Nejrychlejší dítě za volantem. Pětiletý kluk jel 312 km/h, a dal si „koblihy“

Zatímco děti jeho věku si hrají s angličáky, oslňují kamarády na pískovišti žlutou tatrovkou, nebo ti šťastnější na dvorku „drandí“ s elektrickými autíčky schopnými vyvinout rychlost 5 km/h, malý syn bývalého úspěšného tureckého motocyklového závodníka Kenana Sofuoglu od tří let usedá za volanty jeho superaut.

Ve třech letech se Zayn Sofuoglu svezl s tisícikoňovým Ferrari SF90 a vzbudil na sociálních sítích obdiv i odsouzení. Zpočátku řídil motokáry, pak mini kola a buginu T-Max. Svezl se ovšem i s Teslou Model S Plaid, driftovacím Nissan 200 SX či velkým otcovým mercedesem. Usedl ovšem i za řídítka mohutného a těžkého motocyklu Honda GL Gold Wing 1800.

Ve videu zveřejněném na Instagramu si dnes již pětiletý Zayn nasazuje helmu, usedá do speciální autosedačky a nohy dává na speciální nástavce na pedály. Tím autem je zbrusu nové hybridní Lamborghini Revuelto s výkonem 1 015 koní, s nímž se malý pilot rozjíždí na letištní ranveji s otcem na místě spolujezdce. A neubere plyn, dokud se na digitálním rychloměru neobjeví hodnota 312 km/h. Na konci videa si ještě s Lamborghini vystřihne pár „donatů“.

Dnešní auta jsou sice již spíše herní konzole na kolech a toho Zayn notně využívá. Ve videu za volantem supersportu však na dítě svého věku ukazuje působivé soustředění a rychlé reakce. Chová se jako opravdový profesionál. Pádly zkušeně přeřazuje. Když mu otec rukou po dosažení rekordní rychlosti pogratuluje, gesto opětuje, aniž by spustil oči ze silnice. A když přijdou oslavné „koblihy“, sleduje své okolí, než pořádně přišlápne plyn. Co na to říkala jeho matka Julia Loomanová, pocházející z Nizozemska, není známo.

Ne, toto nemá být návod, jak posadit dítě za volant. Určitě bychom vám nedoporučovali, abyste to zkoušeli se svými ratolestmi. Je vhodné, aby se pětileté dítě věnovalo takovýmto činnostem? Hlasujte v anketě a podělte se o své myšlenky v sekci komentářů níže.