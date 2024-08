První jízda: Tuningové svaly italské novinky schovávají čínskou techniku

Na český trh vstupuje další čínská značka. Jmenuje se SWM, pochází z Itálie, patří ale čínské firmě Shineray Group a její automobily vznikají ve spolupráci se státním koncernem Brilliance, který se mimo jiné zabývá lokální výrobou BMW pro čínský trh. Skupina Brilliance se pokoušela do Evropy prorazit pod vlastní značkou už v nultých letech, teď to zkouší s jiným logem, italským designem a i na poměry čínských aut velmi dobrým poměrem výbavy a ceny.

Český trh patří společně se Slovenskem k prvním, kam SWM míří – dalšími jsou Španělsko, Belgie a Itálie. Na úvod přichází dvojice modelů, které se ale mezi sebou ve skutečnosti liší jen designem. G01 má usedlejší tvary a nelakované lemy blatníků, testované G01F je ze všech stran výrazně agresivnější a kombinuje prvky v barvě karoserie s leskle černými detaily. Ačkoli jde vlastně jen o použití jiných nárazníků, zběžným pohledem je rozdíl opravdu dramatický.

Příď s obří černou mřížkou by perfektně zapadla do nabídky amerického Dodge. Dál design pokračuje vcelku umírněně, až po zadní partie. Zde se nachází směsice prvků, které G01F vizuálně přibližují světu hot hatchů: dvě obří (a funkční) koncovky výfuku, difuzor, zadní mlhovka inspirovaná formulí 1, falešné odvětrávací otvory a křídlo pod zadním oknem, které vzdáleně připomíná „kachní ocas“ od Porsche. V této konfiguraci SWM přitahuje v provozu zaslouženou pozornost, navzdory vcelku umírněnému odstínu modrého laku. Kdo chce splynout s davem, může sáhnout po základním modelu bez sportovního paketu, který všechny tyto parádičky postrádá.

Amerika

Po otevření dveří, které velmi prakticky překrývají boční prahy, vás uvítá interiér v americkém stylu. Při nastupování si nejen neušpiníte nohavice, ale ani se nemusíte příliš ohýbat, protože sedadla jsou ukotvena vysoko a karoserie je také nadstandardně vysoká, takže není potřeba kroutit záda.

Pohled do interiéru je ohromující, čínský výrobce evidentně určil italským designérům jako inspiraci Cadillac. Navíc je téměř vše, s výjimkou spodní části palubní desky, vyrobeno z měkčených materiálů. Loketní opěrky ve dveřích i ta mezi sedadly jsou potažené měkkou koženkou. Kožená sedadla mají velmi pěkný tvar a jsou prošívaná červenou nití, stejně jako některé další části interiéru.

Hned druhý pohled odhalí, že se revoluce nekoná. Auto, které je o třídu větší než jiná SUV s podobnou cenovkou, má interiér, který je sice prémiový, ale jen napohled. Například dekorační lišty nejsou pokovené, ale jde o pěkně zpracovaný obyčejný plast. Volant z nějakého důvodu působí nepřirozeně placatě, ačkoli funkčně to nemá na nic vliv. A ta pěkně vypadající sedadla mají minimální boční vedení a relativně krátké sedáky i opěradla.

Klimatizace se ovládá přes samostatný dotykový panel, který, jak je tomu u čínských aut zvykem, působí sofistikovaným dojmem, ve skutečnosti jde ale o obyčejnou jednozónovou automatickou klimatizaci. Nicméně také velmi účinnou a v automatickém režimu citlivě upravující nastavení, jak jsme se mohli v letních vedrech přesvědčit. Vyhřívání sedadel, respektive v případě testovaného vozu dokonce i odvětrávání sedadla řidiče se už ale nastavuje na hlavním dotykovém displeji.

Infotainment se pyšní úhlopříčkou 10 palců a jednou zajímavou vlastností: ve skutečnosti jde o zabudovaný tablet s operačním systémem Android. V podstatě jde tedy o totéž, co si majitelé starších vozů montují místo originálních rádií. Systém umožňuje ovládat nastavení auta, zároveň ale dává možnost si doinstalovat aplikace dle vlastního uvážení. Například jinou navigaci než standardně dodávaný Waze, který vyžaduje datový hotspot z telefonu. Zajímavostí je také přítomnost hned tří konektorů USB, což je na danou cenovou kategorii neobvyklé.

Sedadla v zadní řadě jsou ještě o kousek výš než ta přední, cestující zde mají k dispozici výklopnou loketní opěrku uprostřed a výdech klimatizace. Protože SWM nenabízí pohon všech kol, je podlaha plochá, bez středového tunelu, což usnadní cestování v pěti. Standardně dodávaná otevíratelná prosklená střecha prostor nad hlavou neubírá, jak díky vysoké stavbě karoserie, tak díky tomu, že čelní pohled odhalí, že střešní okno vystupuje nad úroveň okrajů střechy.

