Místo Amalfi Bruggy. Více turistů míří na neprobádaná místa, zjistil průzkum

Čerstvé údaje, které poskytla společnost Chase Travel, ukazují, že mezi města s největším meziročním nárůstem cestovního ruchu v letošním létě patří i taková neprobádaná místa, jako jsou Brusel, Mnichov, Curych nebo Varšava. Nejčastěji rezervovanými městy podle údajů karet nadále zůstávají Londýn, Paříž a Řím.

Přesun do těchto měst do značné míry odráží prudký nárůst cen ve středomořských lokalitách, jako je pobřeží Amalfi, a také rekordní vedra na kontinentu, říkají odborníci z oboru.

Podle údajů skupiny Virtuoso zabývající se poradenstvím v oblasti luxusního cestovního ruchu překračují prudce rostoucí inflace průměrné ceny luxusních pokojů v Evropě v roce 2023 hranici 1 700 dolarů (bezmála 39 tisíc korun), téměř dvojnásobek hodnoty 900 dolarů (20 635 korun) v roce 2019.

„Tyto rekordní ceny se letos v létě vyšplhají o dalších devět procent,“ říká Misty Bellesová, viceprezidentka společnosti Virtuoso pro globální vztahy s veřejností. To podle ní ovlivňuje, kde se lidé rozhodnou rezervovat.

„Pozorujeme, že lidé chtějí jezdit do míst nebo destinací, kde nejsou tak přemrštěné ceny,“ vysvětluje Bellesová a potvrzuje tak zjištění Chase. „Pokud si nemůžete dovolit Itálii, Francii nebo některé z tradičních destinací, bude pro vás Belgie výhodnější,“ dodává.

Existují i alternativy

Vyhledávání na portálu Google Hotels ukazuje, že pokoje v pětihvězdičkových hotelech v Bruselu jsou během prvního červnového týdne k dispozici za méně než 500 dolarů (11 464 korun) v Paříži se cena blíží 900 dolarům (20 636 korun).

Bellesová také říká, že cestovatelé jsou ochotni vyzkoušet alternativní destinace kvůli vlnám veder v Evropě. Loňský rok byl na kontinentu druhý nejteplejší v historii a každý měsíc roku 2024 přinesl další rekordy. Vzhledem k tomu, že rtuť teploměru se loni v létě na místech jako Sardinie vyšplhala až na 47 stupňů Celsia, vypadají průměrné teploty 23 stupňů Celsia v Curychu lákavě – a to bez ohledu na davy lidí.

„V loňském létě bylo v Evropě až příliš lidí, navíc bylo neuvěřitelné horko,“ konstatuje Bellesová. Vysvětluje, že tato kombinace způsobila, že více lidí vyhledává destinace dále na severu Evropy. Počet rezervací na Virtuoso do Nizozemska vzrostl o 33 procent, do Rakouska o 31 procent a do Německa o 26 procent.

„O Itálii se nebojte, bude to v pořádku,“ říká Bellesová. „Ale ostatní části Evropy začínají přitahovat značné množství lidí.“

Rebecca Masriová, zakladatelka aplikace pro luxusní cestování Little Emperors, má řešení pro ty, kteří se navzdory cenám, počasí a davům chtějí vrátit do starých oblíbených míst. „Vydejte se tam po Svátku práce. Koneckonců, tradiční evropská letní sezona už dávno nekončí v srpnu. Hlavní sezona v místech, jako je Itálie a Řecko, je nyní v září,“ uzavírá podle agentury Bloomberg.