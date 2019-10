Turecký atak v Sýrii může urychlit konec Škody Superb

Novou továrnu bude provozovat značka VW. „Přibližně dvě třetiny z 300 tisíc objemu výroby mají být rezervovány pro Passat,“ zjistil z interních dokumentů koncernu magazín Automotive News Europe. Zbytek by měl zbýt pro Superb, který mu je technicky velmi blízký.



Volkswagen potřebuje uvolnit kapacitu továrny v německém Emdenu, kterou chce přeměnit na výrobnu nových elektrických modelů. Škoda si má také uvolnit místo v přeplněné fabrice v Kvasinách, kde se Superb vyrábí společně s úspěšnými SUV Kodiaq a Karoq, jejichž prodeje stále rostou.

Podle neoficiálních informací měl Volkswagen potvrdit investici do stavby fabriky v turecké Manise 18. října. Teď je vše jinak, situace se vrací o několik měsíců zpět. Turecký prezident Erdogan možná opatrné našlapování kolem tradičních modelů, jejichž perspektiva pro budoucnost má spíš klesající trend, takto rázně vyřeší.

Rumunsko, Bulharsko i Srbsko chtějí zpátky do hry

Volkswagen stavbu nové továrny řešil dlouho, úvodní fázi svěřil Škodě a ještě na jaře to vypadalo, že česká značka také továrnu povede. Nakonec Volkswagen v létě oznámil, že Škodě projekt odebral (čtěte zde).

Zejména škodovácké odbory nesly toto rozhodnutí velmi nelibě. „Závod měl být původně pobočkou naší firmy Škoda, která se záměrem jeho výstavby přišla, s cílem navýšit naše výrobní kapacity. Později bylo rozhodnuto, že tento podnik bude víceznačkový, tedy že se tam budou vyrábět i další koncernové vozy. Po tlaku německých odborů a části politických akcionářů si celý projekt převzal koncern Volkswagen. Profitovat z podniku, který od začátku připravili zaměstnanci Škody Auto a odvedli perfektní práci při řešení lokace, tak bude někdo jiný,“ napsal týdeník Škodovácký odborář.

Ve hře byla řada evropských států, například Bulharsko, Rumunsko nebo Srbsko, nakonec rozhodnutí padlo na Turecko kvůli pozitivním makroekonomickým podmínkám. „V Turecku mají výrobní závody na osobní automobily Ford, Toyota, Fiat Chrysler Automobiles, Hyundai, Renault a Honda, ale také mnoho dodavatelských společností a výrobců autobusů,“ vypočítává magazín Autoweek.

Smlouva měla být před podpisem, „Začátkem tohoto měsíce založila společnost VW dceřinou společnost (Volkswagen Turkey Otomotiv Sanayi ve Ticaret AS - pozn. red.) v turecké provincii Západní Manisa, když automobilka uvedla, že je v konečné fázi vyjednávání o výstavbě nového závodu v Turecku nedaleko Izmiru,“ uvádí Autoweek.

Nový závod Volkswagenu měl ročně vyrábět 300 tisíc aut na export do východní Evropy. Závod by měl přijít na více než jednu miliardu eur (25,7 miliardy Kč) a zaměstná skoro čtyři tisíce lidí. Výstavba byla naplánovaná na konec příštího roku, výroba na rok 2022.

Nyní se v reakci na tureckou invazi na severu Sýrie Volkswagen rozhodl odložit konečné rozhodnutí o vybudování továrny v Turecku. Agentura Bloomberg citovala člena dozorčí rady společnosti Volkswagen Stephana Weila, předsedu vlády v Dolním Sasku, kde má automobilka sídlo. Ten si nedokáže představit, že by Volkswagen vzhledem k současným okolnostem v Turecku investoval.

„Mám dojem, že můj názor sdílí několik dalších lidí v dozorčí radě,“ uvedl Weil a dodal, že toto téma bude projednáno na příštím zasedání dozorčí rady v polovině listopadu. Dolní Sasko je vlivným akcionářem společnosti VW s 20% podílem.

Nové situace chtějí využít neúspěšní kandidáti. O továrnu nyní projevilo zájem Rumunsko, podle informací magazínu Quattroruote by fabrika mohla vzniknout u města Arad na západě země u maďarských hranic. Investici Volkswagenu by rádo získalo i sousední Bulharsko. To je podle německého listu Frankfurter Allgemeine Zeitung připraveno zdvojnásobit finanční pobídky, aby Volkswagen přesvědčilo postavit továrnu právě tam. Podle jednoho z členů vedení bulharského automobilového svazu ACB je Bulharsko připraveno zvýšit subvence pro Volkswagen na 260 milionů eur (6,7 miliardy Kč) ze 135 milionů eur. „Připravili jsme nádherný návrh, který v rámci pravidel Evropské unie nabízí maximum,“ dodal (podrobnosti čtěte zde).

A opět se hlásí i Srbsko, které ovšem není členem EU. „Investice by pomohla stabilizovat celý region a prospěla by i společnosti VW, protože máme kvalifikovanou pracovní sílu pro toto odvětví,“ uvedl pro Automotive Nes Europe šéf srbské obchodní komory Marko Cadez.

Osud Superbu v rukách Turků

Nová situace možná urychlí rozhodování uvnitř koncernu Volkswagen o celkové strategii. Nejprve se hovořilo o tom, že se Volkswagen Passat, který je evropskou jedničkou prodejů ve své kategorii, přestěhuje ke Škodě Superb do Kvasin. V závodě Kvasiny se na to už měli připravovat. V Kvasinách byla dokonce slavnostně spuštěna výroba prvního plug-in hybridního modelu značky, kterým je právě Superb. O tom, že vývoj a výrobu Passatu převezme Škoda, mluvil letos i její šéf Bernhard Maier.

