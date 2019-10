První jízda novou Octavií, nejdůležitější škodovkou

„Je srdcem Škody,“ shrnuje Oliver Stefani, šéfdesignér značky.



Škodováci to naplánovali tak, že její čtvrtou generaci představí šedesát let po uvedení vůbec první škodovky toho jména. Světová premiéra se chystá na svatomartinského 11. listopadu do pražského Veletržního paláce. My se s maskovanými prototypy svezli v předstihu po toskánských silnicích. Italové tam mají nádherná města a krásně zvlněnou krajinu, jejichž každá fotka balancuje na hranici kýče, ovšem protkávají je silnice podobně nekvalitní, rozpraskané, zvrásněné a hrubé jako ty naše. Takže si můžeme hned na začátku říct, že je to auto stavěné na středočeskou okresku – se stabilním, pevným, tak akorát tuhým podvozkem.

Octavia nemá být jednoúčelový stroj na emoce nebo houpavá limuzína, má být všechno mezi tím. A přesně taková bude i ta nová. Víc se nám líbila s benziňáky, zdála se s nimi i o fous tišší. Ovšem diesely rozhodně nezatracuje, vždyť na některých trzích tvoří až šedesát procent prodejů.

Nová Škoda Octavia v číslech délka x šířka x rozvor (mm): 4 689 x 1 829 x 2 686

kufr: 640 l kombi, 600 l liftback

benzin: tří a čtyřválce 1,0; 1,5 a dva litry (81-180 kW)

diesel: 2,0 TRI 85-147 kW

hybrid: 1,4 TSI + elektromotor: 150 kW a 180 kW

CNG: 1,5 TSI 96 kW

Lego koncernu Volkswagen

Technicky navazuje na předchůdkyni. Ne, není to žádný facelift, z té aktuální zbyly akorát základní kóty a rozměry – třeba rozvor nebo pozice kotevních úchytů předních sedadel. Je to dáno modulární platformou MQB, na které stojí kromě citiga a fabie vlastně celá modelová řada Škody. To „lego“ koncernu Volkswagen, které usnadňuje a unifikuje stavbu modelů napříč značkami, se stále vyvíjí a doplňuje, jednotlivé moduly tak procházejí postupnou evolucí. Nejvýrazněji se to pozná na infotainmentu.



V dnešní době, která autům – a těm konvenčním se spalovacím motorem zvlášť – zrovna nepřeje, je tak normální obyčejný vůz pro nejširší vrstvy motoristů a použití na vymření. A přesně taková má být octavia. Je to tak už od roku 1996, kdy představili její první novodobou generaci. Od té doby se jich po světě – od Boleslavi přes Rusko až po Indii a Čínu – vyrobilo 6,15 milionu.

Je to nejprodávanější model v mnoha evropských zemích, kromě Česka také v Rakousku, Švýcarsku, Finsku, Maďarsku, Polsku, Srbsku a v Bělorusku. V každé zemi, kde má Škoda fabriku, se vyrábí Octavia.

Vypadá mohutnější

Svezli jsme se s prototypy zamaskovanými papouščím polepem. S mobily a foťáky pod zámkem nám však ukázali i odstrojeného kombíka, který se představí a vstoupí do prodeje jako první. Liftback bude mít pártýdenní odstup. I to ukazuje pravou náturu Octavie – zaměření na praktičnost. Téměř dvě třetiny prodaných octavií mají karoserii kombi; je také nejprodávanějším kombíkem v Evropě a nejoblíbenějším dováženým vozem v Německu.

„Octavia čtvrtá“ chce podle očekávání vypadat mohutněji a honosněji. Jak vždycky balancovala na pomezí aut „golf“ třídy a kategorie Superbu, dnes už jednoznačně dojmem, který dává, výš patří. Už taky proto, že klasický hatchback kategorie Renault Mégane nebo Kia Ceed má Škoda v letošní novince, modelu Scala.

Jenže Škodováci to vidí o něco opatrněji. Jako hlavní konkurenty vnímají vozy Opel Astra, Kia Ceed nebo Ford Focus. V druhém sledu pak Hyundai i30 nebo Renault Mégane. S poukazem na to, že konkurence octavii s dobou rozměrově dorostla. Jenže na druhou stranu zas Octavie velikostí kabiny určitě dotírá třeba na Peugeot 508, což je aktuální playboy třídy passatu. A vkrádá se ještě jedna úvaha: octavia už dnes patří vysoko i cenově, aktuálně startuje český ceník na 450 tisících a spekuluje se o tom, že „nová“ překoná půlmilion. Navíc je teď trochu nejasná situace okolo superbu, kterému se sice prý nová generace chystá, je ovšem otázka, zda ho bude mít Škoda kde vyrábět, a navíc mu klesají prodeje (jako všem ostatním konkurentům –více čtěte zde).



