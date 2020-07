Čistky ve VW pokračují. Kvůli potížím ID.3 a Golfu skončil šéf softwaru

Informaci o tom, že v neděli 12.července skončil softwarový šéf koncernu Christian Senger, přinesl německý list Handelsblatt. Volkswagen to odmítl listu oficiálně komentovat. Podle Handelsblatttu byly důvodem odchodu Sengera, bývalého manažera BMW, softwarové problémy s uvedením plně elektrického modelu ID.3 a osmé generace Golfu. Právě klíčový model značky Golf měl problémy s automatickým tísňovým voláním eCall a částečně také s bezdrátovou aktualizací. Potíže pozastavily i distribuci technicky spřízněné Škody Octavia (více k tématu čtěte zde).



Senger patřil do skupiny manažerů, které přivedl do firmy dnešní šéf koncernu Herbet Diess. Před Volkswagenem pracoval na elektromobilu BMW i3, jeho hlavním úkolem bylo podílet se na vývoji nové koncernové platformy MEB pro elektromobily. Software je klíčovým prvkem tohoto typu vozů, na které se koncern upnul po skandálu Dieselgate.

V poslední době je to už čtvrtý náhlý odchod významného člena vedení koncernu VW nebo některé z jeho značek. Skončil Andreas Renschler, šéf divize nákladních vozů, Stefan Sommer, člen představenstva VW zodpovědný za komponenty a veřejné zakázky. Rovněž nečekaně skončil ve funkci předseda představenstva Škoda Auto Bernhard Maier, aniž bylo oznámeno, kam odchází, nebo kdo ho nahradí (více čtěte zde).

Diessovi hoši

Německý manažer, mnichovský rodák Herbert Diess startoval kariéru u Bosche, v roce 1994 nastoupil do BMW, kde se dostal až do nejvyššího vedení. V letech 2007 až 2014 byl členem představenstva, poslední dva roky z toho měl v gesci vývoj. V roce 2015 přestoupil do koncernu VW, nejprve do vedení značky Volkswagen a v roce 2018 přibral vedení celého koncernu.

Drsný vyjednavač a ostrý škrtač nákladů má teď „své“ lidí ve vedení všech klíčových značek. Audi vede nově Markus Duesmann, který přišel od BMW loni. Noví šéfové Seatu a Volkswagenu byli jmenováni letos. Pár dní čerstvého šéfa má i divize nákladních vozidel a autobusů, Andrease Renschlera nahradil finanční ředitel Matthias Gründler.

Jediný, kdo působil na svém postu déle a na jehož volbu Diess nedohlížel, byl šéf Škody Bernhard Maier.

Diess také v koncernu mocně prosazuje elektromobilitu, vsadil na ni budoucnost celé skupiny, nyní proto tak silně tlačí na to, aby vlády vytvořily podmínky pro jejich výraznější rozmach. Diessovým spojencem je mimo jiné německá kancléřka (čtěte zde).

Diess je velkým propagátorem platformy MEB, která je technickým základem pro elektromobily napříč koncernem VW, automobilka ji ovšem nabízí také dalším firmám a přeje si, aby se z ní stal jakýsi „průmyslový standard“.

Nadšení pro unikátní platformy pro elektromobily si Diess přinesl z BMW, kde takto stavěli elektromobil i3. Nyní ovšem BMW tuto strategii opouští, protože jedinečná platforma pro jeden druh pohonu je velmi drahé řešení, které nenabídne žádnou variabilitu pro zástavbu dalších pohonů. BMW se tak vydává cestou prosazovanou francouzským koncernem PSA, který do jednoho modelu nabízí kromě pohonů se spalovacím motorem také elektrickou trakci.