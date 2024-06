Den po pádu vyhrál Roglič šestou etapu Critéria du Dauphiné a je novým lídrem

Po čtvrtečním hromadném pádu 30 jezdců a neutralizování páté etapy se dnes na tradiční generálce na Tour de France opět závodilo. Roglič i díky pomoci kolegů z týmu Bora-hansgrohe vyhrál o tři sekundy před Italem Giuliem Cicconem. Třetí místo obsadil s mankem 11 sekund Slovincův pomocník Rus Alexandr Vlasov.

Roglič, který se stejně jako Evenepoel vrátil na Critériu do pelotonu po těžkém pádu v dubnovém závodu Kolem Baskicka, si po dojezdu stěžoval na bolavé levé rameno po čtvrtečním karambolu na mokré silnici. „Dost mě to omezovalo. Nemohl jsem ani sáhnout do kapsy nebo tak něco. Celý den jsem ruku jen držel. Ale nohy fungují, na ty si nemůžu stěžovat,“ řekl loňský šampion Gira d’Italia a trojnásobný vítěz Vuelty.