Souboj českých stálic. Je větší octavia o tolik lepší než menší scala?

Tím „stvořitelem“ byla Škodovka, když jí došlo, že celý svět kupuje kompaktní auta, zatímco ona má v nabídce o půl třídy přerostlou octavii, kterou konkurenti porážejí nižší cenou. S odstupem téměř dvou let – scala přišla na trh na jaře 2019 – se dá říci, že to byla trefa do černého. Menší scala prodejům větší octavie „ublížila“ jen málo, asi o deset procent, zato razantně zaškodila právě konkurenčním kompaktům.