Excentrik se uklidnil, stále bude nepřehlédnutelný - nový Nissan Juke

Před deseti lety byly malé crossovery stále ještě v plenkách. A Nissan v této kategorii způsobil modelem Juke doslova šok. Když bylo potvrzeno, že se bláznivá designová studie bude v prakticky nezměněné podobě vyrábět, okamžitě to vzbudilo silné reakce. Jedni auto milovali, druzí ho označovali za nejošklivější vůz v nabídce, či snad všech dob.

Každopádně Juke nakonec zaznamenal solidní úspěch. Od roku 2010, kdy se začal model vyrábět, ho Nissan prodal asi milion kusů, což je na vůz se skutečně hodně výstředním a neobvyklým designem ohromující číslo. Juke, který vlastně patřil k průkopníkům kategorie malých crossoverů, mezi nimi vždy vsázel na city, budil emoce a provokoval. Takových aut moc v dané třídě, kde jsou většinou zákazníci citliví na cenu, není.

A i když konkurence do této kategorie zamířila především s mnohem praktičtějšími modely, v poslední době lze pozorovat, že se někteří výrobci v designu malých crossoverů začínají experimentovat. Směru, který Juke ukázal, tedy nejspíš něco bude.

Stejný směr, ale přijatelnější

Teď přichází nová generace malého japonského crossoveru a i když vlastně zachovává původní filosofii, bude auto mnohem přijatelnější pro daleko širší skupinu zákazníků. Má to dva důvody: tím hlavním jsou designové změny. I když je to stále Juke, na nové generaci je jasně vidět, že navazuje na tu předchozí, ovšem celkově není design tak kontroverzní. Pryč jsou především přední „žabí“ světla, která vozu dodávala originální, ale trochu podivnou vizáž a díky kterým auto už z venku vypadalo trochu jako hračka.

Nově má ještě dynamičtější linie, kde se oblé tvary střídají s ostrými hranami. Je to hodně „svalnaté“ auto, to zůstává. Příď pak následuje dnešní trochu komplikovaný designový styl Nissanu, působí dravě, ale ne zbytečně brutálně ani podivně. Juke si zachovává vzhledovou originalitu, přitom bude „stravitelnější“ pro daleko širší publikum. To si navíc na takové vozy už vcelku zvyklo, trochu bláznivých crossoverů je na trhu více (Citroën C4 Cactus, Toyota C-HR, přichází nový Peugeot 2008, Ford Puma). Takže budou mít individualisté z čeho vybírat.

Na živo působí Juke dynamičtějším dojmem a také podle nás vypadá lépe, než na fotografiích, které jeho některé komplikované pasáže nedovedou dobře vystihnout. Působí i jako dospělejší auto, což potvrzují i rozměry, které vyrostly na 4 210 x 1 800 x 1 595 mm. I přes nárůst všemi směry se ale Nissan chlubí snížením hmotnosti o 23 kilogramů a tužší karoserií.

Praktičnost překvapí

Druhým důvodem, proč nový Juke osloví širší publikum, je interiér auta. Ten působí mnohem hodnotněji, než v předchozí generaci, i když je pravda, že v rámci světové premiéry v trochu utajeném „agentském“ stylu nám Nissan prezentoval jen špičkově vybavené verze, kde si dal na výbavě a zpracování záležet. Zástupci automobilky ale tvrdí, že i základní verze budou působit stejně hodnotně, oproti někdy dost odfláknutému zpracování první generace by to měl být výrazný posun.

Nissan ve špičkových verzích nabídne zájemcům tři designové směry interiéru: svěží se silnými kontrasty bílé a černé (ten se nám moc líbí), klasičtější a prémiově působící černý s prvky z Alcantary (volant z tohoto materiálu ale nedostanete ani za příplatek) a pak divočejší variantu s oranžovými prvky na palubní desce i jinde. Tu jsme jako jedinou prozkoumat nemohli.