Nakonec se Volkswagen rozhodl, že Passat se společně se Superbem postěhují do nové továrny a Kvasiny se budou specializovat na výrobu SUV, tedy kromě Kodiaqu také Karoqu a Seatu Ateca. Po těchto modelech je taková poptávka, že firma jedná o možnosti vyrábět část produkce modelu Karoq v Bratislavě. A Ateca se v následující generaci má podle informací iDNES.cz stěhovat do španělského Martorellu, do domoviny Seatu. Jenže kdo ví, jestli na to vůbec dojde. I přesto, že je Seat mazánkem koncernu Volkswagen, roste a stabilně vydělává, není jeho budoucnost jistá.

Podle informací iDNES.cz ze zákulisí koncernu by někteří členové jeho vedení španělskou značku nejraději zrušili. Nově tyto spekulace přiživil britský magazín Autocar. Seat se měl podle šéfa produktové strategie skupiny VW Michaela Josta posunout v koncernové hierarchii výš, mezi Volkswagen a Audi. To by mělo platit, ovšem už ne pod značkou Seat. Koncernový šéf Herbert Diess by totiž chtěl využít úspěchu značky Cupra, která vznikla před několika lety vydělením z nabídky Seatu.

Aktuálně má za úkol nabízet lepší, sportovně laděnou verzi modelu Ateca, připravují se ovšem další svébytné modely pod značkou Cupra - výkonná SUV. Seat by tak podle Autocaru skončil s aktuální produkcí mainstreamu a jako Cupra by se měl snažit oslovit movitější klientelu.

Koncern Volkswagen Group totiž hledá cestu k výraznějšímu odlišení svých mainstreamových značek. Ke slovu se opět dostává myšlenka posunu ze stávajících pozic. „V budoucnosti chceme dát našim značkám jasnější identitu,“ prohlásil Michael Jost pro Automobilwoche.

„Škoda by mohla intenzivněji obsluhovat trhy východní Evropy a také se výrazněji zaměřit na zákazníky, kteří hledají funkčnost,“ vysvětlil před pár týdny pro Automobilwoche Michael Jost, jak si koncern představuje rozdělení značek. To je ovšem umírněnější varianta.

Škoda by měla být dostupnější značkou, která by se dokonce měla postavit veleúspěšné Dacii (značka patřící Renaultu). Odbory Škody to kritizují a zvažují určité kroky, které zatím neupřesnily. „Zapojíme se, budeme bojovat za budoucnost. Nejsme ovce, které tady jen sledují, jak nás chce někdo poškodit. Chceme pokračovat v nastaveném úspěšném trendu. Chceme tady mít zaměstnanost, budoucnost, dobré mzdy a bonusy,“ řekl týdeníku Škodovácký odborář předseda podnikové rady odborů Jaroslav Povšík (čtěte více).

K situaci se tento týden vyjádřil také předseda představenstva společnosti Bernhard Maier v dopisu, který zaslal zaměstnancům. Napsal, že v koncernu zahrnujícím více značek je prověřování produktového směřování jedním z pravidelných úkolů oddělení strategie. Jde podle něj o běžný postup. Maier uvádí, že Škoda už několik let naplňuje jasně nastavenou strategii značky a produktovou strategii, která je celosvětově velice úspěšná. „A na tom se ani v budoucnosti nic nezmění,“ uvedl.

Povšík zdůraznil, že firma například nechce přijít o výrobu modelu Superb v České republice, který má dobrou marži a vytváří zisky. Za pozornost stojí, že se ke spekulacím k budoucnosti Superbu vyjádřili škodováčtí odboráři vůbec poprvé.

Podle informací iDNES.cz ze zákulisí Škody se na nové generaci Superbu, která by měla dorazit do nové továrny (asi v roce 2022), pracuje. Zároveň ovšem není jisté, jestli pak bude následovat další. Na jednu stranu je na to dost času, na druhou tato rozhodnutí padají s velkým předstihem.

Passat se Superbem jsou úzce spřízněné modely patřící do střední třídy, jejíž podíl na trhu neustále klesá. A vzhledem k úspěchu vozů SUV se zatím obrat nechystá. A tak je klidně možné, že vlajková loď Superb se dříve či později z nabídky odporoučí. Nebo se z ní stane jen obyčejné dvojče Passatu, což by odporovalo aktuálně zamýšlené strategii. Anebo skončí úplně, protože superby nebude kde vyrábět.

Superb jednoduše nebude v budoucnu takový hit a Škodě se jistě vyplatí vyrábět spíš SUV Kodiaq. Navíc prodeje Superbu v Evropě podle všeho už na vrcholu byly, oproti rekordnímu roku 2016, kdy se jich prodalo téměř 86 tisíc, jich v roce 2018 Škoda prodala o víc než jdenáct tisíc méně. Oproti tomu prodeje škodováckých SUV rostou, před nedávnem oslavila čtvrt milionu vyrobených kusů Karoqu (dva roky po zahájení produkce).

Změnit se však může i zaměření Passatu a Superbu. Trhů, kde sedany zákazníci chtějí, je stále dost, většinou patří k těm méně bohatým a jsou spíš na východě Evropy. Ekonomický deník Handelsblatt třeba připomíná, že Passat je velmi oblíbeným vozem mezi tureckým úřednictvem a státními institucemi.