Už jsme projeli první škodovku do zásuvky. Vyplatí se nebrzdit

Nejvíc vnímáte ticho v kabině, když si nepustíte rádio a jedete v dešti, bude vás brzy otravovat hlas motorku stěračů. Citigo nemuselo podstupovat s přechodem na elektřinu znovu celkovou homologaci, takže nedostalo třeba plašičku chodců, kterou musí nová elektrická auta mít, chybí i systém nouzového volání ecall.

Nově má však sledování auta na dálku z mobilu, třeba stav nabití baterky, dojezd, zamknutí nebo zavření oken. Na dálku jde nastavit zapnutí topení a klimatizace nebo rozsvítit světla. Jinak je to citigo, jak ho známe: obratné, výborně ovladatelné, na retardérech se jemně zhoupne, žádný lomoz nebo odskakování, kruhové objezdy díky kolům v rozích karoserie projíždí suverénně, těžký balík baterií pod podlahou snižuje těžiště, takže auto „přidržuje“ u silnice. Slušný rejd usnadní manévrování ve městě a otočky v ulicích.



Bez brzd

Volant je jen výškově nastavitelný, polohu si za ním ale najde každý. Ovládání je jednoduché, jako u každého auta s automatem. Pokročilí elektromobilisté si začnou „hrát“ s rekuperací. U aut na baterky je třeba naučit se hospodařit s energií, zbytečně nezrychlovat, předvídat a minimálně brzdit. Ideální je nepoužívat brzdy, ale zpomalovat motorem, kdy elektromotor slouží jako generátor a dobíjí baterku. Vše se ovládá pákou voliče jízdního režimu, stejnou jako u auta s automatem. Kromě polohy D pro jízdu dopředu má ještě pulzně volenou polohu B. Když zatáhnete pákou dozadu, začne auto intenzivně zpomalovat bez pomoci brzd, umí to skoro až do úplného zastavení. Při tomto zpomalování se rozsvítí i brzdová světla. Musíte si ale zvyknout brzdný režim vypínat (opět pohybem páky), jinak vás bude při další jízdě brzdit. To se ovšem může někdy hodit, třeba při poskakování v koloně.

Na to se mohou hodit ještě další tři úrovně zpomalování (rekuperace), které brzdí méně intenzivně, to se dá použít pro jízdu „na jeden pedál“, při které po uvolnění plynu auto neplachtí, ale zpomaluje. Jednotlivé stupně se nastavují pohybem páky voliče do stran.

Elektrické Citigo postavili z toho klasického, pod kapotu tak nastěhovali elektromotor (61 kW, 212 Nm), jednostupňovou převodovku integrovanou do motoru, řídící elektroniku a všechno ostatní. Všimněte si, že autu zůstala i klasická 12voltová autobaterie. Tak to má většina elektroaut: když se tato baterka vybije, auto nepojede. Trakční baterie je opravdu pouze pro roztáčení kol, a také z ní měnič malou dvanáctivoltovou dobíjí. „Velká“ baterie složená ze 168 lithium-iontových článků je schovaná v podlaze vozu pod sedadly a středovým tunelem, celý balík s rozměry 1,1 × 1,7 × 0,3 m z kufru ubral pouhý jeden litr objemu oproti benzinovému provedení.

Kapacita 32,3 kilowatthodin má vystačit asi na 250 kilometrů městského dojezdu, to ovšem v nejúspornějším režimu Eco+, ve kterém je výkon snížen na 40 kW a 133 Nm, maximálka je omezena na 95 km/h, ale vypne se kompresor klimatizace. Další režim ECO má parametry upravené na 50 kW a 163 Nm a 120 km/h. Na plný plyn umí citigo uhánět o deset kilometrů v hodině rychleji a na stovku se rozpeláší za 12,3 sekundy. Sprinty ze semaforů do padesátky jsou ovšem mnohem čipernější, jak se na elektromobil sluší.

Nabíjejte přes noc

Z běžné domácí zásuvky na střídavý proud o výkonu 2,3 kW se prázdné citigo dobije na 80 procent za 12 hodin a 43 minut. Za hodinu to zvládne ze 40kW rychlonabíječky.

Přísně hranatá karoserie skrývá obdivuhodně velký interiér. Hlavně na šířku je místa nečekaně hodně. Dva dospělí plus dvě děti se dovnitř poskládají. Všude zaparkuje, všude se vejde. Je z něj obstojný výhled, a při parkování a brouzdání ulicemi natěsno oceníte pravidelně hranaté tvary, které jsou přehledné.

Dobře se nastupuje doširoka otvíratelnými dveřmi. Všechno působí festovně a z provedení na pohled rozhodně nečiší snaha o uspoření, nějakou vášeň, finesy a fajnové materiály však nečekejte, spíš racionalitu a střídmost.

Elektrické miniauto Škoda Citigoe iV je v nabídce výhradně v pětidveřové verzi, v Česku jen ve vyšším výbavovém stupni Style. Na pohled je poznat podle masky chladiče, která je zakrytovaná v barvě vozu, a přepracovaného předního nárazníku. Nyní je doporučená prodejní cena pro český trh 479 900 korun. Kromě klimatizace, elektricky ovládaných předních oken, centrálního zamykání s dálkovým ovládáním, rádia Swing s DAB přijímačem, tempomatu, vyhřívání předních sedadel, zadních parkovacích čidel má i přední mlhové světlomety nebo vyhřívané čelní sklo, v příplatkovém ceníku zůstala víceméně jen metalíza.