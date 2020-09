Designéři o nové škodovce. Je hodně zdobná, měla by ubrat na agresivitě

Petr Siebert a Vlastimil Bartas jsou designéři, první z nich se v polovině devadesátých let mihl dokonce designstudiem Škody. Oba dlouhé roky učí průmyslový design: Siebert v Plzni, Bartas v Praze. Co říkají na škodováckou prvotinu navrhovanou výhradně jako elektromobil? Design modelu Enyaq vznikal v továrním studiu v Mladé Boleslavi.

Enyaq je do konce září k vidění v muzeu značky Nultý kus Škody Enyaq iV z limitované edice 1895 vozů Founders Edition je součástí stálé expozice Škoda Muzea do 30. 9. 2020

"Stalo se již tradicí, že designové studie bývají bezprostředně po představení na mezinárodních autosalonech k vidění právě ve Škoda Muzeu. Výjimkou nebyla ani studie Vision iV, jejíž premiéra se konala v březnu 2019. Stala se předobrazem automobilu Škoda Enyaq iV, světové odborné veřejnosti představeného 1. září 2020," popisuje Vítězslav Kodym, mluvčí muzea. "Až do 30. září tohoto roku se návštěvníci muzea mohou přijít seznámit s elektromobilem Enyaq iV přímo v expozici. Jedná se o nultý kus z limitované edice 1895 vozů Founders Edition, připomínající položení základů současné automobilky vizionáři Václavem Laurinem a Václavem Klementem právě v roce 1895."

Vůz v černé barvě laku karoserie s měděnými dekorativními prvky zaujal v rámci stálé expozice první pozici v sekci Evoluce. Zároveň je začleněn do krátkodobé výstavy „S tradicí do budoucnosti“, která připomíná milníky 125 let existence automobilky.



Vlastimil Bartas, designér, učí průmyslový design na UMPRUM v Praze:

Na první pohled drží nastavený charakter předchozích konceptů hlavně na přídí v oblasti světel a masky. Hru průniků několika těles mám rád a líbí se mi. Členěním masky dosahují větší dramatičnosti, zatímco bok není tak tvarově bohatý a dovažují tento nepoměr bujným „vrásněním“ u prahů. Myslím si, že trochu méně linek v této partii by vozidlu pořád slušelo. V souvislosti s vykrojením předních kol mě trochu zaráží členitý obrys světel. Vidím logiku tvaru a návazností, ale budu si na něj muset nějakou chvíli zvykat. Podobně tak s hrankou vycházející ze zadního světla kolmo k blatníku.

Rušivě na mě působí barevné zdůraznění spoilerů na přídi. Očekávám za tímto krokem nějakou koncepční strategii a další rozvinutí u příštích modelů značky.

Enyaq už se dá objednat za 1,2 milionu. V Česku to trhák nebude ANALÝZA Enyaq se povedl: je hezký a dobře vymyšlený, narazí ale na problém všech elektromobilů – je to drahá hračka pro nadšence. Čtěte více

Svítící gril je krásná chuťovka, úplně vidím ten krásný efekt při noční jízdě, ale přijde mi trochu laciný (přitom asi hodně nákladný) hodící se více na koncept, do školy nebo na matějskou. Z enyaqu mám pocit trochu přefouklého balonu… myslím, že by mu slušelo lehce upustit. Třeba kapota by mohla být o kousek méně zaoblená. Na interiéru mě zaujalo zmenšení kapičky.



Vytýkat něco profesionálním automobilovým designérům mi připadá bláhové. Je málo odvětví, kde se klade na vizualitu větší pozornost a pokud se nám něco nezdá a máme možná i pravdu, tak je často v pozadí ústupků nějaké nařízení nebo konkrétní strategie, technologie. Sériová produkce je často výsledkem nekonečného množství sochařských ústupků.

Petr Siebert, designér, učí na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara v Plzni:

Krátké převisy, veliká kola, vysoké boky, nízké prosklení a vyšší karoserie, to jsou typické prvky SUV. Designéři se museli vyrovnat s platformou pro elektromobily. Překvapuje mě, jak předek působí agresivně. Vypadá jako vytuněné auto. Z boku je silueta osobitá a dynamická. Zadní světla by mohla být větší, opticky by se zmenšila veliká plocha pátých dveří a nárazníku. Interiér je povedený a tváří se honosně. Celkově enyaq vyvolává dojem prémiové značky.

Škodovka u posledních modelů opouští tvarovou čistotu a čím dále víc je dekorativnější. Posouzení tvarů je pro zákazníky pocitová záležitost. Kdo bude chtít „nabušené“ auto, bude spokojený. Chybí mi jednoduchost. Uvítal bych, pokud by se do tvarování více promítl slogan Simply clever.

Designéři Škody o enyaqu: Marwan Khiat, design interiéru - architektura:

Vžili jsme se do pocitů našich zákazníků a inspirovali se současnými řešeními jejich domovů. Nenavrhovali jsme interiér automobilu, ale prostor, v němž se budou cítit jako ve svém obývacím pokoji. Tomu jsme podřídili i výběr materiálů a tvarů. Petr Nevřela, vedoucí designér exteriérového osvětlení:

Díky úzkým světlometům působí vůz velmi dynamickým dojmem, který je ještě umocněn novým designem světel pro denní svícení a hexagonálním tvarem hlavních LED světlometů. Nejvýraznějším prvkem modelu je však nepochybně osvětlená přední maska, která je ve voze Škoda použita poprvé a podtrhuje inovativní charakter modelu.