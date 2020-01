TEST: vyplatí se benzin, hybrid, nebo diesel? Spočítali jsme to

Koupíte nové auto, za tři roky s ním najezdíte šedesát tisíc kilometrů a pak ho pošlete dál. Kolik vás to celé bude stát? Statisíce. Nejvíc se prodraží pád hodnoty vozu – prodáte ho až s šedesátiprocentní ztrátou. Další peníze nasypete do servisu, paliva a pojištění. Ušetřit přitom můžete na začátku nejen tím, jaké auto vyberete, ale i tím, co si necháte namontovat pod kapotu. Diesel žere méně než benziňák. Je však dražší a také za něj pak při prodeji dostanete výrazně méně peněz. Hybrid si řekne o nejmenší porci paliva, ale zase je nejdražší. Co se nejvíc vyplatí?