Jemné ladění

„Všechno, co jsme měli a mohli, dali jsme tomuto autu,“ říká Christian Strube, člen představenstva Škody zodpovědný za vývoj, který doprovází čtvrtou generaci octavie ve vývoji od počátku. „Vepředu je o dva centimetry delší kvůli bezpečnostním požadavkům crashtestů,“ vysvětluje. Nová octavia bude také o fous vyšší a 15 mm širší. Rozvor je stejný jako dosud, ale kola mají o 20 mm větší průměr. Oproti aktuální octavii je o 25 kilo těžší, ovšem je třeba dodat, že vývojáři přidali 75 kilogramů nových bezpečnostních prvků. Takže vlastně by byla ve srovnatelné konfiguraci o půl metráku lehčí. Nejmenší kola mají 16 palců, největší jsou dvacítky. A k tomu speciálně odladěné gumy, jak je dnes standard. Mimochodem, jejich vývoj trvá 2,5 roku.

Stejně jako dosud mají verze s motory do 110 kW výkonu zadní nápravu tvořenou torzní příčkou, nově ovšem vybavenou hydraulickými lůžky, výkonnější verze mají sofistikovanější víceprvkovou nápravu. Za příplatek bude podvozek s adaptivními tlumiči (DCC).

Odhlučnění vylepšuje speciální hmota v nosnících karoserie, která se při zahřátí při lakování roztáhne, vyplní dutinu a slouží jako zvuková izolace.

Na pohled větší, agresivnější

Octavia chce vyhlížet agresivněji, má přísný zarputilý výraz a výrazný čumák. Karl Neuhold, generál exteriérových designérů to vysvětluje tak, že chtěli auto opticky co nejvíc roztáhnout do stran a přisát k silnici. Klenutá kapota se výraznou oblinou stáčí k nízko položené masce. Designéři se rozhodli zachovat pojetí dělených předních světel. Udělali to však elegantněji než u faceliftu aktuální generace. Přední lampy jsou jednolité, v úzkém pruhu navazují na masku, rozdělené jsou graficky svítícími segmenty diod. Ty má nová octavia vždy vpředu, vzadu i v interiéru. Vrcholové provedení předních lamp dostane matricovou technologii zhasínající segmenty dálkovek tak, aby se na ně dalo jet pořád bez oslnění ostatních.

Boky jsou hladké, čisté, členěné výrazným prolisem; příď a záď mají mnohem komplikovanější tvarování s množstvím detailů, prolisů, linek. Kdo se rád kouká na auta, najde v boční hraně předního nárazníku odkaz na specifickou linku Fabie první generace.

Kabina už velikostí plně dotírá na superb. Na prvních pár kilometrů jsem si schválně sedl dozadu, kromě toho, že tam je opravdu už tolik místa, že si nebude moci stěžovat vůbec nikdo, přidá octavia rozmazlovací prvky právě z limuzín vyšších kategorií, třeba roletky do oken nebo speciální spací set s opěrkou hlavy s výklopnými bočnicemi, aby vám nepadala, až budete klimbat, a k tomu deku.

Do kufru kombíku se vejde 640 litrů, to je o 30 víc než teď. Liftback má kufr šestisetlitrový. Škodováci si tam zas vyhráli s praktickými vychytávkami, vymysleli třeba nové lišty, kterými lze kufr rozdělit, manipulace s nimi má být jednodušší než u aktuálně používaných řešení.

Za volantem

Octavia má být stále rodinným ideálem, to v českých podmínkách však platí spíš až v druhém životě, když si odbyde směnu v práci. Takže důležité je hlavně ovládání, publikum octavie si ji řídí samo. A v této disciplíně je nová generace průlomová: Na přístrojové desce zbylo osm tlačítek pro pravou a ovladač světel pro levou ruku. Hlasitost se ovládá z volantu, ale taky dotykovou linkou pod tabletem. Dotykové je i ovládání střešního okna nebo stropních světýlek. K tomu parádní dvouramenný volant s fajnovými ovladači, který jako by vzali rovnou z autosalonového konceptu.

A zbytek? Vše obslouží multimediální centrum zastoupené obřím tabletem. Klimatizaci tedy asi nafurt nastavíte na mód „Auto“, předvolby rádia a ostatní nakonfigurujete s prodejcem při koupi a na zbytek si prostě zvyknete. Základní infotainment Swing s 8,6palcovým displejem umožní zrcadlit navigaci z telefonu. Pak už přicházejí velké desetipalcové tablety. Bolero je bez navigace, ale půjde do něj dodatečně dokoupit (softwarově se za poplatek odemkne) a získat vlastně vyšší stupeň Amundsen. Nejvýš stojí Columbus, který má větší vnitřní paměť a pár funkcí navíc.

Norbert Hofer, vedoucí interiérových designérů, zdůrazňuje patrové členění přistrojové desky, které opticky rozšiřuje interiér. Pod tabletem je také opěrka na ruku na ovládání tabletu.

