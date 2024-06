Emisní povolenky EU mohou vyhnat ceny benzinu a nafty přes 50 korun

Systém emisních povolenek funguje v EU už od roku 2005. Podle tzv. systému EST2 by se od roku 2027 měly v EU vztahovat emisní povolenky i na benzin a naftu. Původní propočty odhadovaly, že to zdraží litr paliva zhruba o 2,50 Kč, teď někteří odborníci varují, že by to mohlo být i více než 13 korun.