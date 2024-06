Kouzla a čáry nového Superbu. Škoda si dopřála limuzínu, projeli jsme ji

Že nový Volkswagen Passat vyvinuli ve Škodovce vedle Superbu, potvrzuje, že mladoboleslavští inženýři mají v německém koncernu dobré renomé. Možná tedy trochu za odměnu si mohla Škoda dopřát dvě karosářské verze Superbu, právě na rozdíl od Passatu, který je jen kombíkový.

Čtvrtá generace vlajkové lodi značky je tak k mání i jako limuzína tradiční tříprostorovou karoserií, ovšem stále s praktickým velkým víkem kufru, které otevírá celou záď. Když obří kufr vidíte, říkáte si, že kombík potřebuje jen opravdu stěhovavá nátura.

Jiří Hadaščok přišel poprvé do designstudia ještě jako student, jako stážista nastoupil do Mladé Boleslavi přesně před pětadvaceti lety. A zůstal Škodě věrný dodnes. „První auto, které tam tehdy na hale stálo, byl Superb první generace,“ líčí pro iDNES.cz designér exteriérů, který je podepsán mimo jiné pod všemi Škodami Rapid, jež v novodobé éře automobilka vyráběla v několika mutacích v různých koncích světa, od Česka po Indii.

Hadaščok, který je dnes koordinátorem exteriérového týmu Škoda Design, je spíš kombíkář, ale limuzína, kterou ve studiu značky tvarovali souběžně s kombiverzí, se mu líbí tak, že by se nechal přesvědčit, aby třeba jeho příští služební superb (který musí být vždy zásadně černý), měl splývavou siluetu. Upozorňuje na maximální možný sklon zadního sloupku rámujícího okno. „Víc už by sklonit nešlo, pak už by to byla skoro čočka. Tloušťka okna totiž dává limit sklonu, aby byl z auta dobrý výhled,“ vysvětluje s tím, že pak už by zadním oknem nebylo vidět nic a navíc by pod velkým úhlem skloněné zkreslovalo.

Specialitou čerstvého superbu, už čtvrté novodobé generace, jsou zadní světla, která jsou u obou karosářských provedení stejná. Není to poprvé, co se škodováci touto cestou vydali.