octavii.



„Golf je stále považován za nejdůležitější produkt největší německé průmyslové skupiny. Z tohoto důvodu šéf odborů a člen dozorčí rady Bernd Osterloh vyjádřil svou nespokojenost s přetrvávajícími problémy s novým Golfem 8. Jako hlavní důvod uvedl opakované poruchy softwaru a elektroniky,“ píše magazín Autoweek. „Pro Osterloha byl špatný již začátek výroby osmé generace. Zahájení výroby bylo loni několikrát odloženo, údajně pro opakované problémy se softwarem. Z plánované produkce sto tisíc kusů bylo v roce 2019 ve Wolfsburgu vyrobeno pouze 8 400 kusů. Jarní velký nástup prodeje nabourala pandemie koronaviru. A nyní je zde další problém.“