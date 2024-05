Nová auta mají povinně černé skřínky, data jsou chráněna před zneužitím

Řada lidí má černé skřínky spojené hlavně s letadly, kde mimochodem nebývají černé, ale většinou svítivě oranžové nebo žluté. To aby byly po nehodě lépe k nalezení. Už řadu let se s nimi ale můžeme setkat i v autech, přičemž od července letošního roku budou muset být v každém novém voze. Vyplývá to z nařízení Evropské komise.

Na rozdíl od dodatečně montovaných „černých skříněk“ budou v EU nově nařízené zapisovače dat událostí spíše již přímo součástí řídicího modulu airbagu vozidla.

Najdou viníka i vylepší bezpečnostní systémy

Černé skříňky se budou muset povinně do nových aut instalovat od 7. července 2024, nicméně řada automobilek i dalších institucí už je dnes do aut montuje. A jakkoliv se nové nařízení týká jen členských států EU, v amerických autech jsou černé skřínky standardem už hezkou řádku let.

Obamova vláda je chtěla nařídit povinně, podobně jako to teď chce EU, ale ukázalo se, že je to zbytečné. V rámci EU bude systém nazýván Event Data Recorder (EDR) a vozit jej budou všechna osobní auta, ale i vozidla spadající do kategorie N1 včetně dodávek s hmotností nepřesahující 3 500 kilogramů.

Často už dnes instalují své černé skříňky do aut pojišťovny výměnou za slevu z ceny pojistky. Zařízení schopné zaznamenat každý parametr v případě nehody pomůže poznat dynamiku nehody a určit viníka.

Jejich úkolem je pomoci analyzovat a porozumět tomu, co se stalo těsně před nehodou, během ní a po ní. Systém je nastaven tak, aby monitoroval pět sekund před nárazem a 0,3 sekundy po něm. EDR bude napojeno do řídicí jednotky airbagu a nepůjde nijak vypnout.

Aktivuje se automaticky vždy, jakmile dojde k aktivaci airbagů a předpínačů bezpečnostních pásů. Systém pak zaznamená rychlost před nehodou, brzdění, polohu auta, ale třeba i jeho náklon vůči silnici. Zaznamená i to, jak zareagují bezpečnostní systémy auta, a zvládne analyzovat, jestli byl funkční systém eCall, který je v EU povinný od roku 2018. „Obrázky, zvuk ani nic jiného se do černé skříňky neukládají,“ ubezpečuje magazín Motor1.

Na rozdíl od černých skříněk, které do aut následně instalují kupříkladu pojišťovny nebo firmy do služebních aut pro správu a monitoring svého vozového parku, má být zařízení vyžadované evropským nařízením integrováno do automobilů a zaručovat anonymitu. „Není tedy dodatečně nainstalována a nelze ji nijak deaktivovat nebo odinstalovat. Je součástí vozu hned od začátku,“ vysvětluje Motor1.

Data budou chráněná

V dnešní době, kdy si více než kdy dřív musíme chránit svá osobní data, je pochopitelná starost o to, co s daty bude a kdo k nim vlastně bude mít přístup. Podle nařízení EU vždy všechna data patří řidiči. „Informace zůstávají uvnitř EDR a nejsou žádným způsobem přenášeny externě prostřednictvím bezdrátového připojení. Chcete-li k nim získat přístup, musíte se připojit k portu OBD,“ vysvětluje Motor1. Zařízení pracuje v systému uzavřené smyčky a všechna nahraná data jsou uchovávána anonymně.

Nikdy tak nemohou být předmětem jakéhokoliv obchodování. Evropské nařízení stanoví, že shromážděné údaje umožňují přesnou identifikaci značky, modelu a verze, aniž by však bylo možné dohledat číslo podvozku (VIN). Poslední 4 číslice totiž nelze žádným způsobem zaznamenat ani uložit, a tím znemožňuje identifikaci samotného vozidla nebo jeho majitele. Neexistuje tak žádná možnost, jak z EDR identifikovat majitele vozu.

Vždy také bude platit, že veškerá data budou dostupná jen příslušným orgánům vyšetřujícím nehodu. Je pravděpodobné, že některé části anonymizovaných dat budou využívat i výrobci tak, aby co možná nejvíce vylepšil asistenční a bezpečnostní systémy aut.