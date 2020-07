Škoda Slavia je Scala bez střechy. Představí se za tři týdny

10:00 , aktualizováno 10:00

Jedenatřicet žáků strojírenského učiliště Škody postavilo Scalu spider. Odhalení finální podoby je otázkou týdnů, teď je venku jméno, bude to Slavia. Není to oslava mistrovského titulu pražského fotbalového klubu. Je to proto, že Václavové Laurin a Klement prodávali svá první jízdní kola pod tímto jménem.