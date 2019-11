Nové maskované octavie brázdily Prahu. Prozkoumali jsme detaily

12:00 , aktualizováno 12:00

Je to oficiální – Škoda potvrdila, že novou generaci svého nejdůležitějšího modelu představí 11. listopadu v Praze. Ještě před premiérou vypustila do provozu tři prototypy ve výrazném maskování. Jeden z nich jsme do detailu prozkoumali. Prozatím zvenčí, při nakukování do interiéru posádka vozu diváky odháněla.