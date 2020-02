Škoda Vision IN: městský drsňák pro Indii je líbivý frajer

Šéfdesignér Škody Oliver Stefani o něm říká, že je to pořízek. A to na něj skvěle pasuje. Je malý, ale vypadá „prďácky“.



„Chtěli jsme mu dát dojem ochranáře,“ vysvětluje. Přesně takhle má vypadat malé SUV. Je přímočaře líbivé, nazdobené tak, aby vyniklo. Zároveň zachovává vyváženost proporcí a funkčnost. Benjamin Garbas, který měl na starosti návrh exteriéru, popisuje, že koncept schválně škodovácký designérský jazyk trošičku „přehání“, aby pasoval do barevnosti a veselosti indického vozového parku. Oproti usedlé, bílo-šedo-černé evropské konfekci je to mnohem svěžejší, hravější a výraznější.

Koncept je dlouhý 4,26 metru, to je o fous víc než měří loňská škodovácká novinka, povedený Kamiq. Ten je v evropském i výrazně technicky odlišném čínském provedení mladistvý, ale stále působí hlavně jako hatchback, to indická novinka je mnohem hravější. A není to jen veselou barvou.

Vision IN víc tlačí na dojem robustního drsňáka. Ovšem díky na pohled výrazně vyššímu podvozku a velkým kolům působí na pohled menším a kompaktnějším dojmem. Sériová verze však bude mít ráfky mnohem střídmější.

Škoda Vision IN v číslech délka: 4 256 mm

rozvor: 2 671 mm

výška: 1 589 mm

motor: benzinový přeplnovaný 1,5 TSI, 110 kW (150 k), 250 Nm

převodovka: sedmistupňová automatická DSG

zrychlení z 0 na 100 km/h: 8,7 s

maximální rychlost: 195 km/h

pneumatiky 235/45 R19

Vývoj sériové verze probíhal v Česku i Indii, design navrhovalo a tvarovalo studio v Mladé Boleslavi. Ovšem pravidelně ho ukazovali kolegům z Indie, kteří pracují v mnohonárodnostním babylonu vývojového centra. „Na místo“ jezdili intenzivně nasát atmosféru hlavně designéři z oddělení interiérových materiálů a barev. Oranžová však byla jasná snad hned, ta k Indii prostě patří.

Koncept je tradičně čtyřmístný, sedadla odděluje mohutná konzola. Všimli jsme si zcela ploché podlahy vzadu, to se vždycky hodí. Škodováci tvrdí, že se středový tunel pokusili co nejvíc potlačit i v sériovém autě.

Indové jsou podobně urostlí jako Číňané, chtějí však v autě prostor. To se snažili při stavbě dodržet i škodováci. Chtějí, aby auto vypadalo jako pětimístné, ale zároveň mají často v autě šoféra. A o škodovkách to tam platí tuplem, vždyť jsou tam považovány za nóbl zboží.

Asiaté si rádi auta dozdobují, doplňují dečkami, potahy, samolepkami. Designéři dnešních aut to nemají moc rádi, bojovat s tím ovšem nedokážou (ledaže se spolčí se specialisty na bezpečnost a homologace). „Tak jsme Vision IN ozdobili výraznými detaily my sami,“ vysvětluje Benjamin Garbas, designér exteriéru. Třeba sedadla jsou vymyšlená tak, aby Škoda mohla nabídnout ochranné potahy.

Interiér je uklizený a fajnový, jak to u konceptů bývá. Ovšem pojetí přístrojové desky jasně odkazuje na aktuální škodovky. Auto tak zopakuje nové stylistické prvky, které představila v listopadu letošního roku Octavia, především malý ovladač nahrazující klasický volič režimů automatické převodovky.

Také tady je výrazný smysl pro detaily a barvy. Prostě moderní zhmotnění Indie; zároveň taky hravost i úcta k tradicím. V moderním autě to ovšem musí mít moderní příběh, však i Indové dnes mají k ruce přirostlý mobil. Takže to křišťálové cosi trčící z prostředka přístrojovky je podle vysvětlení tvůrců symbolické zhmotnění osobní asistentky Laury, kterou teď dostávají škodovky v infotainmentu a které může dávat řidič hlasově příkazy.

Je na prominentním místě, kam si Indové dávají sošky nebo symboly svých božstev. A něco takového chtějí nabídnout škodováci i v sériovém provedení, ať vás v autě hezky pohlídá anděl strážný, a že to ve šrumci indického provozu je potřeba. Na východ od nás je to běžné, dál v Asii už se bez toho ani nevyjíždí. V Itálii si lepí na čelní sklo fotku Padre Pia, na Blízkém východě mají kompas ukazující směr do Mekky a přihrádku na korán.

K tomu nádherná textura ozdobných dřevěných lišt vytvořená tradiční indickou technikou ručního uměleckého tisku kalimkari. To v konceptu spárovali s kůží a sklem. Pravda, to pro Indii není typické, ale k české značce broušený křišťál a odkazy na něj neodmyslitelně patří.

Na silnici vyjede už letos

Nový model, který z nejnovější studie vznikne, tedy bude vlastně Kamiq pro Indii, dokonce bych hádal, že se bude i stejně jmenovat. Produkce se rozběhne ještě v průběhu roku 2020. A to je teprve start velkého úkolu Škody. „V rámci projektu INDIA 2.0 společnost Škoda Auto řídí aktivity značek koncernu Volkswagen na indickém subkontinentu,“ vysvětluje Hermann Prax z tiskového oddělení značky. Právě ona má na starosti vývoj nových modelů, které se představí jak pod značkou Škoda, tak Volkswagen. Potvrzené jsou pro indický trh prozatím malý sedan a právě SUV vzešlé ze studie Vision IN. Oba vozy se představí v podání obou značek.

Česká automobilka při vývoji vozu použila platformu MQB ve speciální modifikaci pro Indii (MQB-A0‑IN). Na modulární architektuře MQB pro vozy s motorem vpředu napříč a poháněnými předními nebo všemi koly stojí kromě modelu Citigo celá evropská modelová řada Škody (model Fabia částečně). Provedení A0 je variantou této platformy pro menší vozy (Kamiq, Scala) s jednoduchou zadní nápravou a bez možnosti zástavby pohonu všech kol.



Varianta IN je upravena pro Indii, podrobnosti zatím nejsou známé, pravděpodobně bude ještě více zjednodušená, upravená na použití komponent téměř výhradně od lokálních dodavatelů a připravená na zástavbu agregátů specifických pro indický trh, specifické požadavky mají Indové také na některé prvky, třeba extraodolné klaksony nebo klimatizaci, kterou chtějí slyšet, když pracuje. Výroba a cena musí být nízko, aby byla na indickém trhu konkurenceschopná.