Řazení po drátě

Za volantem se sedí stejně jako ve všech MQB autech, daleko od dveří (kvůli bezpečnosti) a blízko ke středovému tunelu. Ten se podařilo vytvarovat tak, že by většinu postav neměl tlačit do kolene.

Ten tunel je široký jako vždycky, klasickou řadicí páku ovšem často pravděpodobně nahradí další revoluční změna pro oktávku: malý pulzní ovladač automatu. Páku klasické velikosti nahradil jen malý mechanický přepínač, který ovšem nemá pevně dané polohy, ale vždycky se vrací do středu. Zvyknete si na to rychle, ale stejně bude vždycky bezpečnější překontrolovat, jestli máte zařazeno správně, aspoň zpočátku. Řazení „shift-by-wire“ (řazení po drátě) je přípravou na systémy automatizovaného řízení, třeba automatické parkování.

Desetipalcový displej může také nahradit klasické budíky rychloměru a otáčkoměru, to už známe z dalších škodovek. Novinkou je ovšem barevný velký head-up displej promítající důležité provozní údaje na čelní sklo.

V interiéru bude až pět USB portů typu C – to jsou ty malé, viklavé, kterým ve Škodovce věří, že se konečně rozšíří. Zatím bude spíš spousta uživatelů shánět redukci, tipy, kde je pořídit, dají řidiči Škod Scala a Kamiq. A kde je ten lichý? Ve stropě u vnitřního zpětného zrcátka, aby bylo jednodušší nabíjet on-board kamery, které vozí na čelním skle stále víc motoristů.

Velký důraz kladou na nové prvky výbavy, jako je prediktivní adaptivní tempomat, nebo funkci travel assist, která sleduje v kolonách předjedoucí auto a stopuje ho. Asistent vyhýbání pomáhá řidiči mírným zásahem do řízení v případě hrozící srážky s chodcem, cyklistou nebo jiným vozidlem a kontrolovaným vybočením vozidla. Funkce „varování při vystupování“ zobrazuje řidiči před otevřením dveří, když se zezadu blíží jiné vozidlo nebo cyklista. Pomocí funkce „Detekce rukou“ kontroluje octavia, zda má řidič permanentně ruce na volantu, nebo umí zjistit v případě zdravotní indispozice, že vozidlo neovládá. V případě nouzové situace umí vůz sám zastavit. Důležitou inovací je klíček, který nevysílá signál, když se nehýbe; to znesnadní práci zlodějům. Parádní jsou přední sedačky, které mohou dostat také masážní funkci, odvětrávání, vyhřívání.

Benzin, nafta, hybrid, CNG

„Není to poslední octavia se spalovacím motorem,“ ujišťují Škodováci. Kromě benzinové a naftové verze dorazí také plug-in hybridní provedení a varianta CNG, které se představí v příštím roce, stejně jako varianty Scout a RS. První z nich bude mít poprvé také variantu s pohonem předních kol, dosud byly Scoutské Octavie vždy jen čtyřkolky. RSo zůstane s výkonem na 245 koních, ovšem nově je bude dávat hybridní soustrojí benzinové čtnáctistovky a elektromotoru, to taky znamená výhradně šestistupňovou automatickou převodovkou.

Kromě dobíjecího (plug-in) hybridu, jaký má teď čerstvě Superb, přijede i mildhybridní provedení pro verze s benzinovými motory 1,0 a 1,5 litru. Pokud jsou v kombinaci se sedmistupňovou automatickou převodovkou DSG, je použit 48V řemenový startér-generátor a 48V lithium-iontový akumulátor. Je tak možné se zcela vypnutým spalovacím motorem plachtit, shromažďovat energii získanou rekuperací při brzdění nebo naopak využít točivý moment elektromotoru a využít sílu pro zrychlení.

Hlavním úkolem pro motoráře je dnes totiž srážet spotřebu a jí přímo úměrné emise CO 2 . U octavie se je mezigeneračně podařilo průměrně snížit o 14 procent. Pět motorů dostali motoráři pod 100 gramů CO 2 na kilometr. O 14 procent se také vylepšila aerodynamika, kombík je v této disciplíně dokonce lepší než liftback (cx je 0,26, kombi 0,24). Právě to, jak hladce auto prořezává vzduch, má na spotřebu velmi výrazný vliv.

Kvůli hybridizaci dostala octavia elektrický posilovač brzd, který odfiltruje nerovnoměrnosti brzdné síly mezi rekuperačním zpomalováním a brzděním.

Diesel jde hezky bezprostředně za plynem. Má nové vnitřnosti, mimo jiné ocelové písty, které vylepšují tepelné chování motoru. Extrémně čistý diesel je z nejnovější generace motorů se systémem duálního SCR, který čistí výfukové plyny od NOXů nadvakrát (12 litrů AdBlue vystačí na nějakých osm tisíc kilometrů). Verze na zemní plyn má tři nádrže na zemní plyn (17,7 kg CNG), jako nouzová záloha je 9litrová nádrž na benzin.