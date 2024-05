Washington bojuje s krádežemi v obchodech. Zakázal už i nákupní tašky

Obchody Giant Food ve Washingtonu D. C. zavedly zákaz velkých tašek. Krok je reakcí na rostoucí počet krádeží. Giant Food již v minulosti stáhl z regálů značkové zboží, neboť pasty Colgate či prací prášky Tide z regálů nekontrolovaně mizely, aniž by za ně zákazníci platili. Některé obchody také snížily počet samoobslužných pokladen, aby snížily pravděpodobnost krádeží.

„V tomto konkrétním obchodě je to čím dál horší,“ komentoval v obchodě Giant Food ve Washington D. C. prezident společnosti Ira Kress.

Zaměstnanci společnosti Harris Teeter zase kontrolují účtenky zákazníků u východů z obchodu po celém okrese. V některých místních obchodech Safeway nyní odcházející zákazníci čelí elektronické bráně, která brání odchodu bez účtenky. Informuje o tom americký deník The Washington Post.

Balení pracího prášku Tide uzamčená v regále newyorského obchodu tak, aby odradila zloděje. (3. července 2023)

„Chceme nadále sloužit lidem, ale nemůžeme tak činit za cenu značných ztrát nebo rizik pro naše spolupracovníky, které máme dnes,“ řekl Kress. Opatření zavedená v posledních měsících znamenají zintenzivnění snahy maloobchodníků o potlačení majetkové trestné činnosti, která je v celé zemi stále rozšířená.

Nová pravidla a předpisy

V prohlášeních, v nichž zástupci supermarketů uznali nová pravidla a předpisy, podrobně popsali realitu, s níž je podle nich třeba se vyrovnat a překonat ji. Změny přivítala policie ve Washingtonu, která zvýšila svou přítomnost uvnitř i vně maloobchodních prodejen a spolu se státními zástupci se agresivněji zaměřuje na krádeže v obchodech.

Zákazníci se však v rozhovorech rozcházeli v názorech na to, jak zpřísnění prostor, které jsou tak nedílnou součástí jejich rutiny, ovlivní kvalitu jejich života, přičemž někteří považovali zvýšený dohled za urážlivý.

"Columbia Heights (and H Street, NE) Giant also banned bags" (larger than certain sizes) https://t.co/tRvUNpLcjT — PoPville (@PoPville) May 29, 2024

„Je to tísnivé, nelidské, mohla bych pokračovat dál a dál,“ říká 44letá Kelsey Bucknerová, o bezpečnostní bráně před obchodem. Výzvou pro obchodníky je přitom zajistit, aby jejich prodejna byla příjemná, ale zároveň bezpečná před krádežemi. Titíž zákazníci, kteří si stěžují na zloděje, mohou být zároveň otráveni nepříjemnostmi spojenými se zákazem tašek, kontrolou účtenek nebo závorami.

Co s velkým nákupem?

V prodejně Giant Food v Columbia Heights se zákazníci snažili přizpůsobit zákazu velkých tašek, který ve vybraných obchodech v oblasti Washingtonu vstoupil v platnost minulý čtvrtek. Společnost ve svém prohlášení uvedla, že nákupní tašky vítá, ale zavazadla o rozměrech větších než 35 x 35 x 15 centimetrů nikoli.

Zákazníci, kteří si chtějí odnést nákup domů ve větších taškách, musí nyní při vstupu do obchodu zakázané tašky odložit, zaplatit za zboží a vrátit se do přední části obchodu, aby si zboží naložili. To při zvýšeném pohybu osob po obchodě způsobuje chaos.

Osmatřicetiletý zákazník Miguel Atkins uvedl, že si změny poprvé všiml, až když šel o víkendu nakupovat do pobočky Giant v Columbia Heights. Ochranka ho přiměla, aby si před vstupem odložil batoh. „Bohužel je to tak, jak to je,“ uzavřel rezignovaně pro list The Washington Post.