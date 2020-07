Virtuální premiéra. Optimistické Audi představilo sourozence Škody Enyaq

Automobilka Audi se probouzí z koronavirových omezení a začíná servírovat novinky, které by měly firmě pomoci stabilizovat situaci. „Představoval bych si trochu jiný začátek, ale jsem rád, že už zase fungujeme,“ řekl na začátku přenosu Vorsprung.live nový šéf Audi Markus Duesmann, který do vedení automobilky nastupoval ve chvíli, kdy přicházela největší omezení kvůli koronaviru.

Jeho úkolem bude automobilku připravit na „novou budoucnost“. „Na tom, abychom tuto krizi překonali, pracuje tvrdě opravdu mnoho kolegů a to mě naplňuje optimismem,“ říká Duesmann. „Naší prioritou je podpořit značku super-emocionálními produkty a přetvoření našeho portfolia,“ dodává nový šéf Audi. Podle něj je v nabídce prostor i pro nový kabriolet. Velmi důležitou roli budou hrát elektromobily, jejichž nabídku chce Audi výrazně rozšířit. Zatím má dva modely: větší SUV e-tron a od něj odvozený e-tron Sportback.

Vedle nového čtyřdveřového kupé e-tron GT se bude Audi soustředit na rozšiřování palety elektrických SUV. Loni představený koncept Q4 e-tron by se tak měl letos dočkat sériové podoby a Audi mu rovnou chystá sourozence, čerstvě představená studie Q4 Sportback e-tron concept opět sází na osvědčený recept, k běžné variantě přidává provedení SUV-kupé. I tato novinka by se do roka měla dočkat sériové výroby, tou dobou má jít o celkově sedmý elektromobil v nabídce Audi.

Oba modely Q4 e-tron stojí na koncernové platformě MEB, která je určena pro elektromobily kompaktní velikosti. Chystaný Q4 Sportback e-tron tak bude jasným sourozencem připravované Škody Enyaq, jejíž premiéry bychom se měli dočkat v závěru tohoto roku a jejíž podobu naznačila studie Škoda Vision E (špionážní fotky zde). Audi a Škoda tak budou mít v nabídce koncepčně i velikostně shodné auto, což se moc často nestává.

Z této dvojice ovšem bude Audi prémiovějším a dynamičtějším modelem – minimálně po stránce vzhledu. „Je to asi nejsportovnější SUV-kupé, jaké jsme kdy udělali, možná nejsportovnější SUV-kupé vůbec,“ rozplývá se nad designem exteriéru šéf designu Audi Mark Lichte. A upozorňuje především na provedení zadních partií vozu s extrémně svalnatě tvarovanými blatníky a velmi pozvolna padající linií střechy.

Design konceptu jde tak daleko, že je zadní okno rozdělené spojlerem, což je efektní, ale z hlediska výhledu vzad nepříliš praktické řešení. Jenže Q4 Sportback e-tron concept si takové výstřely může dovolit, a to nejen proto, že je to studie. Vzhledem k existenci běžné karosářské varianty Q4 e-tron jednoduše může praktičnost trochu obětovat a zdá se, že spojler zůstane i v sériovém provedení.

Můžeme očekávat, že zatímco Škoda Enyaq se oproti studii Vision E trochu umírní, sériové provedení Q4 Sportback e-tron bude koncepční studii hodně podobné. Dramatické změny oproti studii se nejspíš nebudou konat ani v interiéru, ten není zdaleka tak futuristický, jak u konceptů bývá (a jak tomu bylo třeba u Vision E). Audi ukazuje praktické uspořádání s virtuálním kokpitem před řidičem a velkou obrazovkou infotainmentu natočenou směrem k němu. V rámci podpoření dynamického pojetí převládají v interiéru různé horizontální linie.

Po stránce technické bude Audi Q4 Sportback e-tron se Škodou Enyaq velmi blízce příbuzné. Studie Audi má rozvor náprav 2,77 metru (Enyaq přesně 2 765 mm), celkovou délku 4,6 metru (Enyaq 4,64). Audi slibuje nejsilnější provedení s výkonem 225 kW, to je totéž, co nabídne Enyaq RS. Zrychlení z nuly na 100 za 6,3 sekundy a maximální rychlost 180 km/h jsou opět hodnoty, kterými se koncept Audi chystané elektrické škodovce velmi blíží. Q4 Sportback e-tron dále slibuje dojezd 450 kilometrů v WLTP cyklu pro nejsilnější čtyřkolku a přes 500 kilometrů u varianty s nejsilnější baterií a pohonem pouze zadní nápravy.

To jsou hodnoty pro variantu s největší baterií o nominální kapacitě 82 kWh. Teprve u sériového provedení se nejspíše dozvíme, zda Audi nabídne i verze s menším dojezdem a nižší kapacitou baterie. Platforma MEB má v zásobě varianty s 55 a 62 kWh.

Co se dalšího vývoje elektromobilů u Audi týče, budou auta na platformě MEB a také s Porsche sdílené platformě PPE jen jakýmsi začátkem. Duesmann pověřil počátkem června tým inženýrů prací na takzvaném projektu Artemis, který si klade za cíl přinést na trh elektrický automobil s vysoce automatizovaným stupněm řízení už v roce 2024. Projekt by především měl být průkopníkem ve zcela novém způsobu práce napříč koncernem a měl by ukázat, jak se dá dramaticky urychlit vývoj nových automobilů.