Interiér působí opravdu originálně, na druhou stranu jsou některé jeho prvky podle nás stále trochu „rozhádané“. Tlačítka na dveřích, pod volantem, na něm a na středové konzole jsou totiž každé tak trochu podle jiného stylu. Kdo ale Nissany zná, nebude tím překvapen, tak to prostě automobilka má. U stylovky je to trochu škoda, na druhou stranu v ostatních designových prvcích stihne tento rozdíl zaniknout. Rozhodně však není interiér nic pro ty, kdo hledají uhlazené tvary a jasnou návaznost prvků. Na druhou stranu ergonomie a logika ovládání tím, zdá se, nijak neutrpěla.

Výrazného zlepšení se novému Nissanu Juke dostalo z hlediska vnitřního prostoru. Ten narostl především na zadních sedadlech, kam se, i přes dynamicky střiženou karoserii, nastupuje vcelku snadno. Před koleny mají cestující celkem téměř 6 centimetrů místa navíc a to je hodně znát; 185 centimetrů vysoký řidič se za sebe posadí bez problémů. Nad hlavou to vzadu už není kdovíjak slavné, ale nepřirozeně krčit hlavu tu nutné není. Děti si tu stěžovat nebudou. Tedy budou, ale kvůli chybějícímu výhledu z okénka, nikoli kvůli nedostatku prostoru.

Překvapí i kufr, který nově pojme solidních 422 litrů (to je nárůst o 20 %). Má praktický tvar a dvojité dno, které navíc může sloužit i upevněné v šikmé poloze – tak třeba hezky oddělí tašku s nákupem od kočárku. Ne, Juke rozhodně nedosahuje vnitřní variability třeba Škody Kamiq, ale zatracovat ho jako nepraktické auto by bylo nefér.

Zatím jen jeden motor

Z počátku výroby, která odstartuje v říjnu, bude v nabídce pouze jedna motorizace. Tříválcový agregát 1.0 litru s přeplňováním a výkonem 117 koní bude možné kombinovat se šestistupňovou manuální nebo sedmistupňovou dvouspojkovou automatickou převodovkou. První zákazníci by se měli svých vozů dočkat v listopadu, přičemž ceny a výbavy by měly být zveřejněny v říjnu. Nepochybně vzrostou, ale představitelé automobilky nás ujišťovali, že by to nemělo být o moc. I na českém trhu si totiž odcházející generace držela vzhledem ke svému charakteru trochu vyšší cenu. Aktuálně startuje ceník odjíždějícího Juku na 343 tisících.

Zákazníci v novém autě získají celou řadu vymožeností. Je tu moderní infotainment, který by měl být neustále připojen na internet. Na některých trzích (nejspíš i na tom českém), si ale budou muset některé služby, třeba palubní wi-fi hot-spot, zákazníci aktivovat a zaplatit zvlášť. Mělo by to jít v aplikaci Nissanu pro chytré telefony. Infotainment umožní i provázání se službami Google Assistant, ze svého mobilu či jiného zařízení s asistentem tak uživatel třeba snadno hlasovým příkazem odešle do auta navigační pokyny. Ovládat takto půjdou i další funkce auta.

Nissan se chlubí i špičkovým audiosystémem Bose, který má i dvojici reproduktorů integrovanou v hlavových opěrkách sportovních sedadel. Na první poslech hraje obstojně. K dispozici bude samozřejmě za příplatek.

Nový Juke také dostane celou plejádu asistenčních systémů, jejichž ovládání bude mít řidič pod kontrolou. Třeba adaptivní funkce adaptivního tempomatu půjde vypnout, což neumí ani některá daleko dražší auta. Poprvé u Nissanu tu bude systém aktivního zásahu do řízení v případě vybočení do jízdní dráhy jiného auta.

Zákazníci budou moci vybírat z jedenáctí barev a tří kontrastních provedení střechy (ne všechny kombinace budou možné). Základem budou šestnáctipalcová kola, maximem pak devatenáctipalcová. Pro evropský trh se bude novinka vyrábět v britské továrně Nissanu v Sunderlandu.