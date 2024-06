Nová pomoc proti Rusům. Francie pošle Ukrajině stíhačky Mirage

Agentura Reuters ve svém zpravodajství píše o tom, že se Francie letouny východoevropské chystá prodat. Kolik jich má být, agentury neuvedly.

Macron v rozhovoru také poznamenal, že v pátek oznámí „novou spolupráci s Ukrajinou“. Ten den v Elysejském paláci přijme ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Očekává se, že se Macron při této příležitosti vyjádří také k otázce možného vyslání francouzských vojenských instruktorů na Ukrajinu.

Francouzský deník Le Monde nedávno napsal, že Macron s několika evropskými státy jedná o vytvoření koalice, která by cvičila ukrajinské vojáky přímo na Ukrajině. První instruktoři by podle listu do východoevropské země mohli odjet už za několik týdnů, nebo dokonce dnů.

V aktuálním rozhovoru francouzský prezident také zopakoval, že Ukrajina by měla mít možnost používat zbraně od západních spojenců k útokům na ruské vojenské cíle, aby „neutralizovala body, z nichž je napadána“.

Volodymyr Zelenskyj se ve Francii účastnil oslav 80. výročí vylodění v Normandii: