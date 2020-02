Příští Fabia Combi je zpět v plánech Škody, odborům vadí stěhování modelů

Odbory mladoboleslavské automobilky se obávají přesunu části výroby dalšího modelu, tentokrát má jít o loňské nové malé SUV Kamiq. „Část jeho výroby by se mohla přesunout z Mladé Boleslavi do výrobního závodu v Bratislavě,“ uvedl týdeník Škodovácký odborář. Spekuluje se také o přesunu výroby modelů Fabia a Superb.



Vedení koncernu Volkswagen již dříve potvrdilo, že v Bratislavě se bude montovat i část modelů Karoq, který se vyrábí v Mladé Boleslavi a v Kvasinách na Rychnovsku. „Trápí mě diskuse o budoucnosti našich modelů. Dozvěděli jsme se z Bratislavy, že tam má jít kromě části výroby modelu Karoq také část výroby modelu Kamiq. V té době jsem si říkal, že se o tom nic neví, ale nyní se dozvídáme, že se na tom pracuje,“ řekl odborový předák Jaroslav Povšík.

Firma si podle odborů „zahrává s budoucností pracovních míst, ziskovostí firmy a tím tvorbou bonusů a dalších složek odměňování zaměstnanců“.

Člen představenstva Škody Auto Dieter Seemann podle týdeníku Škodovácký odborář uvedl, že cílem firmy je plná zaměstnanost a každoročně lepší finanční výsledek. „Vždy budeme pracovat jen na takových scénářích, které zajistí lepší výsledky po všech stránkách,“ řekl Seemann.

Odbory se kvůli přesunu výroby některých modelů obávají o pracovní místa. „Zajímá nás, co tedy bude s firmou Škoda a budoucností pracovních míst, když odsunete část výroby modelu Karoq, následníka modelu Superb, a možná i část produkce vozu Kamiq. Zajímá nás, co nastane, když tady poklesne výroba,“ řekl Povšík.

Škodovácký předseda odborů uvedl, že hrozbu přesunu části výroby některých modelů mohou odbory zohlednit v nynějším kolektivním vyjednávání. „Jestli o těchto věcech budete diskutovat bez nás, tak zapomeňte na naši další flexibilitu. Nikde na jiných lokalitách by se o tom nerozhodovalo bez zaměstnanců a odborů,“ uvedl Povšík.

Připomněl, že podobně se řešila situace při spekulacích o přesunu výroby modelu Superb. „Takový veletoč jsme zažili se Superbem, a jestli v tom chcete pokračovat, tak už žádná solidarita s představenstvem nebude, propojíme to na kolektivní vyjednávání a bude to tady hořet!“ vyhrožuje odborový předák Povšík, který dlouhodobě poukazuje na nevytížené kapacity v Bratislavě.

Nová Fabia Combi vstala z archivu

Spekulace o přesunu části výroby modelu Kamiq souvisí s přípravou nové generace modelu Fabia, zvažuje se totiž, že se bude vyrábět stále i ve variantě kombi, kterou chtěl koncern s příchodem nové generace zrušit a zachovat pouze hatchback. Úlohu kombiverze měl přebrat právě Kamiq. Podle informací ze zákulisí automobilky se na delší verzi Fabie nové generace několik měsíců nepracovalo, v podstatě vypadla z plánů.

Škoda Kamiq

„O konci Fabie Combi ještě není rozhodnuto, ale asi opravdu skončí,“ řekl v první půlce roku 2017 pro iDNES.cz Christian Strube, člen představenstva a šéf vývoje české značky. Vedení tehdy říkalo, že se musí rozhodnout mezi kombíkovou fabií a crossoverem, na obojí by nebyly kapacity.



Teď je ovšem vše jinak a Fabia Combi čtvrté generace je zpátky, strategie na následující roky s ní podle nejčerstvějších neoficiálních informací počítá. A bude tedy třeba pro ni naplánovat výrobní kapacity, třeba právě přenesením části výroby modelů Fabia a Kamiq do španělského Martorellu a Bratislavy.



Kombíkové provedení dává pro automobilku smysl také z toho důvodu, že nebude mít konkurenci. Poslední z přímých soupeřů Clio Combi se v nové generaci prodávané od loňska už pokračovatele nedočkal.

Výrobci se odklánějí od kombíků odvozených od malých aut také proto, že na malém SUV, ovšem stojícím na stejně konvenční mechanice, mohou více utržit. Za kombiverzi modelu Fabia se dnes oproti hatchbacku připlácí čtrnáct tisíc. Za auto, které vypadá jako SUV, jsou zákazníci ochotni připlatit více.



Vzhledem k tomu, že se práce na kombiverzi Fabie oproti výchozímu hatchbacku výrazně zpozdily, je velmi nepravděpodobné, že by se obě varianty představily zároveň. Podle nejnovějších informací by se Fabia čtvrté generace mohla představit už za rok na autosalonu v Ženevě.

Nové provedení jednoho ze základních modelů značky bude stát na platformě MQB v provedení A0, které už používají modely Scala a Kamiq. Fabia má v koncernu VW nejbližší příbuzné v hatchbacích Audi A1, Seat Ibiza a Volkswagen Polo. Všechny tyto modely mají i spřízněný model s karoserií SUV/crossover. Ovšem neexistuje žádné vozidlo na platformě MQB A0 s dlouhým zadním převisem, který bude mít Fabia Combi. To může projekční práce trochu zkomplikovat. Možná by si designéři při návrhu stylingu mohli vzpomenout na unikátní řešení, které kdysi Škoda zvolila pro model Favorit. Ten totiž v kombiverzi pojmenované Forman dostal stejné víko kufru jako krátký hatchback (více o tomto unikátním řešení čtěte zde). Pro úsporu času, nákladů i zjednodušení výroby by se to mohlo hodit.

Odbory Škody Auto také letos v lednu přišly s informací, že část výroby modelu Fabia by mohl kvůli nákladům získat Seat (čtěte zde).



Ani nová Fabia se pravděpodobně nevyhne nějaké formě elektrifikace pohonu (pravděpodobně mild-hybrid), což je dnes v Evropě pro splnění přepsaných emisních limitů nutnost. Ovšem v zájmu zachování únosné cenové hladiny budou v nabídce i verze s konvenčním systémem pohonu. Těžištěm nabídky budou podle všeho, stejně jako u aktuálního provedení, litrové tříválce přeplňované turbodmychadlem výhradně v benzinovém provedení (diesely tuto kategorii už zcela opustily). Nejzákladnější verze má ovšem v nabídce udržet atmosferický motor. „Fabii určitě zůstanou atmosferické motory MPI,“ řekl loni na podzim Martin Hrdlička, který šéfuje vývoji motorů a podvozků značky Škoda. „Věřím, že i ve verzi EU 7 (nová ekonorma chystaná k uvedení v roce 2020 - pozn. red) budeme mít nadále MPI motory v nabídce i v Evropské unii,“ uvedl. Více o nové Škodě Fabii čtěte zde.