Octavia RS bude také bez hybridu. Dostane i TSI se samosvorem nebo superTDI

Kromě plug-in hybridu (PHEV) s výkonem 245 koní (180 kW) a 400 Nm teď automobilka oficiálně ohlásila další dvě provedení. Turbobenzinový dvoulitr 2,0 TSI se stejným výkonem jako hybrid a nižším kroutícím momentem (370 Nm) bude mít jako jediné RS speciální mechanický samosvorný diferenciál na přední nápravě, který mělo už předchozí vrcholové provedení Octavie RS (jak funguje čtěte zde). Turbodieselové RS se 147 kilowatty (200 koňmi) a 400 Nm zas bude umět mít jako jediné pohon všech kol. Je to dosud nejsilnější naftový motor nabízený v Octavii, kromě RS ho dostane také verze Scout.



Samosvorný diferenciál Elektrohydraulický samosvorný diferenciál VAQ (tak říkají aktivnímu samosvornému diferenciálu v koncernu VW) umožňuje díky elektronickému ovládání takzvané vektorování točivého momentu. Zjednodušeně: pošle sílu na kolo, které potřebuje zabrat více. Výsledkem je lepší trakce. V utažených šikanách pak v končetinách řidič cítí, jak se vnitřním kolo opře do asfaltu, vnější mocně zabere a auto se stočí do požadovaného směru. Diferenciál vložený za převodovku dokáže poslat až 100 procent točivého momentu na jedno – vnější – kolo, čímž potlačuje nedotáčivost. Připodobnit to lze k řízení tanku přibrzďováním pásů pro zatočení. V případě auta na kolech to zvyšuje ochotu stáčet se kolem svislé osy. Omezuje se také prokluz vnitřního kola při jeho odlehčení v oblouku.

Plug-in hybrid má výhradně šestistupňovou automatickou převodovkou DSG, o stupeň víc má automat spárovaný s TDI. Jedinou Octavií RS s manuálem (6. st.) tak bude verze s turbobenzinovým dvoulitrem.

Překvapivou novinkou, kterou do modelové řady Octavia přidává právě s uvedením RSa, je středový airbag, který se nafukuje z vnitřní bočnice sedačky řidiče. Má zamezit nekoordinovanému pohybu těl předních cestujících při nehodě a zabránit jejich kontaktu. Má být užitečný nejen při bočních nárazech, ale též při převrácení vozu. Airbag poslouží také v případech, že je v kabině řidič sám. Díky přesnému načasování zastaví nebo aspoň zpomalí pohyb jeho těla a zmírní tak nebezpečí dalších zranění, která hrozí kvůli přílišnému vychýlení ze sedadla.

U PHEV verze Octavie RS je kvůli instalaci trakční baterie u zadní nápravy zachována standardní světlá výška podvozku, kterou mají ostatní normální octavie, RSa bez hybridizace mají podvozek o patnáct milimetrů snížený. Benzinovou přeplňovanou čtrnáctistovku 110 kW (150 k) doplnili o elektromotor o výkonu 85 kW v šestistupňové automatické převodovce. Společně mají celkový systémový výkon 180 kW (245 k), maximální točivý moment činí 400 Nm. Elektromotor přidá krátkodobě při rozjezdu nebo akceleraci – asi na 10 sekund – dalších 50 Nm. Je to díky tomu, že elektromotor s permanentním magnetem je možné krátkodobě přetížit.

Odvzdušňovací tlačítko Vzhledem ke specifickému provozu hybridního modelu dochází při delším využívání ryze elektrického pohonu v palivové nádrži k přetlaku. Aby bylo možné před tankováním bezpečně otevřít víčko palivové nádrže, je potřeba v palivové nádrži nejprve snížit tlak odvzdušněním. K tomu slouží tlačítko nádrže, které se nachází vedle voliče převodovky.

Kvůli hybridizaci musela Octavia dostat různá další jedinečná řešení. Kromě speciální nádrže, kterou je před otevřením pro dotankování třeba odtlakovat (hybridy na to mají speciální tlačítko, trvá to asi 7 sekund – více v boxu), je to také instalace elektrického posilovače brzd. Díky tomu umí hybridizované octavie plachtit i vysokými rychlostmi s vypnutým motorem. Elektrický posilovač je potřebný pro sladění brzdění klasickými hydraulickými brzdami s rekuperačním brzděním elektromotorem. „Řidič nesmí poznat změnu, auto musí brzdit stále stejně, ať brzdí elektromotorem nebo hydraulikou,“ vysvětluje Martin Hrdlička, šéf vývoje agregátu a podvozku mladoboleslavské značky. A prozrazuje, že už mají pro plug-in hybridní provedení připraven nový motor 1,5 TSI, který časem nahradí aktuální jedna-čtyřku. Motor musí být speciálně upraven a naladěn pro práci v hybridním soustrojí, kde se často vypíná, startuje a podobně.

Martin Hrdlička, šéf vývoje agregátu a podvozku, ilustruje boj o úsporu každého gramu emisí CO 2 na šlechtění aerodynamiky nové Octavie. Dva gramy ušetřili vývojáři instalací elektromotorky ovládaných žaluzií za mřížku v předním nárazníku. Ta upravuje proudění vzduchu do motorového prostoru. Auta už dlouho „dýchají“ hlavně výřezy v něm – je tam největší přetlak – ozdobnou mřížkou chladiče tolik vzduchu nenabírají, odnese ho aerodynamické proudění. Sofistikovanou prací s lamelami, které přístup vzduchu chladiči zavírají nebo příškrcují podle aktuálních podmínek, se ušetří podle Hrdličky asi dvě deci paliva na padesátikilometrové cestě.

Žaluzie před chladičem nejsou ve světě aut nic nového, Hrdlička se ovšem chlubí ještě další specialitou v podobě takzvaného kompaktoru, který je podle šéfa vývoje motorů unikátní. Spočívá v kompletním utěsnění partie za nárazníkem k chladiči a podběhům kol. Tím se ještě vylepšuje aerodynamika a přesně moduluje proudění vzduchu v motorovém prostoru a k brzdám. Pro jejich chlazení už se tak u nové Octavie nepoužívají klasické kanály od výřezů v předním nárazníku, ale právě od chladiče vedoucí průduchy, ve kterých jsou ještě vložené ventilátory.