Výroba Škody Superb by se mohla přesunout do Bratislavy, nebo Maďarska

Volkswagen v roce 2018 po spekulacích o přesunu výroby Superbu oznámil, že tento model Škodovce zůstane, navíc se měly v České republice do roku 2023 začít vyrábět modely rodiny Passat (více čtěte zde).



Podle Hospodářských novin by se do Bratislavy společně se Superbem přesunul právě také Passat a Arteon, nyní se zde vyrábí například Audi Q7 nebo Volkswagen Touareg. Podle Povšíka je také možné, že by se Superb přesunul do maďarské továrny automobilky Audi v Györu.

„Nouzově se začíná uvažovat o dalších řešeních, zejména přesunutí linek a využití stávajících továren. Přemýšlí se například o Bratislavě, kde má koncern VW rovněž nevytíženou kapacitu. Nebo také u Audi v Györu, kde koncern vyrábí dieselové motory a má kapacity,“ řekl Povšík na dotaz na stavbu případné nové továrny, o které se dřív mluvilo.

Koncern ani Škoda se ke zmíněným plánům nevyjadřují. „Budoucí výrobní program nekomentujeme,“ řekla deníku mluvčí Škody Auto Kamila Biddle.

V lednu odbory v týdeníku Škodovácký odborář uvedly, že se spekuluje, že část výroby modelu Fabia by mohl kvůli nákladům získat Seat, který patří do koncernu Volkswagen stejně jako Škoda. Podle odborů jde o rizikovou situaci (více zde).

„Přetahujeme se o produkty. Ohrožen je nadále model Superb, o němž mělo být rozhodnuto do konce roku, zatím k tomu ale nedošlo,“ řekl v lednu Povšík. Podle něj se měl začít Superb vyrábět společně s Volkswagenem Passat v novém závodě v Turecku, jeho příprava ale byla pozastavena kvůli tamní napjaté situaci.

V mladoboleslavské automobilce začalo kolektivní vyjednávání o růstu mezd. Současná kolektivní smlouva platí do 31. března. Tarifní mzdy zaměstnanců v automobilce Škoda Auto vzrostly s platností od 1. dubna o 2500 korun měsíčně. Průměrná hrubá mzda zaměstnance, který je odměňován na základě tarifů, činila v roce 2018 ve společnosti 51 275 Kč.

To je o dos víc, než je průměr v odvětví: „Průměrná měsíční mzda v automobilovém průmyslu převyšuje o 31,5 % průměrnou mzdu v Česku. V roce 2019 dosáhla na téměř 44 tisíc Kč a oproti předchozímu roku tak vzrostla o 6,0 %,“ uvádí Vojtěch Severýn, mluvčí Sdružení automobilového průmyslu.

Škoda Auto loni dodala celosvětově 1,24 milionu aut. Provozuje tři výrobní závody v České republice, vyrábí v Číně, Rusku, na Slovensku, v Alžírsku a Indii, většinou prostřednictvím koncernových partnerství, dále na Ukrajině a v Kazachstánu ve spolupráci s lokálními partnery. Je aktivní na více než 100 trzích. Zaměstnává téměř 39 tisíc zaměstnanců, z toho v ČR téměř 34 tisíc lidí.