Škoda Kamiq je lepší než sestra Scala. A tachometr neproměřuje

Původní tolerance deset procent oproti skutečné rychlosti plus čtyři kilometry v hodině u EuroNCAP padla, nově musí ukazovat tachometr přesně, jen pak může dostat vysoké bodové ohodnocení za bezpečnost. U kamiqu jsme to orientačně ověřili pomocí GPS aplikace v telefonu, a fakt měří přesně. Podmínkou přesnosti je správný tlak v pneumatikách, to už si moderní auta povinně hlídají pět let, správný obvod kola je v případě kamiqu 2088 mm.