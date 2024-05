Nebezpečí nepřijde samo, musí se vyhledávat. Štreku do Atén zdolal i trabant

Navíc, když se na cestu vydáte s partou podobně naladěných bláznů, je o zážitky postaráno. Vítejte na Oldtimer Express 2024.

Alpské průsmyky, jarní Tauernstrasse s minimálním provozem, smaragdová voda jezera Wörthersee, závodní okruh Grobnik, jadranská magistrála s úchvatnými výhledy, Boka Kotorska, ale i dopravní zácpy okolo Tirany i Atén a také nejkrásnější albánské hory a samozřejmě řecké pobřeží. To vše čekalo na posádky letošní vytrvalostní jízdy českých veteránů Oldtimer Express, když startovaly 4. května od Národního technického muzea v Praze.

„Nebezpečí nepřijde samo, to se musí vyhledávat,“ říká Pavel Ryšánek, který se na letošní Oldtimer Express vydal jako spolujezdec Oto Kuhna, kamaráda z žižkovského automoto klubu. Jako zkušení soutěžáci se rozhodli dva a půl tisíce kilometrů dlouhou trasu zdolat s Trabantem 601 S Combi (1979), který si hravě poradil jak s alpskými kopci, tak s aténskou dopravní špičkou. Ani v pestrém startovním poli nešel jejich typicky modrý bakelitový sympaťák přehlédnout.

Mezi porsche, jaguary, ferrari, alfami, ale i tatrami a škodovkami skvěle vystihoval podstatu Oldtimer Expressu. Vytrvalostní jízda má sice pět etap, měřené úseky a další soutěžní výzvy, ale určitě nejde o to být v cíli první. Důležité je dojet a užít si nejenom jízdu, ale také přátelskou partu lidí sdílící stejné nadšení pro stará auta a cestování.

Oldtimer Express Letošní Oldtimer Express odstartoval v sobotu 4. května od Národního technického muzea v Praze na Letné a 43 posádek mělo před sebou pět etap přes Rakousko, Slovinsko, Chorvatsko, Černou Horu, Albánii a Řecko. Slavnostní start odmávly hvězdy Zlatého volantu – pětinásobný vítěz Le Mans Emanuel Pirro, šéf mistrovství světa WorldSBK Gregorio Lavilla a čerstvá držitelka ceny Elišky Junkové česko-slovenská závodnice Katarína Kývalová. Oldtimer Express, který před rokem založil majitel mosteckého autodromu Josef Zajíček se svým tureckým obchodním přítelem Turgutem se v druhém ročníku rozrostl na téměř dvojnásobek vozů a posádek. Zatímco loni jízda odkazovala na ikonický Orient Express a mířila do Istanbulu, v letošním olympijském roce se české veterány vydaly do Atén. Do cíle dorazil Oldtimer Express na Den vítězství ve středu 8. května.

„Chtěli jsme co nejpestřejší startovní pole a také proto jsem se snažil motivovat i majitele s vozy na 50 let, aby se k nám připojili a nebáli se vzít své miláčky na tak dlouhou cestu. Pro taková auta, ale i posádky je podobně dlouhá cesta už opravdu velká výzva,“ říká hlavní organizátor Oldtimer Expressu Josef Zajíček, který sám plánoval jet v BMW 327 Cabriolet z roku 1941. Bohužel těsně před startem ho technické problémy donutily vyměnit vozidlo a jízdu nakonec absolvoval v Porsche 944 S (1987).

Driftující Aston Martin a zachráněná Pikolka

Oldtimer Expressu se mohou zúčastnit vozy se stářím nad 25 let a z celkových 43 vozů byla téměř polovina dokonce starší padesáti let. Nejstarším startujícím poli byl impozantní Aston Martin 15/98 Bertelli z roku 1937, s kterým jel Lubomír Pešák s dcerou Vanesou. Vůz s dřevěným rámem a původní zakázkovou karoserií měl motor po generálce a jediný problém, který posádku na cestě potkal byla píchlá pneumatika na předměstí albánského Durrësu. Ještě bizarnější pak byla podívaná na driftující aston při soutěžních jízdách přesnosti, které posádky absolvovaly na okruhu Grobnik nedaleko Rijeky.

