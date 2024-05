Hvězda motorsportu v Praze. V Česku jezdil pod pseudonymem

Mezi nimi i pětinásobný vítěz 24 hodin Le Mans a bývalý jezdec formule 1 Emanuel Pirro. Římský rodák (ročník 1962), který do dubna letošního roku působil u McLarenu jako ředitel programu na podporu mladých jezdců, startoval ve 40 velkých cenách formule 1 v letech 1989 až 1991. Ve vytrvalostních závodech jezdil jako profesionál téměř třicet let, od roku 1981 do konce kariéry v říjnu 2010.

Emanuel Pirro závodil i v Česku, zná brněnský i mostecký okruh a startoval ještě na původním starém okruhu v Brně. Do České republiky zavítal tentokrát na vyhlášení tradiční české ankety o nejlepší závodníky Zlatý volant. Při té příležitosti odstartoval Oldtimer Express, vytrvalostní jízdu veteránů, která během pěti dnů překoná skoro 2 500 km a doputuje až do Atén.