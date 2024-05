Investice do sítí se odrazí na fakturách, pomoci by mohly peníze z EU

Cenu elektřiny v Česku bude v následujících letech stále více ovlivňovat její regulovaná složka. Do té se mimo jiné promítnou i nezbytné náklady na modernizaci tuzemské energetické infrastruktury. Jejich snížení mohou zajistit investiční dotace, o které by si měla Česká republika zažádat z příslušných evropských regionálních fondů a Fondu soudržnosti, navrhují odborníci.

Vše souvisí s digitalizací

„Energetická transformace probíhá, jejím úzkým hrdlem se však stává infrastruktura, která se historicky stavěla na centralizovanou energetiku s velkými systémovými elektrárnami. Nyní řešíme připojování velkého množství fotovoltaik a tepelných čerpadel, elektrifikaci dopravy, připravuje se sdílení a komunitní energetika,“ upozorňuje Marian Rusko, předseda Rady Českého sdružení regulovaných elektroenergetických společností (ČSRES). Jak dodává, to vše je spojeno s digitalizací, se zaváděním chytrých sítí a inovativních technologií a také se zcela novými a finančně náročnými požadavky na energetickou soustavu.

Členové ČSRES očekávají, že proti období let 2010 až 2023 vzroste výše jejich ročních investic v příštích letech o 38 procent. Průměrně by tak měli na transformaci a modernizaci sítí každý rok vynakládat téměř 40 miliard Kč. Zvýšené náklady by mohly částečně pokrýt investiční dotace poskytované Evropskou unií.

Momentálně jsou podmínky dotačních titulů poměrně omezující, a proto je čerpání dotací ze strany provozovatelů soustav nízké. Z tohoto důvodu vedou zástupci ČSRES, Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) a Ministerstva životního prostředí (MŽP) jednání s cílem zajistit potřebné finance.

Nové potřeby systému

„Naplňování klimatických cílů EU a ČR je podmíněno připraveností elektrizační soustavy,“ říká René Neděla, vrchní ředitel sekce energetiky a jaderných zdrojů MPO. Ta musí být podle něj schopna zvládnout nové potřeby systému, zejména integraci obnovitelných zdrojů energie a flexibilní poptávku. „Přivítali jsme proto vznik Akčního plánu EU pro elektrizační soustavy a počítáme s dalším jednáním s Evropskou komisí poté, co zveřejní nové možnosti financování inteligentních sítí a modernizace elektrizační soustavy z programů EU,“ dodal.

Dosud byl na podporu investičních aktivit provozovatelů elektroenergetických soustav pro období let 2021–2027 k dispozici Operační program technologie a aplikace pro konkurenceschopnost, ve kterém bylo pro ně z celkových 79,3 miliard Kč alokováno pět miliard korun na pořízení chytrých elektroměrů. Provozovatelé distribučních soustav pak mohou aktuálně čerpat také celkem 6,695 miliard Kč z výzvy MPO z pilíře REPowerEU.

Podle návrhu Národního klimaticko-energetického plánu by měla spotřeba elektrické energie v Česku do roku 2050 stoupnout přibližně o polovinu. „Obnovitelná a decentralizovaná elektroenergetika bude potřebovat kvalitnější řízení, více akumulace a v neposlední řadě také rozvoj přenosové soustavy a distribučních sítí. Zatím máme připraveno 14 miliard korun z programu SMARTNET Modernizačního fondu. Další zdroje mohou být využity z výnosů dražeb emisních povolenek, až Parlament schválí námi předložený zákon,“ uvádí Petr Holub, vrchní ředitel sekce ochrany klimatu MŽP.

Modernizace je nutnost

Až 40 procent evropských distribučních soustav je starších 40 let a nutnost jejich modernizace je proto zásadní. Evropská komise počítá, že jen v tomto desetiletí bude potřeba na generální opravu a modernizaci energetických sítí investovat 584 miliard eur. Plánuje proto více spolupracovat s členskými státy na zlepšení přístupu k financování s cílem urychlit tempo rozvoje elektrizační soustavy v Evropě.

„Větší investice do sítí se pochopitelně propíší do spotřebitelských faktur. Ačkoli zpočátku nepůjde o nějakou zásadní částku, hovoříme řádově o stovkách korun ročně, bez evropských dotací by se postupně kumulovala a náklady by tak neustále rostly. Tomu může zajištění nových investičních dotací předejít,“ konstatuje Rusko.