Jen s o rok mladším vozem se vydali do Atén manželé Zapletalovi. Jejich Praga Piccolo s výkonem 21 koní je rodinným dědictvím po dědečkovi, kterému se vůz podařilo zachránit na konci války před prchajícími Němci. Některé rychlejší části cesty do Atén Pikolka absolvovala na servisním voze, ale i tak Zapletalovi ujeli po vlastní ose přes 1 150 km a to včetně alpských úseků. „Do kopce se jede dobře, problém jsou prudká klesání, kde jsme s manželkou už občas brzdili oba, ale nakonec jsme to dali,“ popisoval se smíchem Michal Zapletal čerstvé dojmy z přejezdu Alp.

Atény nejsou Istanbul

Jestliže pro Zapletalovi a Lubomíra Pešáka byl letošní Oldtimer Express premiérou, tak ve startovním poli byla i velká část posádek, které absolvovaly už předchozí istanbulské dobrodružství. Jedním z nich byl i Ivo Tůma, který cestu do Istanbulu dal ve stařičké oktávii a pro letošní ročník Oldtimer Expressu se rozhodl postavit na start čerstvě zrenovovaný Renault 8 (1963).

Přípravné práce autě se však protáhly natolik, že sobotní start zmeškal a skupinu doháněl s více než dvanáctihodinovým zpožděním. Ani tak si nenechal ujít „start“ od technického muzea,, kam si nejprve zajel pro fotku a až pak vyrazil. „Cesta probíhala dobře, akorát mě na benzínkách všichni zdržovali, jak se chtějí pořád fotit a povídat,“ okomentoval stíhací jízdu krásného Renaultu 8 v úpravě Gordini. K účastníkům se připojil až v Chorvatsku, ale technické problémy bohužel pokračovaly a etapy tak pro něj občas končily až v časných ranních hodinách. Za svou houževnatost a odhodlání si však vysloužil uznání ostatních posádek, které mu přiřkly hlavní cenu pořadatele; hodinky ROBOT z limitované edice s individualizovanou sekundovkou.

Dalším z vozů, které se k Oldtimeru Expressu připojili již podruhé, byla Škoda Tudor Aloise Krejčího a jeho syna, kteří se řídí heslem „přestaňte leštit, začněte jezdit“. V jejich případě se bohužel ukázalo, že někdy ani dokonalá příprava nestačí a staré auto si postaví hlavu. Hned v první etapě je postihla porucha motoru, se kterou si ani zkušený servisní tým Tomáše Tochtara, jenž opět doprovázel posádky, nemohl během cesty poradit.

Do Atén Krejčí nakonec docestovali náhradním vozem a na slavnostním zakončení v aténském hotelu President si trochu paradoxně převzali cenu za nepřipravenější vůz, kterou uděloval servisní tým. „Tudor sice nedojel do cíle, ale podobná porucha může postihnout i tak dobře připravený a motivovaný tým jako byl Tudor a proto jsme se rozhodli jim věnovat tuto cenu,“ řekl při slavnostním vyhlášení vedoucí servisního týmu Tomáš Tochtar.

Nejen Oldtimery

Stejně početná a různorodá byla i skupinka youngtimerů, mezi nimiž dominovaly BMW a české zastoupení značky pro ně dokonce vypsalo vlastní kategorii v jízdě přesnosti. Jedním z nejmladších soutěžních vozů v poli pak byla Honda NSX z roku 1992, se kterou jeli Ivana a Radek Dvořákovi z Automoto Musea Lučany. Cenu elegance se stářím 30-50 let získalo Ferrari 512 Testarossa, ve kterém jízdu do Atén absolvovali manželé Karasovi. Cenu elegance mezi vozy nad 50 let získal krásně zrenovovaný Volkswagen T1 Bus (1965) Františka a Lenky Piškaninových.

„Moc mě těší, že se opět sešla skvělá parta lidí, kterou i přes její různorodost spojuje láska a nadšení ke starým autům, vzájemně si skvěle rozumí a podporují se. Podařilo se nám společně vytvořit unikátní atmosféru celé akce, která charakterizovala už první ročník Oldtimer Expressu,“ shrnul na slavnostním galavečeru průběh celé akce Josef Zajíček, který všem posádkám rozdal originální trofeje ve tvaru volantu vyrobené českým sklářským mistrem Jiřím Pačinkem.

Kam se Oldtimer Express vydá příští rok, plánuje Josef Zajíček oznámit v druhé polovině léta. Oldtimer Expressu bude také věnována zvláštní část na automobilovém festivalu The Most CLASSIC, který se uskuteční 27.–29. září na Autodromu Most a pro fanoušky zde budou k vidění posádky a jejich vozy.