Zavazadlový prostor se sice pyšní objemem 570 l, je ale poměrně nízký a objem nahání do délky a působivou šířkou ve vyšších partiích. Příčina nejednoho motoristu potěší: pod podlahou se totiž nachází dojezdové kolo. Vyšší verze navíc nabízí v dané cenové kategorii neobvyklé elektrické otevírání kufru.

Tradiční patnáctistovka

Motor je k dispozici jediný, dle čínských zvyklostí o objemu 1,5 litru. Na výběr je šestistupňová manuální převodovka, se kterou má výkon 98 kW, a sedmistupňový dvouspojkový automat, který dostává do vínku o čtyři kilowatty navíc. Vyzkoušeli jsme základní variantu, která se pyšní velmi dobře poskládanými kvalty: šestka i pětka jsou rychloběžné převody, které dávají možnost udržet rychlost i ve stoupání, pro zrychlování je však potřeba podřadit. Převodovka tedy umožňuje z motoru dostat maximum co do efektivity, bez nutnosti neustále řadit.

Výsledkem je překvapivě nízká spotřeba. Motor se sice pyšní přeplňováním, jinak jde ale o jednoduchou konstrukci, která nemá ani přímé vstřikování benzinu. To sice svědčí dlouhověkosti při krátkých jízdách a dává možnost přestavby na LPG, motory bez přímého vstřikování ale mívají obecně vyšší spotřebu. Pro ten od SWM to ale úplně neplatí – po městě jezdí za osm, mimo něj za sedm a dálniční tempo zvládne za devět litrů. Na takové hodnoty se nedostanou zdaleka všechna SUV, která se na náš trh valí z Číny i Koreje…

Překvapením je i charakteristika motoru. Ačkoli jde o ukázku takzvaného downsizingu, hrubším chodem a postupným nástupem točivého momentu spíš připomíná někdejší velké atmosférické čtyřválce. Do 1 500 otáček moc netáhne, o tisícovku výš už je při plné síle, ale do nejvyšších otáček se mu příliš nechce. O přítomnosti turba nicméně nemusíte pochybovat, při výraznějším sešlápnutí plynu lze zaslechnout jeho syčení.

Pro nenáročné

Podvozek má pro SUV typickou kombinaci vzpěr MacPherson vpředu a víceprvkové nápravy vzadu. Kola jsou 18palcová, ale s profilem pneumatik 60. K celkově jednoduššímu pojetí SWM naladění podvozku dobře sedí, připomíná například starší Hyundai ix35 nebo konkurenční MG HS. Jednotlivé nerovnosti jsou cítit, když se jich ale sejde víc, tlumiče se dostanou do tempa a filtrují nerovnosti suverénně. Řízení má sice málo strmý převod, ale je přesné a práci s ním usnadňuje přehledný tvar karoserie, díky němuž se dá snadno proplétat zatáčkami. Díky ukázkově přímým sloupkům čelního skla je výhled šikmo snadný, z místa řidiče je vidět na kapotu motoru, a tak se velmi dobře odhaduje šířka i délka předních partií a výborně umístěná i adekvátně velká jsou vnější zpětná zrcátka. Celkově jízda s SWM není nijak zábavná, řízení je ale snadné a svezení nadstandardně komfortní.

SWM G01F se tedy jednoduše profiluje jako auto pro nenáročné. Existují SUV, která nabídnou lepší zážitky z jízdy, víc moderních technologií nebo progresivnější design. Jenže ne každý ocení hi-tech auto plné různých parádiček, stále existují zákazníci, kteří raději ušetří pár set tisíc, nemají přehnané nároky a nejdůležitější jsou pro ně praktické vlastnosti. Přesně na takové cílí SWM, kterému ve výbavě nic zásadního nechybí: má klimatizaci, parkovací senzory i kameru, asistent rozjezdu do kopce a spoustu dalších věcí. To vše za 619 tisíc korun, respektive u zaváděcích cen ještě o dvacet tisíc levněji. Sportovně stylizované „efko“ stojí o 25 tisíc víc.

Příplatek za automat sice činí 75 tisíc, kromě nepatrně vyššího výkonu k němu ale získáte i spoustu výbavy navíc: panoramatickou sadu kamer, parkovací senzory i vpředu, sledování mrtvých úhlů, elektrické sedadlo řidiče a dveře kufru, vyhřívání i zadních sedadel a další. Smysluplnost nabídky manuální i automatické verze je podpořena šestiletou zárukou a asistencí.

Od SWM je to navíc první výkop. Značka nemá na rozdíl od mnoha čínských souputníků přehnané ambice směrem nahoru, a naopak se chystá uvést ještě levnější model. Tím bude sedmimístné SUV G03F, které v podobně velké karoserii jako u G01F nabídne atmosférický motor a tři řady sedadel, a to při ceně pod půl milionu korun.